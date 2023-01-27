Защитник «Реала» Менди может пропустить около месяца

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Ферлан Менди Футбол

Ферлан Менди может пропустить около месяца.

Левый защитник «Реала», получивший травму в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетико» (3:1), не сыграет в ближайших матчах команды.

У 27-летнего француза диагностировано повреждение левого бедра. Он точно не сыграет против «Реал Сосьедад» в воскресенье.

В субботу Ферлан пройдет углубленный медицинский осмотр. Если подтвердится предварительный диагноз, то футболист пропустит около месяца. В этом случае он может не сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» 21 февраля.

В этом сезоне Менди забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и заработал 2 желтые карточки в 14 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.

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23 комментария

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Игорь Новиков
Ответ Olegus7
На чемпионате мира неплохо на левом краю обороны смотрелся Эдуардо, да и в матче с Атлетико тоже
В матче с Атлетико - грандиозно смотрелся. ЧМ у меня уже подстерся)
+1
0
+1
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Olegus7
Ответ Игорь Новиков
Камавинга станет левым защитником?)
На чемпионате мира неплохо на левом краю обороны смотрелся Эдуардо, да и в матче с Атлетико тоже
+2
0
+2
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GuruFutbola
Ответ Killer_na_belom_barse$
Можно вопрос?)
Тебе нельзя
0
-1
-1
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rachidibrahimov
Ответ Ruslan3132
почему бы тогда прямо сейчас не выкупить Франа за 5млн и поставить налево? Профильный ЛЗ. Других в команде сейчас нет больше.
Потому что потому
0
0
0
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Killer_na_belom_barse$
Ответ GuruFutbola
Верно, обычно после такого, что с ним сделал Дембеле отходят около месяца, еще и спит наверное плохо по ночам, бедняга)
Можно вопрос?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Killer_na_belom_barse$
Продавать
0
0
0
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Атай Курманбеков
Начо верный мадридист
+2
0
+2
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GuruFutbola
Ответ Данияр Жумабекович
Какой же ты токсичный чел. Понимаю, бывает здоровый троллинг, но твои комментарии наполнены ненавистью. Чёрная у тебя душа
Где ты тут это увидел?
+2
-7
-5
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xDe xDe
Ответ Игорь Новиков
Камавинга станет левым защитником?)
Вот я тоже подумал, что рад повреждению Менди только один Начо, у которого теперь ещё больше возможностей играть в старте. Зато не очень рад Камавинга, который тоже только рад выходить в старте, да вот позиция не та)
Хотя Эду отлично себя проявляет в качестве латераля.
+2
0
+2
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xDe xDe
Ответ vcaireac
Надо срочно брать Франа Гарсию,а не ждать лета...Такими темпами в защите играть некому будет.
Там была информация, что по правилам Ла Лиги мы не можем Франа прямо сейчас забрать. Вернуть на него права - да, и, скорее всего, это уже сделано. А вот вернуть самого Франа - только летом.
+7
0
+7
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Данияр Жумабекович
Ответ GuruFutbola
Верно, обычно после такого, что с ним сделал Дембеле отходят около месяца, еще и спит наверное плохо по ночам, бедняга)
Какой же ты токсичный чел. Понимаю, бывает здоровый троллинг, но твои комментарии наполнены ненавистью. Чёрная у тебя душа
+5
-1
+4
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corazón blanco
Здоровья, Ферлану. Камавинга вновь придётся играть на левом фланге, ну против Атлетико получилось шикарно сыграть на не родной позиции.
+4
0
+4
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vcaireac
Ответ GameZero001 Realmadrid 7997
Alaba твой выход
У Давида рецидив...так что он пока в не игры тоже.
+4
0
+4
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Ruslan3132
почему бы тогда прямо сейчас не выкупить Франа за 5млн и поставить налево? Профильный ЛЗ. Других в команде сейчас нет больше.
0
0
0
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GameZero001 Realmadrid 7997
Alaba твой выход
0
0
0
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Игорь Новиков
Камавинга станет левым защитником?)
+14
-3
+11
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Xabi Alonso78
Целый месяц у Реала не будет проходного двора слева
0
0
0
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Remix
Не болельщик Реала ’но футболисты не причем. От всей души выздоровления.
+1
0
+1
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vcaireac
Надо срочно брать Франа Гарсию,а не ждать лета...Такими темпами в защите играть некому будет.
+8
0
+8
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Миша 51
Здоровья!
0
0
0
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Berekella 999
Только здоровья и как человек хороший 👍
+2
-2
0
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GuruFutbola
Комментарий скрыт
+4
-17
-13
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harmat
Скоро будет играть Анчелотти такими темпами
+21
-1
+20
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