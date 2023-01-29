Гайч прибыл в Италию для завершения перехода в «Верону». ЦСКА отдает форварда в аренду
Адольфо Гайч завершает переход в «Верону».
Нападающий ЦСКА прибыл в Италию для прохождения медосмотра и завершения трансфера на правах аренды, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
«Счастлив вернуться в Италию. Я в порядке, готов играть. Хочу помочь «Вероне», – сказал аргентинец в аэропорту Бергамо.
Ранее стало известно, что ЦСКА отдаст Гайча в аренду «Вероне» без обязательного выкупа.
Адольфо уже играл в Серии А за «Беневенто» в сезоне-2020/21.
Фото: gianlucadimarzio.com
19 комментариев