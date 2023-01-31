ЦСКА получит 500 тысяч евро за аренду Гайча. «Верона» сможет выкупить его за 6 млн летом

Теги ЦСКА премьер-лига Россия серия А Италия Верона Адольфо Гайч деньги Футбол

Стало известно, на каких условиях Адольфо Гайч перешел из ЦСКА в «Верону».

Итальянский клуб арендовал 23-летнего нападающего до конца сезона с правом выкупа.

По данным журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, ЦСКА получит 500 тысяч евро в качестве платы за аренду Гайча. «Верона» сможет выкупить игрока за 6 млн евро.

Московский клуб купил Гайча у «Сан-Лоренсо» летом 2020 года за 8,5 млн евро и 20% от суммы последующей продажи.

В этом сезоне на счету аргентинца 2 гола в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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9 комментариев

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TheSportNik
Купили Адольфа за 8 млн.евро, две аренды дали 2 млн.евро, еще 500 тыс.евро и 6 млн.евро выкуп, то есть слезки вытерли, кто критиковал скаутов за покупку этого аргентинца, выходит деньги вернули, даже в плюс вышли по деньгам.
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Игорь Замаруев
Ответ Влад Безруков
0 голов за год у Зэ Табуретка сильнее, чем он
Богам не нужны голы:)
0
0
0
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Влад Безруков
Ответ Юферов
Зэ > Гайч
0 голов за год у Зэ
Табуретка сильнее, чем он
+7
0
+7
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Кирилл
Ответ Юферов
Какой удивительный аферист, этот Гайич. Скорее даже его агент.
Гайич, как раз, не аферист - очень хорошо отрабатывает на фланге обороны и достойно заменил Марио.

А вот Гайч …
+19
0
+19
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Юферов
Ответ инок
Лучше бы бездаря Заболотного кому нибудь сбагрили
Зэ > Гайч
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Лучше бы бездаря Заболотного кому нибудь сбагрили
+8
0
+8
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Balt39
Верона, вероятнее всего, пополнит ряды Серии Б и там он им будет не нужен. Хотя может кого другого заинтересует
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0
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Юферов
Какой удивительный аферист, этот Гайич. Скорее даже его агент.
0
0
0
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Aleksey Novikov
И тааак сойдёт
0
0
0
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