Агент Захаряна: «Вероятность трансфера в «Челси» сохраняется»

Агент Арсена Захаряна заявил, что его клиент все еще может перейти в « ».

«Сохраняется вероятность трансфера Арсена Захаряна в «Челси», – сказал .

Напомним, переход полузащитника « » в лондонский клуб летом сорвался из-за трудностей с оплатой трансфера. Сообщалось, что «синие» по-прежнему заинтересованы в подписании игрока.

В 16 матчах текущего сезона Мир 19-летний хавбек забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его статистику можно найти здесь.

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