У Алабы рецидив мышечной травмы. Он не играет за «Реал» с 7 января

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Давид Алаба Начо Фернандес Ферлан Менди Футбол

У Давида Алабы случился рецидив мышечной травмы.

7 января защитник «Реала» провел полный матч в Ла Лиге против «Вильярреала» (1:2), а на следующий день «Мадрид» сообщил, что он получил повреждение правой камбаловидной мышцы. С тех пор Алаба не выходил на поле.

Как пишет Marca, в начале этой недели Давид вернулся к тренировкам, но не попал в состав «Мадрида» на вчерашнее дерби с «Атлетико» в Кубке Испании из-за того, что его вновь беспокоит правая камбаловидная мышца.

Из-за травмы Алаба пропустил уже 5 матчей «Реала» – на столь длительный срок после перехода в клуб он еще не выбывал.

Теперь защитнику предстоит пройти обледование, чтобы установить степень серьезности повреждения.

Напомним, что в игре с «Атлетико» травму также получил левый защитник «Реала» Ферлан Менди. В связи с травмами Алабы и Менди на левом фланге обороны против «Реал Сосьедад», скорее всего, сыграет Начо.

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25 комментариев

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gPk
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
не самые умные люди, будем объективны
Деклассирование - это то, что делал всю карьеру Месси с Касильяссом, а после и с Куртуа. Не зря между ног этому колену забивал постоянно и над тем весь мир смеялся
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0
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Иракли Лория
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Отвратительно. Помню как в первом же своем класико он деклассировал Дыр Штегена (которого тут кто-то лучшим вратарем считает))
Деклассировать это забить один случайный гол?
+1
0
+1
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Анвар Масимов
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Разумеется нет: у Куртуа нет конкурентов.
Ахахах. Смешно. В прошлом сезоне это да. В этом году в каждом матче пропускает. Старый , добрый Дыркуа
+2
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superduper
Начо универсальный солдат
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Remix
Ответ белошип
Успокойся ты Эти боты все равно долго не живут,месяц-два и этот акк забанят)
А как Вы определяете?
Мне тоже интересно.
0
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Анвар Масимов
По этому сезону есть вопросы насчёт лучшего вратаря мира на данный момент ???
Разумеется нет: у Куртуа нет конкурентов.
+7
-5
+2
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Анвар Масимов
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Отвратительно. Помню как в первом же своем класико он деклассировал Дыр Штегена (которого тут кто-то лучшим вратарем считает))
По этому сезону есть вопросы насчёт лучшего вратаря мира на данный момент ???
+2
-3
-1
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Анвар Масимов
Ответ белошип
Главное чтобы Тчуамени выздоровел поскорее Без топ опорника у Реала проходной двор в полузащите)
Так Каземиро же в МЮ. Про какого топ опорника ты говоришь ??
+2
-3
-1
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Дыр Штеген
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Отвратительно. Помню как в первом же своем класико он деклассировал Дыр Штегена (которого тут кто-то лучшим вратарем считает))
🗿
+21
-2
+19
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Berekella 999
Ответ FantasticFede
Как всегда накручиваешь рейтинг. Не устал?
И для чего?
Денег не дают за это брат мой.
+3
-1
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Berekella 999
Ответ FantasticFede
Как всегда накручиваешь рейтинг. Не устал?
А как это делают то,а брат мой?
+2
-1
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ MBayern7
Лучшим его считают только барсаглоры
не самые умные люди, будем объективны
+9
-9
0
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MBayern7
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Отвратительно. Помню как в первом же своем класико он деклассировал Дыр Штегена (которого тут кто-то лучшим вратарем считает))
Лучшим его считают только барсаглоры
+11
-7
+4
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Оливер Кан удаляет Роберту
Отвратительно. Помню как в первом же своем класико он деклассировал Дыр Штегена (которого тут кто-то лучшим вратарем считает))
+20
-14
+6
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белошип
Ответ FantasticFede
Как всегда накручиваешь рейтинг. Не устал?
Успокойся ты
Эти боты все равно долго не живут,месяц-два и этот акк забанят)
+1
-4
-3
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FRE3StYLER
Ответ N1ghtwolf
Нужно продавать этого хрусталя. Зря отпустили Рамоса. Он был намного лучше Алабы.
Рамоса после того как отпустили целый год с травмой сидел, не играл)))
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Игорь Новиков
Плохо
+1
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FantasticFede
Ответ Berekella 999
Здоровье естественно .
Как всегда накручиваешь рейтинг. Не устал?
0
-6
-6
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Артем Павлычев
Опять травма!.......
+1
-1
0
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N1ghtwolf
Нужно продавать этого хрусталя. Зря отпустили Рамоса. Он был намного лучше Алабы.
+1
-2
-1
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белошип
Главное чтобы Тчуамени выздоровел поскорее
Без топ опорника у Реала проходной двор в полузащите)
+14
-6
+8
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заляпут
Травматик какой то
+1
-2
-1
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corazón blanco
Здоровья Давиду, очень его не хватает команде, все-таки связка Милитао-Алаба выглядит куда более надежной. Главное чтобы к предстоящим важнейшим матчам в Лиге Чемпионов и чемпионата набрал форму и восстановился.
+8
-6
+2
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Berekella 999
Здоровье естественно .
+20
-4
+16
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Пепси пеналдувич
Дайте норм востановиться человеку. Топовый защ.
+9
-6
+3
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