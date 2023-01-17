«Челси» не купит Захаряна зимой, его трансфер не в приоритете. Клуб продолжает следить за хавбеком «Динамо»

« » не станет подписывать в зимнее трансферное окно.

Переход полузащитника « » не является приоритетным для лондонского клуба, сообщает журналист PA Media Роберт О’Коннор. При этом отмечается, что подписание Захаряна было одним из приоритетных прошлым летом, однако тогда трансфер сорвался из-за санкций.

«Синие» продолжают следить за 19-летним футболистом, трансфер может быть осуществлен в будущем.

В 16 матчах текущего сезона Мир РПЛ Захарян забил 2 мяча и отдал 5 голевых пасов. Его статистику можно найти здесь.