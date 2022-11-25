Феликс решил уйти из «Атлетико». «Бавария», «ПСЖ», «МЮ» и «Челси» – в числе претендентов на игрока

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Жоау Феликс принял решение уйти из «Атлетико».

Как сообщает Marca, 23-летний португалец впервые обратился с своему представителю, Жорже Мендешу, с просьбой найти новую команду.

В список претендентов на футболиста входят «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Считается, что португалец постарается удачно выступить на ЧМ-2022, чтобы продемонстрировать умение играть в важных матчах и увеличить свою ценность.

В этом сезоне Феликс отыграл 510 минут в 12 матчах Ла Лиги. Полную статистику игрока, перешедшего в «Атлетико» за 126 млн евро, можно изучить здесь.

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