«Эвертон» предложил «Челси» 40+5 млн фунтов за Галлахера

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Конор Галлахер Футбол

Конор Галлахер может перейти из «Челси» в «Эвертон».

Ливерпульский клуб сделал предложение о трансфере 22-летнего полузащитника. «Ириски» готовы заплатить 40 миллионов фунтов сразу, еще 5 миллионов – бонусами.

Интерес к хавбеку проявляют и другие клубы. «Челси» примет решение относительно предложения «Эвертона» в ближайшее время. 

В 18 матчах текущего сезона АПЛ Галлахер забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь

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33 комментария

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Плакса Джон ушел налево
Ответ Isa Babaev
Норм цена, Галлахер 3й сезон в АПЛ с приличным опытом, плюс молодой, плюс паспортист, 40 не 70, столько Реал предложил за ноунейма из Бразилии, с 0 опыта в Европе.
Прям, как Мудрик 🤣 нонейм с 0 опыта
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Etcetera
Ответ Артём Кощеев
Жалко будет, если уйдёт. Парень ещё развивается, не смотря на все сложности в прошлом
У него как раз в настоящем сложности, а в прошлом было все ок. Он в арендах отлично играл, а вот в Челси не получается, играет явно хуже, чем мог бы играть.
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Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
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263 подписчика
Ответ MstAndreev
Стандартная реакция олдов на фамилию Галлахер - Today is gonna be the day that they’re gonna throw it back to you
By now, you should’ve somehow realised what you gotta do
0
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Valentin Grabenovsky
Насколько же рынок перегрет в Англии
+3
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qiqe
ждём текст на главной
Английский футбол на дне и вот почему у него нет будущего
+3
-1
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Born is the King
Ответ Okaka
Галлахер вроде неплох в последнее время. Челси лучше продать Лофтуса, который постоянно ломается
Его в Ньюкасл продают
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Динар Мингалимов
Жорж уходит, Канте не факт, что вернется на стабильный уровень. Даже если подписать Энцо, то кого в центр поля ставить? Маунта? А ну есть Закария, но он в аренде и показал хорошую игру на фоне плохой формы остальных и только в середине сезона. Конор отличный вариант ротации и не побоюсь сказать основы.
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MstAndreev
Стандартная реакция олдов на фамилию Галлахер - Today is gonna be the day that they’re gonna throw it back to you
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Сергей Орлов
Я бы лично запаковал.
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Isa Babaev
Ответ Игорь Новиков
Ну и цены. Но это Англия.
Норм цена, Галлахер 3й сезон в АПЛ с приличным опытом, плюс молодой, плюс паспортист, 40 не 70, столько Реал предложил за ноунейма из Бразилии, с 0 опыта в Европе.
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alex fenix
За такие деньжища надо продавать. Я от него толку не вижу. Много активности, мало полезности. Суетится и теряет мячи.
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Maecenas
если всё-таки покупают Энцо, то за сорокет стоит продать. Галахер по факту старательный бегунок, не более. Для таких клубов как КП или Эвертон само то.
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Sergant Mikola
Ответ Satvaldino
Дмитрия?
Ну типо
+1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ KerroChelsea
Только скажите Боули, что это ему платят, а не он в этом случае
Зачем? Он же откажется🤓
0
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Okaka
Галлахер вроде неплох в последнее время. Челси лучше продать Лофтуса, который постоянно ломается
0
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BarArsInt
Ответ Орa Алв
Вряд ли продадут, сейчас челси он нужен как никогда раньше
даже если Челси согласиться на продажу, захочет ли Галлахер перейти в Эвертон,и этих и других ждут в шипе, разница только в сезоне 22/23,23/24:)
+1
-4
-3
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Satvaldino
Ответ AsperChelsea
Продали Гордона
Дмитрия?
0
-2
-2
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Артём Кощеев
Жалко будет, если уйдёт. Парень ещё развивается, не смотря на все сложности в прошлом
+3
0
+3
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Theodor Herzl
Круговорот британской ценной древесины
+5
-2
+3
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Андрей Денисов
Ответ Орa Алв
Вряд ли продадут, сейчас челси он нужен как никогда раньше
Не нужен. В полузащите гигантский выбор будет скоро. Маунт, Энцо, Закария, Жоржиньо, Канте, Ковачич и молодые пацаны Касадеи и Сантос
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-1
-1
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Okaka
Ирискам давно надо было усилить центр поля
Там Брайтон кстати купил 19 летнего шведского ЦП
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Azamat_Ibragimov
Ответ Игровой Канал Артёма
А где они столько денег взяли, учитывая их финансовые проблемы?
Гордона ведь продали
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Орa Алв
Вряд ли продадут, сейчас челси он нужен как никогда раньше
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LLiriKK
Боли кого-то из руководства «Эвертона» укусил?
+1
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DolJun
отправить лофтуса за 50 и по рукам
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