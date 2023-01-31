Стало известно, какие европейские клубы хотели подписать .

Как сообщает « », 19-летнего хавбека «Динамо» в зимнее трансферное окно рассчитывали приобрести как минимум четыре европейских клуба – « », « », «Порту» и «Ференцварош» .

Испанские клубы, а также « » сделали официальные шаги для совершения сделки и были готовы выплатить 15 миллионов евро отступных, прописанных в контракте, однако в итоге до трансфера дело не дошло.

Клубы из Европы в нынешней политической ситуации не хотят напрямую расплачиваться с российскими командами и предлагают различные схемы. Одна из них – выкуп контракта со стороны игрока, а затем подписание соглашения с новым клубом в качестве свободного агента с возвращением уплаченной суммы в качестве подъемных.

При этом, если для и Португалии опция выкупа Захаряна за 15 миллионов евро действует, то для Венгрии – нет.

Арсен закончит сезон-2022/23 в « ». Трансферное окно в Европе закрывается сегодня.

Напомним, что прошлым летом «Челси» не сумел оформить трансфер футболиста сборной России.

Захарян забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 16 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.