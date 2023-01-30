«Эвертон» предложил «Челси» 40+5 млн фунтов за Галлахера
Конор Галлахер может перейти из «Челси» в «Эвертон».
Ливерпульский клуб сделал предложение о трансфере 22-летнего полузащитника. «Ириски» готовы заплатить 40 миллионов фунтов сразу, еще 5 миллионов – бонусами.
Интерес к хавбеку проявляют и другие клубы. «Челси» примет решение относительно предложения «Эвертона» в ближайшее время.
В 18 матчах текущего сезона АПЛ Галлахер забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.
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