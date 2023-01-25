Депутат Валуев о встрече РФС и УЕФА: «Не выполним то, что от нас не зависит – нас обвинят. Найдут причины, чтобы наши клубы не участвовали»

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Николай Валуев прокомментировал итоги встречи представителей РФС и УЕФА.

Рабочая встреча по вопросу возвращения российских команд в турниры под эгидой УЕФА состоялась во вторник, 24 января.

«Условия, выдвинутые для России, мы можем выполнить отчасти. Но не выполнив те условия, которые от нас не зависят, мы будем обвинены в том, что не выполняем их. Яркий пример – действия Международного олимпийского комитета, который самоустранился, когда всем говорится: «Мы тоже выполняем условия WADA, подписывали соглашение, мы только устроители Олимпийских игр».

Если не хотят [допустить российские команды], то найдут причины, чтобы наши клубы не участвовали [в еврокубках]. Если мы хоть что‑то начнем выполнять, это будет воспринято как слабость», – сказал депутат Государственной думы.

РФС о встрече с УЕФА: «Согласовали порядок взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая встреча – в феврале»

Представители МОК и ФИФА посетят следующую встречу по вопросу о возвращении России в европейские турниры («СЭ»)

26 комментариев

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Damir Zz
Ответ Sevuska
Я Дамир - я Zzа Мир 😆😆😆
Этому нику 5 лет и изменить его анриал. Это же спортс. Как соцсетка они говно, даже ник не сменить
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Damir Zz
Ответ Fox_Mulder_12
Шучу я) По твоему предыдущему комментарию понятно, что ты не ужаленный)
Спс
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Evil_Alastar
Ответ Sevuska
Освободите побыстрее Украину от фашистов и помогающим им НАТО - и вас сразу зауважают , и даже залюбят , как раньше СССР боялись . И всё было классно 👍
22k комментов оставил ватный подпивас
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Геннадий Тимченко
Ответ stas82
Лучше на Донбасс
Кстати, было бы политически верно все матчи играть на новоприсодиненных территориях - и ФанУйди не надо, и солдатикам радость (что не только они одни там)
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Диего жив!
Всё, расходимся! Самый компетентный человек в футболе высказался)
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Mixos Demid
А вот и Коля вышел из новогоднего запоя.
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Sevuska
Ответ Damir Zz
Почему не в окопе, освободитель?
Я Дамир - я Zzа Мир 😆😆😆
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stas82
Ответ Виктор Литвинов
Выполните то, что должны Соберитесь всем составом и выпишите командировки себе в Нидерланды
Лучше на Донбасс
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
"Нас все равно обвинят и заставят краснеть! Так давайте нападать первыми!" Лознг, чего! Как у гопоты во дворе
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Fox_Mulder_12
Ответ Damir Zz
Дружище этому никнейму сто лет в обед. Я пытался изменить его, но спортс в этом плане жутко топорный сайт. Мне честно говоря самому мало приятно эти z-тки у себя наблюдать. Зашкварили букву теперь х## отмоешь ее
Шучу я) По твоему предыдущему комментарию понятно, что ты не ужаленный)
+1
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87zng62jgw
Причина одна Валуев
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ilya_kord
Ответ Fox_Mulder_12
С твоим-то никнеймом вы должны вместе в окопе сидеть)
если ты не знал, то Z это буква английского алфавита, а не обязательно поддержка сво
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Damir Zz
Ответ Fox_Mulder_12
С твоим-то никнеймом вы должны вместе в окопе сидеть)
Дружище этому никнейму сто лет в обед. Я пытался изменить его, но спортс в этом плане жутко топорный сайт. Мне честно говоря самому мало приятно эти z-тки у себя наблюдать. Зашкварили букву теперь х## отмоешь ее
+1
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Fox_Mulder_12
Ответ Damir Zz
Почему не в окопе, освободитель?
С твоим-то никнеймом вы должны вместе в окопе сидеть)
+1
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deimon7.7
Последнее предложение - это просто…ну как Кличко сказанул. Логика Емели, который на печке лежит 😐
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Шухрат Казыев
УЕФА ничего не решит. Все зависит от победы России.
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-2
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Mechel**
Конечно, урод от рождения
+3
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+3
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Mechel**
Конечно, урод от рождения
+1
0
+1
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Кеды и бутса
Ответ BEGEMOT22
Причина одна Коля-ваш хозяин
Смотри, как по-разному может заиграть этот посыл с запятыми. "Причина одна, Коля - ваш хозяин"; " Причина одна, Коля, ваш хозяин"; "Причина одна, Коля ваш, хозяин". Очень удобно её использовать. Рекомендую
+10
-2
+8
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Damir Zz
Ответ Sevuska
Освободите побыстрее Украину от фашистов и помогающим им НАТО - и вас сразу зауважают , и даже залюбят , как раньше СССР боялись . И всё было классно 👍
Почему не в окопе, освободитель?
+22
-7
+15
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Fox_Mulder_12
Один 👴 дед наворотил дел столько, которые придётся годами разгребать. Ты и тебе подобные пособники безумия, что он вытворял, будете отвечать первыми.
+29
-7
+22
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Макс Шева
Так может самое время задуматься над альтернативой?
Срежьте зарплаты в РПЛ ,и вложите бабки в создание турнира,пусть и короткыша с приглашением азиатов.
+1
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Sevuska
Комментарий скрыт
+9
-18
-9
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Romeo Yankovich
Кто тут вчера ванговал, что осталось высказаться Валуеву??? Бери с полки пирожок, заслужил!!!
+5
-2
+3
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Виктор Литвинов
Выполните то, что должны Соберитесь всем составом и выпишите командировки себе в Нидерланды
+19
-7
+12
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