«Валенсия» победила 1 раз за 10 последних матчей в Ла Лиге. Команда Гаттузо идет 14-й

«Валенсия» проиграла 5 из последних 10 матчей в чемпионате .

Команда Дженнаро Гаттузо сегодня уступила « » (0:1) в 19-м туре.

Начиная с 15 октября « » победила в Ла Лиге лишь раз – разгромила «Бетис» (3:0). Также на этом отрезке у нее 4 ничьих и 5 поражений.

На данный момент команда занимает 14-е место, набрав 20 очков. В следующем туре чемпионата она выступит в гостях у «Реала».