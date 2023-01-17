Писарский о «Зените»: «Я не против повторить путь Сергеева, но всему свое время. Не стоит перепрыгивать через ступеньку – можно и споткнуться»

не против однажды перейти в «Зенит».

Ранее стало известно, что в контракте форварда, который ранее выступал под фамилией Сычевой, с «Крыльями Советов» прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов, которые игрок попросил включить в контракт сам.

– Пожалуй, главная новость, связанная с вашим переходом в «Крылья», звучит так: для «Зенита» вы прописали в контракте с самарцами сумму отступных, которая в пять раз меньше, чем для остальных команд . Это так?

– На все вопросы, связанные с этой темой, я отвечу чуть-чуть попозже.

– Но вы готовы повторить путь , который перешел из «Крыльев» именно в « »?

– Я не против повторить такой путь. Но всему свое время. Не стоит перепрыгивать через ступеньку, потому что так можно и споткнуться.

Надо двигаться вверх постепенно. Сейчас я игрок « ». И все мои мысли связаны с этой командой.

– Андрей Аршавин недавно сказал про вас: «Зенит» интересовался Сычевым. Но видите, в «Зенит» уже идти не хотят! До чего мы дожили! Футбол развивается в России!» Есть что ответить?

– (Улыбается) На эти слова я тоже отвечу, но опять же попозже, – сказал Писарский.