Депутат Валуев о встрече РФС и УЕФА: «Не выполним то, что от нас не зависит – нас обвинят. Найдут причины, чтобы наши клубы не участвовали»
Николай Валуев прокомментировал итоги встречи представителей РФС и УЕФА.
Рабочая встреча по вопросу возвращения российских команд в турниры под эгидой УЕФА состоялась во вторник, 24 января.
«Условия, выдвинутые для России, мы можем выполнить отчасти. Но не выполнив те условия, которые от нас не зависят, мы будем обвинены в том, что не выполняем их. Яркий пример – действия Международного олимпийского комитета, который самоустранился, когда всем говорится: «Мы тоже выполняем условия WADA, подписывали соглашение, мы только устроители Олимпийских игр».
Если не хотят [допустить российские команды], то найдут причины, чтобы наши клубы не участвовали [в еврокубках]. Если мы хоть что‑то начнем выполнять, это будет воспринято как слабость», – сказал депутат Государственной думы.
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