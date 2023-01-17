«Челси» не купит Захаряна зимой, его трансфер не в приоритете. Клуб продолжает следить за хавбеком «Динамо»

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

«Челси» не станет подписывать Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно. 

Переход полузащитника «Динамо» не является приоритетным для лондонского клуба, сообщает журналист PA Media Роберт О’Коннор. При этом отмечается, что подписание Захаряна было одним из приоритетных прошлым летом, однако тогда трансфер сорвался из-за санкций. 

«Синие» продолжают следить за 19-летним футболистом, трансфер может быть осуществлен в будущем. 

В 16 матчах текущего сезона Мир РПЛ Захарян забил 2 мяча и отдал 5 голевых пасов. Его статистику можно найти здесь

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40 комментариев

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Ярослав Ройс
Ответ Александр Беляков
В этом сезоне его просто нет на поле. К сожалению скорее всего это будет второй Дзагоев
Молодой Дзагоев мог играть в люлм топ клубе ( почти)
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Денис Олегович
Да ну его этот Челси. В Арсенале всегда должен быть Арсен)
Тем более за 15 млн. Не думаю, что разница с Мудриком у них в 85, учитывая, что Захарян играет в лиге посильнее (да, без опыта игры в ЛЧ) и моложе на почти 3 года.
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Александр Беляков
Ответ Андрей Пономарев
Ради этого статуса Арсену придется сильно постараться))
И то верно )
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Артём Павлеян
В ситуации Захи даже взрослые плывут иногда. Надеемся, что весной покажет все грани своего таланта.
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Алексей Гусев
Ответ marshalericsson1357
Возможно, Динамо стоит поднять ценник до 100 млн евро и Боули сразу обратит на него внимание
и сторгуется на 120?
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Алексей Гусев
Ответ Антон Курьянов
Динамо просило 20, но Челси решил, что не готов платить 50, и вышел из переговоров
Лондонский клуб откомментировал всё так:"мы подождем пока они будут готовы к реальным ценам" и представитель отдельно добавил:"Ниже 90+бонусы брать не будем, это не серьезно".
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Константин Эсперов
Ответ Pertinax Gandi
Все эти новости про Захаряна и Челси уже похожи на попытку выжать хоть каплю из сухой тряпки.
Да не уровень он топ клуба . Хороший удар и дриблёр уровня РПЛ .
+1
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-2
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Алексей Полиенков
Ну если они за Мудрика платят 100 млн евро, то значит за Захаряна можно смело 50 лямов просить.
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Антон Курьянов
Динамо просило 20, но Челси решил, что не готов платить 50, и вышел из переговоров
+1
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+1
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Юлия Закаблукова
Шёл 2035 год, челси следит за сахаряном
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-3
-3
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marshalericsson1357
Возможно, Динамо стоит поднять ценник до 100 млн евро и Боули сразу обратит на него внимание
+1
-1
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Андрей Пономарев
Ответ Александр Беляков
В этом сезоне его просто нет на поле. К сожалению скорее всего это будет второй Дзагоев
Ради этого статуса Арсену придется сильно постараться))
+6
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+6
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Recreated
Да уж! Сотку отдать за Мудрика, ну какой тут Захарян!
+2
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ta-tosha
Ответ White Noise
Челси покупает некоторые игроков и отдает в аренду сразу для практики. На перспективу и для опыта. По крайней мере раньше так было Арсену такой вариант подошел бы считаю
Например? Не мучься, его нет. Топ клубы не занимаются подобной ерундой. Тем более Челси, у которого команды по всем возрастам одни из лучших в Европе. Там у них самих таких Захарянов и лучше - легион
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vaslover
А что за фетиш в контексте именно Челси и АПЛ?! Бундеслигу или Серию А его агент не рассматривает? Хвича сейчас так играет в Италии что может ногой открыть дверь в АПЛ, достаточно вспомнить как он куражился против того же Ливерпуля.
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dalnikovich
Деньги собирают, решили, что всего за 15 млн не солидно футболиста брать
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encaro_one
Ответ White Noise
Челси покупает некоторые игроков и отдает в аренду сразу для практики. На перспективу и для опыта. По крайней мере раньше так было Арсену такой вариант подошел бы считаю
Сейчас международные аренды сильно придушили
а поехать в Англию ради аренды в пердиве, так себе радость
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anastasia Krugova
Ответ Алексей Никитин
И как тогда другие трансферы проходят? На выход и вход примеров уже дохрена
почитай внимательно))речь именно в РОССИЮ. .Например фк (любой российский клуб) открывает счет в дружеской стране а-ля Казахстан , и деньги идут в казахстан ..а уже от туда идут клубу ))

кто переводил деньги российским клубам, какие европейские клубы из стран ЕС , покупали игроков из РПЛ после 24.02 ???я таких примеров не помню....без тролинга , напиши если знаешь такие
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Любовь
Мудрика взяли, какой теперь Захарян.. двойная причина теперь против Арсена.
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Александр Беляков
В этом сезоне его просто нет на поле. К сожалению скорее всего это будет второй Дзагоев
+11
-1
+10
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Wiley Fox
Думаю, в Локо продадут. Там сейчас главная пилорама
+1
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Наверное деньги кончились, остаётся только следить:)))
+3
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White Noise
Ответ Brigant
Вообщем понятно, что его туда уже не подпишут при наличии украинца в составе !
Челси покупает некоторые игроков и отдает в аренду сразу для практики.
На перспективу и для опыта. По крайней мере раньше так было
Арсену такой вариант подошел бы считаю
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-2
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Pertinax Gandi
Все эти новости про Захаряна и Челси уже похожи на попытку выжать хоть каплю из сухой тряпки.
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-1
+16
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Влад Кокорин
Деревянного клоуна хотят продать в Челси… А за Украинских футболистов платят сотни миллионов и они действительно этого стоят!!!!!
+2
-5
-3
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