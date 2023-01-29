Гаттузо о «Валенсии»: «Мы переживаем тяжелые времена. Каждый матч направлен на улучшение положения»

Теги Дженнаро Гаттузо Валенсия Ла Лига Вальядолид Футбол

Дженнаро Гаттузо высказался о ситуации в «Валенсии» после поражения от «Вальядолида».

Его команда выиграла лишь 1 раз за 10 последних матчей в Ла Лиге.

– Вы боитесь за свое положение?

– Это нормально, это часть моей работы. Я должен уважать решения клуба. Моя главная задача – улучшить команду, потому что мы переживаем очень тяжелые времена.

– Цель состоит в том, чтобы избежать вылета?

– Результат и таблица говорят об этом. Но мы понимали это перед игрой. Нам тяжело побеждать, и мы знали, что это сложный матч. Все матчи направлены на улучшение положения в турнирной таблице. Это правда, – сказал тренер «Валенсии».

В 19-м туре Ла Лиги «Валенсия» проиграла «Вальядолиду» со счетом 0:1. Команда идет на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 20 очков.

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6 комментариев

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vammuteli
Ответ Тиджани Бабангида
Гаттузо в определенной степени заложник ситуации.Проблемы «Валенсии» были заложены два-три года назад ее владельцем. Его экономия может привести к вылету
Отчасти да,но состав явно не для борьбы за выживание.Смотрел сегодня игру с Вальядолидом просто кошмар,если не Мамардашвили был бы разгром,а это самая слабая команда по игре и составу в лиге.Совсем нет игры.Все сами по себе.
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remontada
Все шутили по поводу Севильи в Сегунде, но такими темпами там окажется Валенсия. Уже не в шутку.
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BigPapa
Ответ corazón blanco
В следующем матче Карло Анчелотти может освободить Гаттузо от должности главного тренера Валенсии)
И Гаттузо уйдет в Милан))
0
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инок
Жалко Валенсию. Имели все шансы стать 4 силой в Ла лиге и стабильно выступать в ЛЧ, но не повезло с владельцем.
+3
-1
+2
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Тиджани Бабангида
Гаттузо в определенной степени заложник ситуации.Проблемы «Валенсии» были заложены два-три года назад ее владельцем. Его экономия может привести к вылету
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
В следующем матче Карло Анчелотти может освободить Гаттузо от должности главного тренера Валенсии)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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