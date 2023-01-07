Защитник «Баварии» общался с «Барселоной» по поводу возможного перехода.

Недавно француз дал понять, что готов покинуть мюнхенский клуб летом, когда до окончания срока действия его контракта останется год.

По данным kicker, сейчас Павар изучает рынок. Сторона футболиста уже контактировала с «Барселоной». Каталонский клуб не против трансфера Бенжамена, так как правый фланг обороны – одна из требующих усиления позиций. Помимо правого защитника, сине-гранатовые ищут вингера и игрока на позицию шестерки.

« » рассматривает вариант с приглашением Павара, хотя игрок предпочел бы играть в центре обороны, а не на правом фланге.

В этом сезоне у 26-летнего футболиста 4 гола в 21 матче за «Баварию». На ЧМ-2022 он сыграл 89 минут в матче Франции и Австралии (4:1), а все остальные игры провел в запасе.

Полную статистику защитника, который выступает за «Баварию» с лета 2019 года, можно изучить здесь.