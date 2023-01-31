Менди выбыл на 2 месяца. Защитник «Реала» может пропустить оба матча с «Ливерпулем» и игру с «Барсой»

Основной левый защитник «Реала» выбыл на длительный срок.

« » сообщил, что у диагностировано повреждение полуперепончатой ​​мышцы левой ноги.

Полуперепончатая мышца располагается по медиальному краю задней поверхности бедра.

По данным El Partidazo de COPE, 27-летний француз пропустит около двух месяцев.

Таким образом, он не сыграет в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», которые пройдут 21 февраля и 15 марта. Вероятно, он не сыграет и в класико с «Барселоной» 19-го.

В 14 матчах в этом сезоне Менди отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.