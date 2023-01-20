«Контактов с «Челси» по Захаряну зимой не было. Их руководство на этот счет не возбуждается». Член совета директоров «Динамо» о хавбеке
Член совета директоров «Динамо» высказался об интересе «Челси» к Арсену Захаряну.
– Наши коллеги из Англии снова возбудились по поводу Захаряна. Есть шанс, что он уедет зимой, или тема с «Челси» на сегодня закрыта?
– Возбуждаются только ваши коллеги из Англии, да и не только из Англии. А вот руководство «Челси» на этот счет не возбуждается: по крайней мере, до нас такая информация на официальном уровне не доводилась. Никаких контактов с «Челси» зимой не было.
– Можно с уверенностью сказать, что Захарян как минимум до лета останется в «Динамо»?
– Нет, так говорить нельзя. Трансферное окно открыто, в футболе случается всякое, – сказал Дмитрий Гафин.
В текущем сезоне Захарян забил 2 гола и отдал 5 голевых передач в 16 матчах Мир РПЛ. Подробную статистику 19-летнего полузащитника можно посмотреть здесь.
там менеджмент с улицы набрали по твоему?
Вся инфо по Захаряну и Челси - от его агентов, Динамо, и продажных инсайдеров.
Вопрос: а был ли мальчик? Когда нибудь вообще? Или это просто кампания на продать его куда нибудь? ИмХо - именно такая задача и стоит
- Да
- Захарян к вам не поедет
- Кто это?
- Всё, пока
друга или попытку выжать каплю из сухой тряпки.