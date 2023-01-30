Павар сообщил «Барселоне», что с радостью подписал бы с ней контракт (Тони Хуанмарти)

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Бенжамен Павар Фабрицио Романо Футбол

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар хотел бы выступать за «Барселону».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, француз может уйти из немецкого клуба, а «блауграна» хочет его подписать.

Журналист Тони Хуанмарти дополняет: на данный момент никаких соглашений между сторонами не существует, однако представители футболиста уже связывались с каталонцами и сообщили им о том, что Павар с радостью присоединился бы к команде.

В текущем сезоне Павар провел 15 матчей в Бундеслиге и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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40 комментариев

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hedgehog111
Ответ Футбол_это_жизнь
Барса в любом состоянии привлекательна для топ игроков
Сказочник!
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sawa.666
Ну и скатертью дорожка
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hedgehog111
Ответ прощай Роналду
Которого не взяла Барса за 5млн
Вывод: Бавария умнее в этих делах))
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evgshk
Прочитал сначала как повар. И чет залип, какой там повар хочет в Барсу :)))
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hedgehog111
Ответ Хамзат Богатырев
Конечно Канселу взяли есть ещё и Мазрауй который с первых игр вытеснить павара)))
+++
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hedgehog111
Ответ прощай Роналду
ЛЧ 2023-2024 Барселона обыгрывает Баварию составом Баварии 8:2
Как можно так тупить! Перешёл только Левандовски и не факт,что павар и дале так гранат не соперник Баварии! От 8:2 до сих пор болит? 🤣🤦
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Jor Hakobyan
Ответ прощай Роналду
ЛЧ 2023-2024 Барселона обыгрывает Баварию составом Баварии 8:2
🤣
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hedgehog111
Ответ GuruFutbola
Очередной побег с бундесфермы
Не ТУПИ! Как ты говоришь бундесферма престижнее намного твоей лиги нефтекачки 🤣🤣
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Zodiak07
Ответ Футбол_это_жизнь
Барса в любом состоянии привлекательна для топ игроков
Там швыряют деньги налево и направо и чуть банкротами не стали
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DolJun
барса сообщила павару что с радостью бы оплатила его услугу рычагами)
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Константин Белоглазов
Ответ Леван Мкртчян
Канселу ,даже по версии своей мамы ,не лучший игрок на своей позиции ). Так что заканчивайте с демогогией, а то стоит кому-то перейти в Баварку, так сразу он становится "лучшим в мире на своей позиции"))
По факту до чм он был лучшим на своей позиции. Игрок гениальный. Сейчас у него спад(бывает у всех)
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прощай Роналду
Ответ Yu123
его просто Мазрауи вытеснил, не обобщай
Которого не взяла Барса за 5млн
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Mark Andre Ter Shtegen
Ответ XavIniesta2008-2015
Если Сити продаст Канселу,то наверняка попытается найти топового лз ему на замену. Возможно даже выложат огромные деньги за Тео Эрнандеса А причём тут Де Йонг-я не понял. Ман Сити не нужен полузащитник. А Барселоне нет смысла продавать Френки
Я просто имел ввиду, что круг должен замкнуться, а Ман Сити летом интересовался Де Йонгом
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Barsenoga
Лучше Кансело забрать, Лапорта обязан это сделать у5лю50к
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zidane467554
Ответ GuruFutbola
Очередной побег с бундесфермы
он просто лигу Европы хочет выиграть
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прощай Роналду
ЛЧ 2023-2024 Барселона обыгрывает Баварию составом Баварии 8:2
+6
-1
+5
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XavIniesta2008-2015
Ответ Mark Andre Ter Shtegen
Канселу в Баварию, Павар в Барселону, в Ман Сити Де Йонг?
Если Сити продаст Канселу,то наверняка попытается найти топового лз ему на замену. Возможно даже выложат огромные деньги за Тео Эрнандеса
А причём тут Де Йонг-я не понял. Ман Сити не нужен полузащитник. А Барселоне нет смысла продавать Френки
+1
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+1
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GuruFutbola
Ответ Серега Казанский
Вот только Павар не топ )))
Значение мнения по трансферам Барсы человека, подписанного на блог модрида равняется нулю, уж извини)
0
-2
-2
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Максим Семин
Через полгода: Барселона готова продать Павара
+4
-1
+3
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BoixosNois1899
Слышал за Повара что это не топ уровень, не знаю на сколько правда, хотя я был за Бериллина, увы был не прав!
+2
-1
+1
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Серега Казанский
Ответ Футбол_это_жизнь
Барса в любом состоянии привлекательна для топ игроков
Вот только Павар не топ )))
0
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Вадим Дзахоев
Ответ GuruFutbola
В ман сити бельерин)
Бельерин в Спортинг. В Сити остаются Уокер и воспитанник (не помню, как зовут), но, судя по отзывам Хосепа, он делает на него ставку
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Рахмэн Пашаев
Бальде Кунде,Араухо,Павар плюс Кристенсен ,Алонсо на банке
Нифига себе
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Игорь Удалов
Неплохо для Барсы. Нужно уже Кундэ с флага в центр убирать. И будет неплохо
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GuruFutbola
Ответ Хамзат Богатырев
А именно для тех кому нужен новый вызов хахахаха к примеру игра в ЛЕ ))))))
Тебе 12?
+1
-2
-1
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