Менди выбыл на 2 месяца. Защитник «Реала» может пропустить оба матча с «Ливерпулем» и игру с «Барсой»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Ферлан Менди Футбол

Основной левый защитник «Реала» выбыл на длительный срок.

«Мадрид» сообщил, что у Ферлана Менди диагностировано повреждение полуперепончатой ​​мышцы левой ноги.

Полуперепончатая мышца располагается по медиальному краю задней поверхности бедра.

По данным El Partidazo de COPE, 27-летний француз пропустит около двух месяцев.

Таким образом, он не сыграет в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», которые пройдут 21 февраля и 15 марта.  Вероятно, он не сыграет и в класико с «Барселоной» 19-го.

В 14 матчах Ла Лиги в этом сезоне Менди отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.

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37 комментариев

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Нефанатик
Травма Менди новость не ужасная. К нему бы еще и Винисиус добавился бы, шансы на трофей резко увеличились бы.
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Hans Castorp
У Менди по настоящему топ матчей можно по пальцам одной руки пересчитать , в общем и целом на своем фланге он играет в лучшем случае надежно , не более , к тому же и травматичен очень . Имхо это не уровень Реала , тем более тяжело на него смотреть болельщикам Реала со стажем, после 25 лет игры Роберто Карлоса и Марсело. Идеальным кандидатом был бы конечно Дэвис , но это маловероятный переход , поэтому можно было бы попробовать вернуть Тео, но с Менди в роли основного ЛЗ оставаться однозначно нельзя
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Игорь Новиков
Ответ mr kovalsky
Можно же было, наверно, Канселу перехватить, тем более до этого были интересы к нему, а щас вообще непонятно как будут играть
Угу.
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Игорь Новиков
Ответ We_ll
Дак поздно уже, окно сегодня закрывается. Барса без Дембеле, Реал без Менди.
Почему поздно-то? Бавария Канселу вон в дедлайн взяла)
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Yoursistersboyfriend
Ну всё, Камавинга железно слева теперь должен быть, или Начо (когда восстановится Карвахаль). Алаба конечно тоже там может сыграть спокойно вообще, но всё таки хочу в центре видеть пару Алаба/Милитао, нежели Рюдигер/Милитао
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<~Inter~>
Ответ Игорь Новиков
Перес, пора разбивать копилку! А то скоро на флангах Анчелотти лично придется играть.
Он держит ее для Беллингема или Мбаппе. Крайним вариантом будет Энцо
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Сергей Ефимов
А Бенджамен то на сколько в итоге выбывает ?)
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XavIniesta2008-2015
Фанаты Реала, без обид, но очень хочется увидеть в матчах с Ливерпулем защиту сливочных Карвахаль-Начо-Вальехо-Камавинга
Это не из какого-то злорадства. Просто очень хочется посмотреть, как Реал будет играть решающие матчи ЛЧ без основных защитников и даже без первого выбора им на замену. Барселона,например, через такое проходила осенью. И этот факт как-то нечасто вспоминают
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Goofts
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
ну вот,камавинга,настало твое время)
Камавинга может сыграть ужасно, не его позиция, и обвинять его будет глупо. ХЗ что делать
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Алан Берсеков
Такой у нас менталитет,не признаем и не увидим проблемные позиции пока жизнь нас не тыкнет туда носом.
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Мансур Мадаев
У Ливерпуля всё равно проблем ещё больше
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Алан Берсеков
Такой у нас менталитет,не признаем и не увидим проблемные позиции пока жизнь нас не тыкнет туда носом.
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Сикарио
Камавинга затащит)
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liverpoolart
Ответ Игорь Новиков
Перес, пора разбивать копилку! А то скоро на флангах Анчелотти лично придется играть.
Какая копилка , последний день трансферов
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mr kovalsky
Ответ Игорь Новиков
Перес, пора разбивать копилку! А то скоро на флангах Анчелотти лично придется играть.
Можно же было, наверно, Канселу перехватить, тем более до этого были интересы к нему, а щас вообще непонятно как будут играть
+2
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LLiriKK
Перес снова даже не изобразит участия в трансферной жизни клуба, а потом будет предъявлять Анчелотти за не слишком, по его мнению, впечатляющие результаты?
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los merengues
Ответ We_ll
Дак поздно уже, окно сегодня закрывается. Барса без Дембеле, Реал без Менди.
У барсы шанс Рафинья получит хотя бы, а в реале в защите осталось 2,5 землекопа.
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Данияр Жумабекович
За Канселу надо было побороться
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Moscwow
Ответ Paul Garder
Он же нассильник
Насильники в Барсе играют
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Артем Сиргиенко
А кто тогда играть лз будет
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hedgehog111
Ответ g-flex
У реала непрофильные камавинга и васкес играют лучше основного левого защитник. Это я не говорю о том, что есть универсал Начо.
Да ладно!?🤣🤣
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Игорь Новиков
Ответ corazón blanco
Тчуамени уже тренируется с командой, Алаба тоже, но пропустит ближайшую игру с Валенсией. Пишут, что принято решение, что будет играть Алаба на своей родной позиции, а в его отсутствие будет вновь подменять Камавинга, который здорово себя зарекомендовал на не родной позиции.
Алаба будет играть слева? Наконец-то!
+1
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hedgehog111
👍
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We_ll
Ответ Игорь Новиков
Перес, пора разбивать копилку! А то скоро на флангах Анчелотти лично придется играть.
Дак поздно уже, окно сегодня закрывается. Барса без Дембеле, Реал без Менди.
+2
0
+2
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Растиньяк
нереальное усиление
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