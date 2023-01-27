Защитник «Реала» Менди может пропустить около месяца

может пропустить около месяца.

Левый защитник «Реала», получивший травму в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетико» (3:1), не сыграет в ближайших матчах команды.

У 27-летнего француза диагностировано повреждение левого бедра. Он точно не сыграет против «Реал Сосьедад» в воскресенье.

В субботу Ферлан пройдет углубленный медицинский осмотр. Если подтвердится предварительный диагноз, то футболист пропустит около месяца. В этом случае он может не сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» 21 февраля.

В этом сезоне Менди забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и заработал 2 желтые карточки в 14 матчах . Его статистика – здесь.