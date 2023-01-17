«Челси» не купит Захаряна зимой, его трансфер не в приоритете. Клуб продолжает следить за хавбеком «Динамо»
«Челси» не станет подписывать Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно.
Переход полузащитника «Динамо» не является приоритетным для лондонского клуба, сообщает журналист PA Media Роберт О’Коннор. При этом отмечается, что подписание Захаряна было одним из приоритетных прошлым летом, однако тогда трансфер сорвался из-за санкций.
«Синие» продолжают следить за 19-летним футболистом, трансфер может быть осуществлен в будущем.
В 16 матчах текущего сезона Мир РПЛ Захарян забил 2 мяча и отдал 5 голевых пасов. Его статистику можно найти здесь.
Тем более за 15 млн. Не думаю, что разница с Мудриком у них в 85, учитывая, что Захарян играет в лиге посильнее (да, без опыта игры в ЛЧ) и моложе на почти 3 года.
а поехать в Англию ради аренды в пердиве, так себе радость
кто переводил деньги российским клубам, какие европейские клубы из стран ЕС , покупали игроков из РПЛ после 24.02 ???я таких примеров не помню....без тролинга , напиши если знаешь такие
На перспективу и для опыта. По крайней мере раньше так было
Арсену такой вариант подошел бы считаю