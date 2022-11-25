Жоау Феликс принял решение уйти из .

Как сообщает Marca, 23-летний португалец впервые обратился с своему представителю, Жорже Мендешу, с просьбой найти новую команду.

В список претендентов на футболиста входят , , и .

Считается, что португалец постарается удачно выступить на ЧМ-2022, чтобы продемонстрировать умение играть в важных матчах и увеличить свою ценность.

В этом сезоне Феликс отыграл 510 минут в 12 матчах . Полную статистику игрока, перешедшего в «Атлетико» за 126 млн евро, можно изучить здесь.