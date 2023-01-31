«МЮ» и «Бавария» обсуждают аренду Забитцера с правом выкупа. Хавбек вылетает в Манчестер

« » близок к подписанию .

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, английский клуб обсуждает с «Баварией» переход полузащитника на правах аренды с опцией выкупа.

В услугах австрийца также был заинтересован « », но лондонцы уступают манкунианцам в борьбе за хавбека. Он уже приехал в аэропорт Мюнхена и вскоре вылетит в Манчестер.

Марсель сыграл 15 матчах Бундеслиги в этом сезоне, проводя на поле в среднем лишь 41 минуту, он не выходил в стартовом составе с октября. Его статистика – здесь.