«МЮ» и «Бавария» обсуждают аренду Забитцера с правом выкупа. Хавбек вылетает в Манчестер
«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Марселя Забитцера.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, английский клуб обсуждает с «Баварией» переход полузащитника на правах аренды с опцией выкупа.
В услугах австрийца также был заинтересован «Челси», но лондонцы уступают манкунианцам в борьбе за хавбека. Он уже приехал в аэропорт Мюнхена и вскоре вылетит в Манчестер.
Марсель сыграл 15 матчах Бундеслиги в этом сезоне, проводя на поле в среднем лишь 41 минуту, он не выходил в стартовом составе с октября. Его статистика – здесь.
Но Эриксен прекрассный распасовщик и ассистент.
И вот тут австриец точно ему уступает.
А замена ему именно в этом
Хотя о чем говорить, у них Антони когда переходил был "лучшим вингером в мире"
А ведь впереди ещё летние трансферы