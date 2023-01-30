Павар сообщил «Барселоне», что с радостью подписал бы с ней контракт (Тони Хуанмарти)

Защитник «Баварии» хотел бы выступать за «Барселону».

Как сообщает инсайдер , француз может уйти из немецкого клуба, а «блауграна» хочет его подписать.

Журналист Тони Хуанмарти дополняет: на данный момент никаких соглашений между сторонами не существует, однако представители футболиста уже связывались с каталонцами и сообщили им о том, что Павар с радостью присоединился бы к команде.

В текущем сезоне Павар провел 15 матчей в Бундеслиге и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.