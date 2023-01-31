ЦСКА получит 500 тысяч евро за аренду Гайча. «Верона» сможет выкупить его за 6 млн летом

Стало известно, на каких условиях перешел из ЦСКА в «Верону».

Итальянский клуб арендовал 23-летнего нападающего до конца сезона с правом выкупа.

По данным журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, ЦСКА получит 500 тысяч евро в качестве платы за аренду Гайча. « » сможет выкупить игрока за 6 млн евро.

Московский клуб купил Гайча у «Сан-Лоренсо» летом 2020 года за 8,5 млн евро и 20% от суммы последующей продажи.

В этом сезоне на счету аргентинца 2 гола в 11 матчах за во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.