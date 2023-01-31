Захаряна хотели купить «Порту», «Сельта», «Мальорка» и «Ференцварош» Черчесова. Хавбек доиграет сезон в «Динамо» («СЭ»)
Стало известно, какие европейские клубы хотели подписать Арсена Захаряна.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 19-летнего хавбека «Динамо» в зимнее трансферное окно рассчитывали приобрести как минимум четыре европейских клуба – «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош» Станислава Черчесова.
Испанские клубы, а также «Ференцварош» сделали официальные шаги для совершения сделки и были готовы выплатить 15 миллионов евро отступных, прописанных в контракте, однако в итоге до трансфера дело не дошло.
Клубы из Европы в нынешней политической ситуации не хотят напрямую расплачиваться с российскими командами и предлагают различные схемы. Одна из них – выкуп контракта со стороны игрока, а затем подписание соглашения с новым клубом в качестве свободного агента с возвращением уплаченной суммы в качестве подъемных.
При этом, если для Испании и Португалии опция выкупа Захаряна за 15 миллионов евро действует, то для Венгрии – нет.
Арсен закончит сезон-2022/23 в «Динамо». Трансферное окно в Европе закрывается сегодня.
Напомним, что прошлым летом «Челси» не сумел оформить трансфер футболиста сборной России.
Захарян забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 16 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.
Давайте уж так.
========== Любимая песня агентов перед закрытием трансферного окна.