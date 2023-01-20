«Контактов с «Челси» по Захаряну зимой не было. Их руководство на этот счет не возбуждается». Член совета директоров «Динамо» о хавбеке

Член совета директоров «Динамо» высказался об интересе « » к .

– Наши коллеги из Англии снова возбудились по поводу Захаряна. Есть шанс, что он уедет зимой, или тема с «Челси» на сегодня закрыта?

– Возбуждаются только ваши коллеги из Англии, да и не только из Англии. А вот руководство «Челси» на этот счет не возбуждается: по крайней мере, до нас такая информация на официальном уровне не доводилась. Никаких контактов с «Челси» зимой не было.

– Можно с уверенностью сказать, что Захарян как минимум до лета останется в « »?

– Нет, так говорить нельзя. Трансферное окно открыто, в футболе случается всякое, – сказал Дмитрий Гафин.

В текущем сезоне Захарян забил 2 гола и отдал 5 голевых передач в 16 матчах Мир . Подробную статистику 19-летнего полузащитника можно посмотреть здесь.