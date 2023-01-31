«МЮ» и «Бавария» обсуждают трансфер Забитцера, у «Челси» тоже есть интерес к хавбеку

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Марсель Забитцер Фабрицио Романо Футбол

Марсель Забитцер может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Баварии».

28-летний австрийский хавбек хочет покинуть мюнхенский клуб.

«МЮ» вступил в переговоры, стороны обсуждают формулу сделки.

По данным Sky Sports, речь может идти об аренде. «Челси» также проявляет интерес к Забитцеру.

Однако Фабрицио Романо утверждает, что «синие» в настоящее время заняты другими трансферами.

Марсель сыграл 15 матчах Бундеслиги в этом сезоне, проводя на поле в среднем лишь 41 минуту, он не выходил в стартовом составе с октября. Его статистика – здесь.

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57 комментариев

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Токсик
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Надеюсь это будет аренда до лета. Качественно усилить полузащиту МЮ этот игрок не сможет.
Так его и берут как затычку до лета
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DavidRobertJosephBeckham
Надеюсь это будет аренда до лета. Качественно усилить полузащиту МЮ этот игрок не сможет.
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dеvid
Ответ VanyaNistelroy
Не помню в это т.о. новость об интересе к какому нибудь игроку без упоминания Челси
Дзюба
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7pj8y4dmb9
Челси хоть кем то не интересуется ??)
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c0ncistad0r
отлично подсуетились, плюс-минус адекватная замена нынешнему Эриксону будет
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Said Aliyev
Хоть какая-то хорошая новость, рад за него. Игрок то хороший, может играть везде кроме ЦЗ и Вр, он любую команду усилит, что зря сидеть на лавке Баварии
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Febos_
Забитцер не нужен Челси, чел по моему примерно 8-9 раз играл в футбол в последние 2 года , пусть в мю переходит , к тому же ещё и возрастной достаточно
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Виталий Желтоусов
Что то у Баварии начались разброд и шатания.
Дортмунд Лейпциг - у вас есть шанс!
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Артур Джаниашвили
Есть ли на свете игрок, к которому у Челси нет интереса?
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Vezdexodof
Он на правах аренды или на постоянку, если перейдёт...
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Street Fighter
Ответ just man
Глейзеры продают клуб. И вкладываться в него больше не собираются. МЮ, к сожалению, и с летним трансферным окном может пролететь, если продажа клуба затянется
Вот это да, кстати, есть такой момент тоже
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just man
Ответ Street Fighter
Так зачем арендовывать, если можно купить Тилеманса
Глейзеры продают клуб. И вкладываться в него больше не собираются. МЮ, к сожалению, и с летним трансферным окном может пролететь, если продажа клуба затянется
+2
0
+2
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сhemical
и Нагельсмана вместе с ним, в придачу. Нужны было еще их летом слить обоих и забыть.
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-1
-1
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Dm Kznts
Ответ SWAGG
Bild: переход в МЮ неизбежен. Бавария минимум выручит €15М которые потратили на топа Лецпцига. Лейпциг уже впарил богов Бундесфермы как Вернер и Кейта. Летом Нкунку в Челси, а Лаймер в Баварию. Весело)
15 лямов за аренду на полгода?
Не думаю что на это в МЮ пойдут.
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Магомед Алиев
Ответ Аркадий Аркадич
Так ты это, попроси соседа притвориться твоим агентом, за бабки закиньте новость в какую-нибудь лондонскую газету, о том, что Арсенал интересуется новым суперталантом из российской глубинки и готов выложить минимум 75млн. И всьо, ждите через пару часов после публикации звонок из Челси.
кринж
0
-6
-6
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Владислав Романов
Уже можно не писать, что у Челси есть интерес.
+4
0
+4
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Bartez1986
Ответ VanyaNistelroy
Не помню в это т.о. новость об интересе к какому нибудь игроку без упоминания Челси
Ну к Рассказову вроде не проявляли. Хотя кто знает
+4
0
+4
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Born is the King
Ответ SWAGG
Bild: переход в МЮ неизбежен. Бавария минимум выручит €15М которые потратили на топа Лецпцига. Лейпциг уже впарил богов Бундесфермы как Вернер и Кейта. Летом Нкунку в Челси, а Лаймер в Баварию. Весело)
Лаймера бы в Челси. Намного лучше будет чем аргентос
0
0
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Ketanest
Классика жанра от Баварии. Украсть ведущего игрока у главного конкурента, за ненужностью посадить его на банку . А через год продать в другую лигу.
+2
-2
0
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Unnamed80
Ответ SWAGG
Bild: переход в МЮ неизбежен. Бавария минимум выручит €15М которые потратили на топа Лецпцига. Лейпциг уже впарил богов Бундесфермы как Вернер и Кейта. Летом Нкунку в Челси, а Лаймер в Баварию. Весело)
Лаймера скинут потом максимум через год.
0
0
0
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Vanek1411
Футболист: хочет покинуть клуб.
Челси: https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2020/09/eto-dlja-menja-mem-4.jpg
+3
0
+3
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Ronny92
Ответ Street Fighter
Я бы Тилеманса скорее брал. Но хз, мб Забитцер тоже неплохо, по крайней мере подешевле по идее
Лестер вряд ли бы отдал за 15-20 лямов, МЮ деньги экономит в это окно
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Paradisemon
Ответ ɔculpa
Хз, тоже так казалось, но в "Баварии" был вообще ни о чём, как по мне. Если разрушал ещё временами неплохо, то вот вперёд играть совсем не получалось. Притом не сказать, что шансов ему не давали.
Так в баварии он почти не играл на своей позиции + для мю в контр атакующий футбол идеально
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Диер Ташкент
Ответ ДедаДома.нет
Погба у Тен Хага бы заиграл, более чем уверен.
Погба с его ленивой игрой и с передержанием мяча на вряд ли подошёл бы к футболу Тен Хага
+1
0
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Аркадий Аркадич
Ответ Лёха Жданчик
Ахахахпхпхп у Челси есть интерес)).....я вот играю за сборную своего поселка и мне порой кажется что Боэли на меня в тайне права уже купил)
Так ты это, попроси соседа притвориться твоим агентом, за бабки закиньте новость в какую-нибудь лондонскую газету, о том, что Арсенал интересуется новым суперталантом из российской глубинки и готов выложить минимум 75млн. И всьо, ждите через пару часов после публикации звонок из Челси.
+19
-1
+18
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