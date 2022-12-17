Влахович интересен «МЮ», «ПСЖ», «Баварии», «Челси» и «Арсеналу». Клубы АПЛ готовы купить его зимой
Нападающий Душан Влахович пользуется спросом у ведущих клубов Европы.
Как передает Goal со ссылкой на Corriere dello Sport, в трансфере 22-летнего игрока заинтересованы «ПСЖ», «Бавария», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Утверждается, что английские клубы готовы заплатить за серба огромные деньги в январе.
При этом «Ювентус» не заинтересован в активных попытках продать Влаховича, выступающего за клуб с сезона-2021/22.
В Серии А за туринцев форвард забил 13 голов за 25 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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