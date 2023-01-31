«МЮ» и «Бавария» обсуждают аренду Забитцера с правом выкупа. Хавбек вылетает в Манчестер

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Марсель Забитцер Футбол

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Марселя Забитцера

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, английский клуб обсуждает с «Баварией» переход полузащитника на правах аренды с опцией выкупа. 

В услугах австрийца также был заинтересован «Челси», но лондонцы уступают манкунианцам в борьбе за хавбека. Он уже приехал в аэропорт Мюнхена и вскоре вылетит в Манчестер.

Марсель сыграл 15 матчах Бундеслиги в этом сезоне, проводя на поле в среднем лишь 41 минуту, он не выходил в стартовом составе с октября. Его статистика – здесь.

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52 комментария

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Dm Kznts
Ответ jexOn
Побыстрее Эриксена, посильнее, получше в отборах. Я думаю, заменит на все 100 датчанина.
сильнее, быстрее, лучше в отборах - это чудесно.
Но Эриксен прекрассный распасовщик и ассистент.
И вот тут австриец точно ему уступает.
А замена ему именно в этом
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Руслан Саидов
Хорошая новость, качественный игрок
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Alexander Yavriantz
Ответ QWertY
Он сильнее Эриксена, Фреда и Мактоминея
Эриксен хорош при владении, без мяча не очень. Посмотрим на Забитцера, в любом случае игрок хороший, надеюсь впишется в систему 10Хага.
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**Iscander**
Ответ MsFirehawk
2+2 за 2 года в Баварии , а у болельщиков МЮ восторга .. как будто Беллингема покупают. Хотя о чем говорить, у них Антони когда переходил был "лучшим вингером в мире"
Что за бред?
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Lavinka
Ответ MsFirehawk
2+2 за 2 года в Баварии , а у болельщиков МЮ восторга .. как будто Беллингема покупают. Хотя о чем говорить, у них Антони когда переходил был "лучшим вингером в мире"
Потому что у Тен Хага игроки преображаются в лучшую сторону .
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Dm Kznts
если сейчас вылетает то как успеет?
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Lavinka
Супер вариант для МЮ !
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TiGra
Ответ QWertY
Он сильнее Эриксена, Фреда и Мактоминея
По Эриксену и Фреду спорно. Особенно по первому.
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Lavinka
Ответ Бухгалтер2021
пусть факс включат а то знаем мы
У МЮ с факсами всё нормально . Это Реалу надо проверять почаще .
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Никита Воробьев
Оо
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Гектор Печорин
Лучше бы гравенберха
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Champ19ons
Пишут, что уже прилетел в Манчестер
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MsFirehawk
2+2 за 2 года в Баварии , а у болельщиков МЮ восторга .. как будто Беллингема покупают.
Хотя о чем говорить, у них Антони когда переходил был "лучшим вингером в мире"
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Aibek Zhaparov
Ответ hedgehog111
Он не потянул уровня Баварии! Для маню сойдёт с запасом)
маню играет с сити и арсеналом? Или все таки с майнцом и шальке?
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Aibek Zhaparov
Ответ jexOn
Побыстрее Эриксена, посильнее, получше в отборах. Я думаю, заменит на все 100 датчанина.
Но, уступает в пасах и передачах, наверное.
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ДедаДома.нет
Если заберем будет просто топ усиление. Там кто-то писал пол менеджмент Ливерпуля. А на деле, Добротный Вергхост, уже больше пользы принес нежели Гакпо в Ливерпуле, причем бесплатно. И тут Забицер)))) МЮ арендует Забицера, Ливерпуль Артура)))) МЮ идет на поправку.
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GoonerLt
Ответ jexOn
Побыстрее Эриксена, посильнее, получше в отборах. Я думаю, заменит на все 100 датчанина.
А Эриксен покреативнее:) Опорка то в полном комплекте, а кто АПЗ кроме Бруну?;)
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NIRVANA
Ответ Зелёный гопник
Какую он банку Зениту забил в ЛЧ, я хлопал стоя👏🏻 ( сам фан Зенита ) 😁
Какая же красота была
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Богдан Агафонов
Ответ Леонид Ботвинник
Он в Беларуси играл ?))
Нет, в Рейтинге Букмекеров
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x2dj8fx6q7
Ответ hedgehog111
Он не потянул уровня Баварии! Для маню сойдёт с запасом)
Мю дернет твою Баварию
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Леонид Ботвинник
Ответ Belorus
Но мы знаем, что деньги могут повернуть самолёт в другую сторону Англии)
А мы никому не скажем, потихому.
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QWertY
Ответ Леонид Ботвинник
Если кроме Каза и Бруно и , если учесть , что Эриксон травмирован, то сколько их там осталось, полузащитников то ?)))
Он сильнее Эриксена, Фреда и Мактоминея
+2
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**Iscander**
Ответ Артур Анадян
Второй состав уже собрал ваш ТХ... А ведь впереди ещё летние трансферы
Ну разве что второй состав из молодых пацанов и Фила Джонса.
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Леонид Ботвинник
Ответ QWertY
В последний день трансферного окна заметно усилили полузащиту) Забитцер круче всех полузащитников МЮ кроме Каза и Бруно
Если кроме Каза и Бруно и , если учесть , что Эриксон травмирован, то сколько их там осталось, полузащитников то ?)))
+1
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Артур Анадян
Второй состав уже собрал ваш ТХ...
А ведь впереди ещё летние трансферы
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-2
-2
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