У Алабы рецидив мышечной травмы. Он не играет за «Реал» с 7 января
У Давида Алабы случился рецидив мышечной травмы.
7 января защитник «Реала» провел полный матч в Ла Лиге против «Вильярреала» (1:2), а на следующий день «Мадрид» сообщил, что он получил повреждение правой камбаловидной мышцы. С тех пор Алаба не выходил на поле.
Как пишет Marca, в начале этой недели Давид вернулся к тренировкам, но не попал в состав «Мадрида» на вчерашнее дерби с «Атлетико» в Кубке Испании из-за того, что его вновь беспокоит правая камбаловидная мышца.
Из-за травмы Алаба пропустил уже 5 матчей «Реала» – на столь длительный срок после перехода в клуб он еще не выбывал.
Теперь защитнику предстоит пройти обледование, чтобы установить степень серьезности повреждения.
Напомним, что в игре с «Атлетико» травму также получил левый защитник «Реала» Ферлан Менди. В связи с травмами Алабы и Менди на левом фланге обороны против «Реал Сосьедад», скорее всего, сыграет Начо.
Мне тоже интересно.
Денег не дают за это брат мой.
Эти боты все равно долго не живут,месяц-два и этот акк забанят)
Без топ опорника у Реала проходной двор в полузащите)