Гаттузо оттолкнул камеру, снимавшую его общение с фанатами «Валенсии». Тренер и клуб извинились за инцидент

вышел из себя, когда общался с фанатами «Валенсии».

Тренер разговаривал с болельщиками, встретившими команду в аэропорту Валенсии после гостевого поражения от «Вальядолида» (0:1). Во время разговора к нему вплотную подошел оператор местного телеканала À Punt, чтобы заснять общение итальянца с фанатами на камеру.

Заметив, что его снимают, Гаттузо оттолкнул камеру и жестом приказал оператору отойти и перестать вести запись.

Фото: twitter.com/apuntesports

После общения Гаттузо обнялся с одним из болельщиков. Защитник Габриэл Паулиста также подошел поприветствовать фанатов. Остальные игроки аплодировали болельщикам, которые скандировали: «Valencia, hasta la muerte» (Валенсия, до самой смерти – прим. Sports.ru).

Телеканал À Punt сообщил, что Гаттузо и «Валенсия» принесли свои извинения за инцидент.

«Валенсия» и ее тренер Дженнаро Гаттузо извинились перед нами за инцидент, в котором итальянец пытался помешать нашим камерам снимать его во время прибытия команды в аэропорт «Манисес». Мы ценим и принимаем извинения», – говорится в заявлении телеканала.

На данный момент « » занимает 14-е место в Ла Лиге, набрав 20 очков. Команда одержала лишь одну победу в десяти последних матчах в чемпионате .

Гаттузо о «Валенсии»: «Мы переживаем тяжелые времена. Каждый матч направлен на улучшение положения»