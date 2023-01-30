Агуэро о том, что «Сити» с Холандом может не выиграть АПЛ: «Лишь Месси способен взять титул в одиночку. Это командная игра»

Экс-форвард « » оценил влияние на команду.

– Можно ли представить, что команда, за которую играет и забивает так много голов Эрлинг Холанд, может не выиграть чемпионат?

– Посмотрим. До конца сезона еще много времени. У Холанда такие показатели, что он побьет исторические рекорды, и он сыграет важную роль в борьбе за титул.

Но, не считая , ни один футболист не способен выиграть чемпионат в одиночку. Это командная игра, а у «Сити» очень талантливая команда и выдающийся тренерский штаб. Они уже подтверждали свое величие, и понятно, что они будут бороться до конца, – сказал Агуэро.