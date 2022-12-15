Агент Захаряна: «Вероятность трансфера в «Челси» сохраняется»

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Агент Арсена Захаряна заявил, что его клиент все еще может перейти в «Челси». 

«Сохраняется вероятность трансфера Арсена Захаряна в «Челси», – сказал Павел Андреев.

Напомним, переход полузащитника «Динамо» в лондонский клуб летом сорвался из-за трудностей с оплатой трансфера. Сообщалось, что «синие» по-прежнему заинтересованы в подписании игрока. 

В 16 матчах текущего сезона Мир РПЛ 19-летний хавбек забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его статистику можно найти здесь

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