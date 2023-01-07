Павар контактировал с «Барселоной». Клуб не против его перехода из «Баварии»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Бенжамен Павар Футбол

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар общался с «Барселоной» по поводу возможного перехода.

Недавно француз дал понять, что готов покинуть мюнхенский клуб летом, когда до окончания срока действия его контракта останется год.

По данным kicker, сейчас Павар изучает рынок. Сторона футболиста уже контактировала с «Барселоной». Каталонский клуб не против трансфера Бенжамена, так как правый фланг обороны – одна из требующих усиления позиций. Помимо правого защитника, сине-гранатовые ищут вингера и игрока на позицию шестерки.

«Барселона» рассматривает вариант с приглашением Павара, хотя игрок предпочел бы играть в центре обороны, а не на правом фланге.

В этом сезоне у 26-летнего футболиста 4 гола в 21 матче за «Баварию». На ЧМ-2022 он сыграл 89 минут в матче Франции и Австралии (4:1), а все остальные игры провел в запасе.

Полную статистику защитника, который выступает за «Баварию» с лета 2019 года, можно изучить здесь.

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28 комментариев

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Surviving
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Ответ che kaif
Павар давно перерос бундеслигу и баварию. Пора на повышение
😂
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Boni Jek
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В Барселону тянутся
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Betonomeshalka
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Ответ Mawnan_Smith
Классный защитник. Очень был удивлен тем, что Дешам практически весь ЧМ держал его на лавке. При том, что оборона Франции была далеко не идеальна и пропустила во всех матчах кроме Марокко.
Он скандальный, рассорился с игроками внутри сборной и сейчас играет не на уровне ЧМ 2018, его только Дешам вытащил
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Илья Игнатьев
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Ответ Mawnan_Smith
Классный защитник. Очень был удивлен тем, что Дешам практически весь ЧМ держал его на лавке. При том, что оборона Франции была далеко не идеальна и пропустила во всех матчах кроме Марокко.
Держал потому что он уже давно не классный
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Илья Игнатьев
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Ответ che kaif
Павар давно перерос бундеслигу и баварию. Пора на повышение
Ахахаха, скорее на понижение, Бавария в нем не нуждается уже)
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Мужанов Дмитрий Александрович
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Ответ ISLAM DIROV
Характер тяжёлый очень
Вилимо в Штутгарт опять захотел)
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Stannis_Baratheon
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Ответ Raul14
Почему ты всегда говоришь с языком фактов?
Говоришь с языком фактов? У тебя проблемы с русским языком
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Только Крылья
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Ответ Мадрид наказывает!
Почему Повара выставляют на мороз из Баварии? Плохой игрок?
готовит плохо
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Raul14
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Ответ Мадрид наказывает!
Спасибо. Ну норм, как раз для Хаве, там у них неплохой балаган)
Почему ты всегда говоришь с языком фактов?
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Raul14
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Не против, если он оформит трансфер за свои деньги 😂😂
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che kaif
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Павар давно перерос бундеслигу и баварию. Пора на повышение
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Mawnan_Smith
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Классный защитник. Очень был удивлен тем, что Дешам практически весь ЧМ держал его на лавке. При том, что оборона Франции была далеко не идеальна и пропустила во всех матчах кроме Марокко.
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Андрей Гаврилов
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Ответ Alex Legend
Не факт, Мазрауи просто может лучше подходить тренеру. Он и быстрее и в атаку часто бегает. А Павар хорош в обороне и может закрыть несколько позиций.
Мазрауи сейчас приболел, у Баварии только два полноценных цз - Упамекано и Де Лигт, а на пз никакой достойной замены Мазрауи нет. Павар точно мог бы воспользоваться шансом.
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ljolik888
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Павар это лучше , чем ничего . Проблемная позиция , требующая усиления . Барселоне уже пора найти реальное сочетание игроков обороны , так как тусуя их каждый матч ничего хорошего не будет . Конечно травмы делают своё дело , но вроде как сейчас все здоровы .
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Alex Legend
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Ответ Андрей Гаврилов
По своей же тупости. На мой взгляд, если бы он приложил немножко усилий, то вернул бы доверие тренера и место в старте.
Не факт, Мазрауи просто может лучше подходить тренеру. Он и быстрее и в атаку часто бегает. А Павар хорош в обороне и может закрыть несколько позиций.
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Мадрид наказывает!
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Ответ ISLAM DIROV
Характер тяжёлый очень
Спасибо.
Ну норм, как раз для Хаве, там у них неплохой балаган)
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Андрей Гаврилов
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Ответ Alex Legend
Он потерял место в составе
По своей же тупости. На мой взгляд, если бы он приложил немножко усилий, то вернул бы доверие тренера и место в старте.
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ISLAM DIROV
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Ответ Мадрид наказывает!
Почему Повара выставляют на мороз из Баварии? Плохой игрок?
Характер тяжёлый очень
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RealJericho
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Говорят,что как человек он проблемный. Поэтому Бавария и думала продать его уже год назад.
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Мадрид наказывает!
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Почему Повара выставляют на мороз из Баварии? Плохой игрок?
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xQcoW
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За чей рычаг дернет ляпорда?
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Alex Legend
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Ответ Андрей Гаврилов
Честно говоря, не очень понимаю этого решения. Переходить из Баварии, которая стабильно собирает все трофеи в Германии и довольно успешно выступает в лч? Ради чего? Ради ЛЕ? Или ради того, чтобы в след. году получать очередную трешку от Баварии в составе Барсы?
Он потерял место в составе
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Alex Legend
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Будет сливать мотивационные речи Хави и реальную причину отсутствия Кессие в основе.
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Евгений Маслов
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Барселона: "Чтобы победить Баварию - надо стать Баварией! "
+19
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Игорь Замаруев
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Стоит брать. Очень хороший игрок
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