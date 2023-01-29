«Валенсия» победила 1 раз за 10 последних матчей в Ла Лиге. Команда Гаттузо идет 14-й
«Валенсия» проиграла 5 из последних 10 матчей в чемпионате Испании.
Команда Дженнаро Гаттузо сегодня уступила «Вальядолиду» (0:1) в 19-м туре.
Начиная с 15 октября «Валенсия» победила в Ла Лиге лишь раз – разгромила «Бетис» (3:0). Также на этом отрезке у нее 4 ничьих и 5 поражений.
На данный момент команда занимает 14-е место, набрав 20 очков. В следующем туре чемпионата она выступит в гостях у «Реала».
А Валенсия...с её упырями хозяевами самый раз очищение пердивом