«МЮ» и «Бавария» обсуждают трансфер Забитцера, у «Челси» тоже есть интерес к хавбеку
Марсель Забитцер может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Баварии».
28-летний австрийский хавбек хочет покинуть мюнхенский клуб.
«МЮ» вступил в переговоры, стороны обсуждают формулу сделки.
По данным Sky Sports, речь может идти об аренде. «Челси» также проявляет интерес к Забитцеру.
Однако Фабрицио Романо утверждает, что «синие» в настоящее время заняты другими трансферами.
Марсель сыграл 15 матчах Бундеслиги в этом сезоне, проводя на поле в среднем лишь 41 минуту, он не выходил в стартовом составе с октября. Его статистика – здесь.
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Не думаю что на это в МЮ пойдут.
Челси: https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2020/09/eto-dlja-menja-mem-4.jpg