Писарский о «Зените»: «Я не против повторить путь Сергеева, но всему свое время. Не стоит перепрыгивать через ступеньку – можно и споткнуться»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Иван Сергеев Спорт-Экспресс Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский не против однажды перейти в «Зенит».

Ранее стало известно, что в контракте форварда, который ранее выступал под фамилией Сычевой, с «Крыльями Советов» прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов, которые игрок попросил включить в контракт сам.

– Пожалуй, главная новость, связанная с вашим переходом в «Крылья», звучит так: для «Зенита» вы прописали в контракте с самарцами сумму отступных, которая в пять раз меньше, чем для остальных команд РПЛ. Это так?

– На все вопросы, связанные с этой темой, я отвечу чуть-чуть попозже.

– Но вы готовы повторить путь Ивана Сергеева, который перешел из «Крыльев» именно в «Зенит»?

– Я не против повторить такой путь. Но всему свое время. Не стоит перепрыгивать через ступеньку, потому что так можно и споткнуться.

Надо двигаться вверх постепенно. Сейчас я игрок «Крыльев Советов». И все мои мысли связаны с этой командой.

– Андрей Аршавин недавно сказал про вас: «Зенит» интересовался Сычевым. Но видите, в «Зенит» уже идти не хотят! До чего мы дожили! Футбол развивается в России!» Есть что ответить?

– (Улыбается) На эти слова я тоже отвечу, но опять же попозже, – сказал Писарский.

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17 комментариев

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Ivan Petrov
Ответ ЗЕНИТ65
А источник - никому не известный автор коммента. Тот, который никто и звать никак.
А чего у вас там в Лахте имён нет? Под номерами работаете?
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redbalance
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, в какой клуб он хотел бы попасть в будущем.— Какой в России клуб для вас номер один? Куда бы хотели перейти?
— «Спартак».......
это для ароматных особо приятно будет почитать.
0
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-2
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ЗЕНИТ65
Ответ инок
Адекватное вью хорошего парня, удачи Сычевому в Крыльях!
Здраво мыслит пацан. Движение должно быть поступательным. Да и не факт, что следующий сезон отыграет так же, как половину этого.
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ЗЕНИТ65
Ответ Stadjer
КС на деньги от газпрома живут? А источник у этой информации есть?
А источник - никому не известный автор коммента. Тот, который никто и звать никак.
+1
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0
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Любовь Мелехова
Ответ sergey80
Я запутался в его замужествах и не успеваю следить за Карьерой Игрока!!!
Загадочность создает. Как девушка на выданье в любовных романах.
0
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Stadjer
Ответ Wiley Fox
– На все вопросы, связанные с этой темой, я отвечу чуть-чуть попозже. ---- Интригует Хотя все лежит на поверхности. Иртыш, Оренбург и КС на деньги от Газпрома живут
КС на деньги от газпрома живут? А источник у этой информации есть?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sergey80
Я запутался в его замужествах и не успеваю следить за Карьерой Игрока!!!
+1
-1
0
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Ковид 07.10.52
Позже этот болтун будет уже неинтересен...через полгода о нем забудут...как о предыдущем лучшем бомбардире...слишком много говорить начал, футбол такое не прощает...
0
-3
-3
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Wiley Fox
– На все вопросы, связанные с этой темой, я отвечу чуть-чуть попозже.

----

Интригует

Хотя все лежит на поверхности. Иртыш, Оренбург и КС на деньги от Газпрома живут
+2
-9
-7
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Никита Самарин
Ответ инок
Адекватное вью хорошего парня, удачи Сычевому в Крыльях!
Уже Писарскому 😉
+3
0
+3
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2vdhrvmmzf
Ауф
+1
-4
-3
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Арсений Элин
Интрига...ждем какого то бомбового интервью от сычево-писарского? В принципе вообще всё ровно, слишком много внимания парню который пока себя показал в одном сезоне,а точнее в половине одного сезона в премьер лиге!
0
-3
-3
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Антон Фалафель
Лимитчик словил звезду.
+3
-8
-5
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инок
Адекватное вью хорошего парня, удачи Сычевому в Крыльях!
+22
-7
+15
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пернатый
Он мне напоминает не так давно пропавшего с новостных лент ногомячиста по фамилии Сапогов. Такой же многообещающий, понтовый. А потом....Крымтеплица
+1
-7
-6
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Evil
Ещё ничего не показал, как Писарский, а в наш зенит уже не против перейти 😶
+1
-3
-2
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Бухгалтер2021
повтори путь бейла
+2
-3
-1
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