У Алабы рецидив мышечной травмы. Он не играет за «Реал» с 7 января

У Давида Алабы случился рецидив мышечной травмы.

7 января защитник «Реала» провел полный матч в против «Вильярреала» (1:2), а на следующий день « » сообщил, что он получил повреждение правой камбаловидной мышцы. С тех пор Алаба не выходил на поле.

Как пишет Marca, в начале этой недели Давид вернулся к тренировкам, но не попал в состав «Мадрида» на вчерашнее дерби с «Атлетико» в Кубке Испании из-за того, что его вновь беспокоит правая камбаловидная мышца.

Из-за травмы Алаба пропустил уже 5 матчей «Реала» – на столь длительный срок после перехода в клуб он еще не выбывал.

Теперь защитнику предстоит пройти обледование, чтобы установить степень серьезности повреждения.

Напомним, что в игре с «Атлетико» травму также получил левый защитник «Реала» . В связи с травмами Алабы и Менди на левом фланге обороны против «Реал Сосьедад», скорее всего, сыграет .