«Валенсия» победила 1 раз за 10 последних матчей в Ла Лиге. Команда Гаттузо идет 14-й

Теги Дженнаро Гаттузо Валенсия Ла Лига Вальядолид Футбол

«Валенсия» проиграла 5 из последних 10 матчей в чемпионате Испании.

Команда Дженнаро Гаттузо сегодня уступила «Вальядолиду» (0:1) в 19-м туре.

Начиная с 15 октября «Валенсия» победила в Ла Лиге лишь раз – разгромила «Бетис» (3:0). Также на этом отрезке у нее 4 ничьих и 5 поражений.

На данный момент команда занимает 14-е место, набрав 20 очков. В следующем туре чемпионата она выступит в гостях у «Реала».

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7 комментариев

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Yuri Ten
Гаттузо пора заканчивать с тренерством
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Remix
Милан юве Валенсия севилья
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corazón blanco
В следующем матче ученик может быть уволен, если проиграет своему учителю)
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ПомБур-Шиномонтажник
Рад за Вальядолид. Не заслуживают вылета.
А Валенсия...с её упырями хозяевами самый раз очищение пердивом
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Любезный Коссутий
к сожалению, нашего Рино попросят на выход уже скоро
0
-1
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Леван Мкртчян
Проиграть Вальядолиду в нынешнем его состоянии, после паузы на ЧМ - это уже, само по себе, показатель того, что дела у Валенсии плохи --даже безотносительно упоминания остальных матчей из десятиматчевой серии
0
-3
-3
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Pavel Harriss
Мрак и безнадежность
+4
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