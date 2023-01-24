Представители МОК и ФИФА посетят следующую встречу по вопросу о возвращении России в европейские турниры («СЭ»)
ФИФА и МОК примут участие в процессе возвращения российских команд в международные турниры.
Сегодня состоялась встреча представителей РФС и УЕФА по вопросу о возвращении российских клубов и сборных в европейские соревнования.
По информации «Спорт-Экспресса», следующая встреча пройдет через две-три недели. В ней должны принять участие высокопоставленные сотрудники Международного олимпийского комитета и ФИФА.
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