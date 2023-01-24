Представители МОК и ФИФА посетят следующую встречу по вопросу о возвращении России в европейские турниры («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС МОК Спорт-Экспресс Футбол

ФИФА и МОК примут участие в процессе возвращения российских команд в международные турниры.

Сегодня состоялась встреча представителей РФС и УЕФА по вопросу о возвращении российских клубов и сборных в европейские соревнования.

По информации «Спорт-Экспресса», следующая встреча пройдет через две-три недели. В ней должны принять участие высокопоставленные сотрудники Международного олимпийского комитета и ФИФА.

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12 комментариев

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СИ
Уже встретились в Казани что игру отменили?
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Сибирский литовец
Надо уходить в Азию , из - за этих европейских динам потеряем вообще все турниры
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goshforever
Ответ Фёдор Кузнецов
Кстати товарищеские матчи клубы РПЛ/Первой лиги против иностранцев играют, и никаких угроз безопасности не было, поэтому такое решение МОК не пройдёт
Болгарский клуб, кмк, не догадался, что "Рубин" из России))
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Виталик Украинский
Ответ Forrest Gamp
смысл встречаться? пока вобла не закончится, разговоры об этом бессмысленны
Пацаны знают, не явиться на стрелку ...., будет еще хуже.
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Forrest Gamp
смысл встречаться? пока вобла не закончится, разговоры об этом бессмысленны
+4
-3
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Фёдор Кузнецов
Кстати товарищеские матчи клубы РПЛ/Первой лиги против иностранцев играют, и никаких угроз безопасности не было, поэтому такое решение МОК не пройдёт
+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Для имитации можно было просто говорить про заседания в РФС, а тут МОК и ФИФА привлекают
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Marienburg
Наблюдателями?
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инок
Комментарий удален
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Владимир Молявин
Теперь точно не разбанят. МОК не даст.
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Дмитрий9779
ФИФА пусть за приостановки контрактов футболистами в российских и украинских клубах пояснит,а то по беспределу тему продавили.
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Дмитрий9779
Ждём от мок что-то в стиле:мы за то чтобы клубы РФ вернулись,но для их же безопасности пока принимаем решение не допускать их,но будем работать над этим,что в свою очередь должно принести положительные сдвиги в этом вопросе,потому что мы одна семья,но складывающаяся ситуация не позволяет быть таковой для вашего же блага...
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Ебздрогыч
Чуваки просто побухать собираются, все равно решений никаких не будет
+3
-8
-5
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