Павар сообщил «Барселоне», что с радостью подписал бы с ней контракт (Тони Хуанмарти)
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар хотел бы выступать за «Барселону».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, француз может уйти из немецкого клуба, а «блауграна» хочет его подписать.
Журналист Тони Хуанмарти дополняет: на данный момент никаких соглашений между сторонами не существует, однако представители футболиста уже связывались с каталонцами и сообщили им о том, что Павар с радостью присоединился бы к команде.
В текущем сезоне Павар провел 15 матчей в Бундеслиге и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
А причём тут Де Йонг-я не понял. Ман Сити не нужен полузащитник. А Барселоне нет смысла продавать Френки
Нифига себе