Гайч прибыл в Италию для завершения перехода в «Верону». ЦСКА отдает форварда в аренду

Теги ЦСКА премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Верона Адольфо Гайч Футбол

Адольфо Гайч завершает переход в «Верону».

Нападающий ЦСКА прибыл в Италию для прохождения медосмотра и завершения трансфера на правах аренды, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Счастлив вернуться в Италию. Я в порядке, готов играть. Хочу помочь «Вероне», – сказал аргентинец в аэропорту Бергамо.

Ранее стало известно, что ЦСКА отдаст Гайча в аренду «Вероне» без обязательного выкупа.

Адольфо уже играл в Серии А за «Беневенто» в сезоне-2020/21.

Фото: gianlucadimarzio.com

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шлёма Презерман
Это почище, чем даже Кокоша в Фиорентине.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Эсперов
Ответ FeNs
С одной стороны молодцы, что устроили за деньги, но кто играть то будет в нападении? Чалов очень не стабилен, а Зэ играет просто отвратительно сейчас. Осталось три недели до первого официального матча. Если и приедет какой то нападающий, то он уже пропустит в лучшем случае половину сборов с командой, а в худшем вообще все. При этом на всякий случай даже не взяли напов из молодежки (насколько я видел), если никого не возьмут это же просто очередные страдания на пол сезона.
Всё меняется , год назад все говорили наоборот . Зе лучше был Гайча .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FeNs
С одной стороны молодцы, что устроили за деньги, но кто играть то будет в нападении? Чалов очень не стабилен, а Зэ играет просто отвратительно сейчас. Осталось три недели до первого официального матча. Если и приедет какой то нападающий, то он уже пропустит в лучшем случае половину сборов с командой, а в худшем вообще все. При этом на всякий случай даже не взяли напов из молодежки (насколько я видел), если никого не возьмут это же просто очередные страдания на пол сезона.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гистерезис
Ужас, придется терпеть заболотного ещё как минимум до лета
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Соколов
Ну слава Богу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pol Belov
Ответ apossym
За год больше Зе забил, выходя на замену на 2 минуты.
больше чем Зе забили все, кто вообще хоть раз забил ...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex CSKA
Какая аренда ? Да подарите вы его уже нахрен !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
А зачем ЦСКА его покупал вообще?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xepaff
Ответ Pol Belov
кто-то не знает как удержать легов, а ЦСКА не знает как избавиться... Фукс и Гайч это просто легенды клуба....
А кто им столько еще платить будет?) Один в Сегунде не мог даже забивать, второй вечно травмирован
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shalidor
У Гайча буквально аренд больше, чем голов за ЦСКА в РПЛ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Солдатенков
Ну что же, удачи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Ответ Кирилл Голивец
Феерический трансфер, конечно. Уверен, в чемпионатах Сербии или Хорватии в каждой третьей команде есть напад схожего уровня и физических качеств.
Думаю, что тамошние форварды хотя бы бороться получше умеют.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Акимов
Зачем он Вероне не понятно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
apossym
Ответ Pol Belov
кто-то не знает как удержать легов, а ЦСКА не знает как избавиться... Фукс и Гайч это просто легенды клуба....
За год больше Зе забил, выходя на замену на 2 минуты.
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pol Belov
кто-то не знает как удержать легов, а ЦСКА не знает как избавиться... Фукс и Гайч это просто легенды клуба....
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Феерический трансфер, конечно. Уверен, в чемпионатах Сербии или Хорватии в каждой третьей команде есть напад схожего уровня и физических качеств.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Grabenovsky
Главное чтоб с баланса ЦСКА ушел
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Васильев
Не выпускайте это бревно с сапога.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рауан Турсунов
удачи надеюсь забьет пару голов
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий