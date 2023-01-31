Захаряна хотели купить «Порту», «Сельта», «Мальорка» и «Ференцварош» Черчесова. Хавбек доиграет сезон в «Динамо» («СЭ»)

Теги Станислав Черчесов высшая лига Португалия Порту премьер-лига Россия Сельта Мальорка Ла Лига высшая лига Венгрия возможные трансферы Динамо Москва Ференцварош Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Стало известно, какие европейские клубы хотели подписать Арсена Захаряна.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 19-летнего хавбека «Динамо» в зимнее трансферное окно рассчитывали приобрести как минимум четыре европейских клуба – «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош» Станислава Черчесова.

Испанские клубы, а также «Ференцварош» сделали официальные шаги для совершения сделки и были готовы выплатить 15 миллионов евро отступных, прописанных в контракте, однако в итоге до трансфера дело не дошло.

Клубы из Европы в нынешней политической ситуации не хотят напрямую расплачиваться с российскими командами и предлагают различные схемы. Одна из них – выкуп контракта со стороны игрока, а затем подписание соглашения с новым клубом в качестве свободного агента с возвращением уплаченной суммы в качестве подъемных.

При этом, если для Испании и Португалии опция выкупа Захаряна за 15 миллионов евро действует, то для Венгрии – нет.

Арсен закончит сезон-2022/23 в «Динамо». Трансферное окно в Европе закрывается сегодня.

Напомним, что прошлым летом «Челси» не сумел оформить трансфер футболиста сборной России.

Захарян забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 16 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
Ответ Ростовский
А ничего, что в нынешней РПЛ напримерс Кварацхелия ничего особенно не показывал? Или по вашей логике Серия А дно?
у Захаряна нет такой скорости
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Как-то быстро уровень интереса Челси упал до второй половины Ла Лиги и даже чемпионата Венгрии, здесь один только Порту прилично выглядит, как регулярный участник ЛЧ (и то, правда, время от времени в группе проваливается).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
Порту лучший вариант.25 не меньше.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вечно в бане
«Ференцварош» Черчесова, бывшее «Порту» Аленичева, бывшая «Сельта» Мостового и бывшая «Мальорка» Карпина.
Давайте уж так.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван_Флягин
Хотели, но подумали и перехотели.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Никитин
на четверых что ли хотели купить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Если ему повезёт попасть в Порту - может и выстрелить. Если сразу скажнт себе, что там надо будет пахать в 2 раза больше. Иначе быть беде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Grabenovsky
Ответ Ростовский
А ничего, что в нынешней РПЛ напримерс Кварацхелия ничего особенно не показывал? Или по вашей логике Серия А дно?
Уровень серии а конечно очень сильно упал, но тут надо учитывать и инфраструктуру, те же поля, перелеты ну и тд и тп.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Шева
Как итог ,летом перейдет в Зенит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
На перепродаже хотят заработать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
denisnor
Володька Быстров такие бы трансферы не одобрил)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Громов
Да оставьте Динамо в покое. Все-таки 100 лет исторически великому клубу! Надо как можно выше в таблице подняться. А то только бесконечные разговоры о переходе ведущих игроков из команды.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
korysh
неплохой вариант перейти сначала в клуб, из которого уже можно будет без проблем с оплатами трансфера перейти в любую топ-лигу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аркадий Аркадич
Динамо тупит. 15млн за него - это почти подарок. У игрока полсезона на более-менее вменяемом уровне. В этом сезоне он дурака валяет. Вполне вероятно, что никто уже не предложит за него 15 лямов, если еще подождать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
амкар
Из серии "Дзюбу хочет Тоттенхэм" и "Смолов переходит в Вест Хэм"
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Доктор Верховцев
Правильно будет: «Захаряна хотели купить «Порту» Аленичева, «Сельта» Мостового, «Мальорка» Карпина и «Ференцварош» Черчесова. Хавбек доиграет сезон в «Динамо» Йокановича».
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эразм
Пюник вышел из чата.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olajuvon
Как бы не зачах в Динамо, без серьезных вызовов …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
Никуда видимо не поедет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Иванов
Если сам Захарян хочет уже играть в Европе, то нужно отпускать . Всё равно если хочет уйти, то уйдёт. Лучше всё сделать по хорошему. Ну а если останется до конца сезона, то нужно помочь родному клубу попасть в призёры чемпионата. Нужно лишь прописать в трансфер , проценты от последующей перепродажи.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ростовский
Ответ Alex Rhea
да какой Порту, Вы о чём?)) Он там даже скамейку запасных с трудом тянуть будет) Захарян остановился в прогрессе, в нынешней РПЛ, где Нобоа забивает почти в каждом матче и сильно сдавший Промес рвёт лигу, Захарян имеет 2+5 и в целом ничего выдающегося не показывает)
А ничего, что в нынешней РПЛ напримерс Кварацхелия ничего особенно не показывал? Или по вашей логике Серия А дно?
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
В общем-то, как и всегда с нашими паспортистами (особенно заметно среди тех, кто завершает карьеру): слёзно умоляли подписать контракт все гранды европейского футбола, но родные пенаты лучше.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Желудков
Утка,небыло никаких трансферных новостей по захаряну,а тут в последние часы и те хотели и эти....но не смогли)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Захаряна хотели купить «Порту», «Сельта», «Мальорка» и «Ференцварош» Черчесова.
========== Любимая песня агентов перед закрытием трансферного окна.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леонид Драга
Надоело это все.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий