«Эвертон» предложил «Челси» 40+5 млн фунтов за Галлахера

может перейти из «Челси» в « ».

Ливерпульский клуб сделал предложение о трансфере 22-летнего полузащитника. «Ириски» готовы заплатить 40 миллионов фунтов сразу, еще 5 миллионов – бонусами.

Интерес к хавбеку проявляют и другие клубы. « » примет решение относительно предложения « » в ближайшее время.

В 18 матчах текущего сезона АПЛ Галлахер забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.