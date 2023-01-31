может перейти в « » из «Баварии».

28-летний австрийский хавбек хочет покинуть мюнхенский клуб.

«МЮ» вступил в переговоры, стороны обсуждают формулу сделки.

По данным Sky Sports, речь может идти об аренде. « » также проявляет интерес к Забитцеру.

Однако Фабрицио Романо утверждает, что «синие» в настоящее время заняты другими трансферами.

Марсель сыграл 15 матчах Бундеслиги в этом сезоне, проводя на поле в среднем лишь 41 минуту, он не выходил в стартовом составе с октября. Его статистика – здесь.