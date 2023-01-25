Депутат Валуев о встрече РФС и УЕФА: «Не выполним то, что от нас не зависит – нас обвинят. Найдут причины, чтобы наши клубы не участвовали»

Николай Валуев прокомментировал итоги встречи представителей и .

Рабочая встреча по вопросу возвращения российских команд в турниры под эгидой УЕФА состоялась во вторник, 24 января.

«Условия, выдвинутые для России, мы можем выполнить отчасти. Но не выполнив те условия, которые от нас не зависят, мы будем обвинены в том, что не выполняем их. Яркий пример – действия Международного олимпийского комитета, который самоустранился, когда всем говорится: «Мы тоже выполняем условия WADA, подписывали соглашение, мы только устроители Олимпийских игр».

Если не хотят [допустить российские команды], то найдут причины, чтобы наши клубы не участвовали [в еврокубках]. Если мы хоть что‑то начнем выполнять, это будет воспринято как слабость», – сказал депутат Государственной думы.

РФС о встрече с УЕФА: «Согласовали порядок взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая встреча – в феврале»

Представители МОК и ФИФА посетят следующую встречу по вопросу о возвращении России в европейские турниры («СЭ»)