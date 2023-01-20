«Контактов с «Челси» по Захаряну зимой не было. Их руководство на этот счет не возбуждается». Член совета директоров «Динамо» о хавбеке

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Динамо Москва Матч ТВ Арсен Захарян Дмитрий Гафин Футбол

Член совета директоров «Динамо» высказался об интересе «Челси» к Арсену Захаряну.

– Наши коллеги из Англии снова возбудились по поводу Захаряна. Есть шанс, что он уедет зимой, или тема с «Челси» на сегодня закрыта?

– Возбуждаются только ваши коллеги из Англии, да и не только из Англии. А вот руководство «Челси» на этот счет не возбуждается: по крайней мере, до нас такая информация на официальном уровне не доводилась. Никаких контактов с «Челси» зимой не было.

– Можно с уверенностью сказать, что Захарян как минимум до лета останется в «Динамо»?

– Нет, так говорить нельзя. Трансферное окно открыто, в футболе случается всякое, – сказал Дмитрий Гафин.

В текущем сезоне Захарян забил 2 гола и отдал 5 голевых передач в 16 матчах Мир РПЛ. Подробную статистику 19-летнего полузащитника можно посмотреть здесь.

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18 комментариев

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Пако
"Как приятно осознавать, что ты узнал что-то новое!" (с)
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Гоша Петров
Ответ Антон Фалафель
Да хватит накачивать народ тем, чего нет. Забудьте уже про Челси. Там новое руководство, про его существование никто не знает.
не знает игроков которым клуб полгода назад интересовался?серьезно?
там менеджмент с улицы набрали по твоему?
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ta-tosha
Никаких комментариев от официальных лиц Челси по Захаряну - не было никогда. Никаких комментариев и даже мелких вбросов от карманных журналистов Челси по Захаряну - не было никогда.
Вся инфо по Захаряну и Челси - от его агентов, Динамо, и продажных инсайдеров.
Вопрос: а был ли мальчик? Когда нибудь вообще? Или это просто кампания на продать его куда нибудь? ИмХо - именно такая задача и стоит
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AlainProst
А мне кажется Захаряном интересовался именно Тухель. Поэтому всё сошло на нет.
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DominatorDinamit
"Бабло кончается, а перспектив никаких" - Тодд Боули.
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Dinamik1
Такой Захарян им не нужен он сдал.Это нужно журналюгам им что то писать надо.
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Ape1sin
а разве Мудрик не на его место? так то сомнительная сделка, а теперь парня за 100кк ещё надо встраивать куда-то
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banchik1
Ответ andr d
А нужен он Челси? Даже до уровня Мелкадзе не дотягивает
До уровня Мелкадзе даже Азар сейчас не дотягивает.
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Stivi M.D.
Да никто уже не купит его, а даже если и купит, то там на одно место уже 5 человек. Пусть Арсенчик скажет спасибо за упущенную возможность дядюшке Пу ))
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Sweet_blondie228
Ответ andr d
А нужен он Челси? Даже до уровня Мелкадзе не дотягивает
Забавно сравнивать 19ти летнего полузащитника Захаряна и 25ти летнего нападающего Мелкадзе.
+5
-1
+4
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evil
- Алло,"Челси"?
- Да
- Захарян к вам не поедет
- Кто это?
- Всё, пока
+14
-3
+11
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Пако
Ответ Aleksey Yashin
Надо на Захаряна ценник повыше повесить, тогда "аристократы" возбудятся)
"Скидка по акции"
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инок
Все эти новости про Захаряна и Челси уже похожи друг на
друга или попытку выжать каплю из сухой тряпки.
+4
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Mixos Demid
Неужели у Челси закончились деньги?!
0
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andr d
А нужен он Челси? Даже до уровня Мелкадзе не дотягивает
+15
-7
+8
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Aleksey Yashin
Надо на Захаряна ценник повыше повесить, тогда "аристократы" возбудятся)
+5
-4
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Антон Фалафель
Да хватит накачивать народ тем, чего нет. Забудьте уже про Челси. Там новое руководство, про его существование никто не знает.
+18
-5
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DolJun
после последних новостей думаю уже можно перестать хайпить
0
-2
-2
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