Менди выбыл на 2 месяца. Защитник «Реала» может пропустить оба матча с «Ливерпулем» и игру с «Барсой»
Основной левый защитник «Реала» выбыл на длительный срок.
«Мадрид» сообщил, что у Ферлана Менди диагностировано повреждение полуперепончатой мышцы левой ноги.
Полуперепончатая мышца располагается по медиальному краю задней поверхности бедра.
По данным El Partidazo de COPE, 27-летний француз пропустит около двух месяцев.
Таким образом, он не сыграет в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», которые пройдут 21 февраля и 15 марта. Вероятно, он не сыграет и в класико с «Барселоной» 19-го.
В 14 матчах Ла Лиги в этом сезоне Менди отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.
Это не из какого-то злорадства. Просто очень хочется посмотреть, как Реал будет играть решающие матчи ЛЧ без основных защитников и даже без первого выбора им на замену. Барселона,например, через такое проходила осенью. И этот факт как-то нечасто вспоминают