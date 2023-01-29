Гаттузо о «Валенсии»: «Мы переживаем тяжелые времена. Каждый матч направлен на улучшение положения»

высказался о ситуации в «Валенсии» после поражения от « ».

Его команда выиграла лишь 1 раз за 10 последних матчей в Ла Лиге.

– Вы боитесь за свое положение?

– Это нормально, это часть моей работы. Я должен уважать решения клуба. Моя главная задача – улучшить команду, потому что мы переживаем очень тяжелые времена.

– Цель состоит в том, чтобы избежать вылета?

– Результат и таблица говорят об этом. Но мы понимали это перед игрой. Нам тяжело побеждать, и мы знали, что это сложный матч. Все матчи направлены на улучшение положения в турнирной таблице. Это правда, – сказал тренер «Валенсии».

В 19-м туре « » проиграла «Вальядолиду» со счетом 0:1. Команда идет на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 20 очков.