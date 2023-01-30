Агуэро о том, что «Сити» с Холандом может не выиграть АПЛ: «Лишь Месси способен взять титул в одиночку. Это командная игра»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Серхио Агуэро лига 1 Франция Эрлинг Холанд Футбол

Экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оценил влияние Эрлинга Холанда на команду.

– Можно ли представить, что команда, за которую играет и забивает так много голов Эрлинг Холанд, может не выиграть чемпионат?

– Посмотрим. До конца сезона еще много времени. У Холанда такие показатели, что он побьет исторические рекорды, и он сыграет важную роль в борьбе за титул.

Но, не считая Лионеля Месси, ни один футболист не способен выиграть чемпионат в одиночку. Это командная игра, а у «Сити» очень талантливая команда и выдающийся тренерский штаб. Они уже подтверждали свое величие, и понятно, что они будут бороться до конца, – сказал Агуэро.

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81 комментарий

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Bruce Lee
Ответ Arthurino
На самом деле это не Агуэро. Под маской скрывается никто иной, как Климов
Жаль Климов совсем ноунейм. Было бы интересно понаблюдать дуэль Агуэро-Климов "кто глубже". Дуэт сестра Роналду-Пирс Морган,проиграли бы вчистую)
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МТБ
Пожалуйста весь список, которые Месси выиграл в одного, огласите.
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Ignazio DE Alter
Наверное таким образом Агуэро старается в будущем уговорить Месси поиграть в его команде в Медиалиге.

"Куниспорт"
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Caucentus
Ответ Леван Сиукаев
У Криштиану есть Пирс Морган,а у Месси Агуеро
Есть ещё ватага агуэрообразных с матч ТВ)
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Ignazio DE Alter
Месси изобрёл футбол
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Djeday
Как Титул, так в одиночку, а как 2-8 и перед этим куча позорных разгромных вылетов из ЛЧ-Месси ни в чём невиновен. Играег команда. Как же зашкаливает лицемерие
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Footballeur
Месси часто даже с 10 партнёрами не может выигрывать матчи, особенно в ЛЧ. Агуэро лижет конечно знатно.
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Lifar Skladchikov
Ответ Arthurino
На самом деле это не Агуэро. Под маской скрывается никто иной, как Климов
Климов - красава, важный гол КПР забил в 12 году )
+1
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superpab
Агуэро совсем поехал на старости лет…
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Леван Сиукаев
У Криштиану есть Пирс Морган,а у Месси Агуеро
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zy888.8
Нельзя же так вылизывать Лео жопу... это перебор.
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Денис Забелин
Наверное все хотят такого друга как Агуэро.
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Алексей Венедиктов
Да ладно! Его команда тащила на ЧМ только так. Особенно в финале.
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Tristan...
Вы тоже заметили этот момент? Раньше говорили «пусть Месси сначала со сборной что нибудь выиграет», а сейчас «где ЛЧ с ПСЖ?» ахахах Кринжанутые такие Кринжанутые...
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Sevuska
Агуэро фетиширует на Месси даже больше чем Климов 😆
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Alexander Nikitin
Это что за бред. Без Мартинеса Месси титул не взял. И в Барселоне Лигу чемпионов он брал только тогда когда там играл Хави. А как Хави ушёл Барса с Месси ни одной Лиги чемпионов не выиграла.
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Christos NB
Ответ Вероника Иванова
Поэтому Месси до сих пор возвращает ЛЧ на Камп Ноу 😊
Месси лучший в истории это оффициально мадам 😃 Рон красивый атлетичный и та кдле е и тому подобное можешь повесить его плакат но когда дело в целом касается футбола Месси на первом месте и я беру его пик 91 гол за календарный год и 50 голов за сезон в примере у Рона было 48.
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нелюбитель футбола
Месси всё может... Геша уже ничего... Хе-хе..
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мс-мешок
Ну что несёшь Серхио ???? Морган -Роналду, Агуеро - Месси
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Arthurino
Ответ Eduard Rastryopin
Агуеро до уровня спортсовской мессиножки скатился.
На самом деле это не Агуэро. Под маской скрывается никто иной, как Климов
+4
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krealpmoney
Ответ Озил, озю и буду озить
Ну да. Месси сам себе ассистирует и забивает, потом отбирает мяч на всех участках поля. Но если соперники каким-то образом пройдут его интенсивный прессинг, Месси уже будет готов заблокировать удар на линии штрафной. Но если и это не получится, вытащит мяч хоть из девятки кончиками пальцев.
кончиками пальцев ноги
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BiG Daddy
Наверное бы отсосал у гнома. Збли уже.
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=KoT=
Ответ 2ran
ну как же..хвалить можно только своего Господина.
А вы бы крёстного отца своего ребёнка посылали-бы?
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=KoT=
Ответ Амин Чич
По моему Агуэро вписан в завещание Месси
Ну так, они кумовья!
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Oleg
Ответ Володька
Ну погугли, когда Иньеста в основном составе Барсы играть стал..))
А что мне гуглить?
Я приведу цитату Гвардиолы:

"У меня были прекрасные игроки, но мое резюме, как тренера, полностью сформированно Месси. Барселона без него выигрывала бы, но не так много и не в таком тотальном режиме.
Я должен Лео бутылочку вина ведь благодаря ему у меня есть работа".

Предпочту мнение великого тренера, что и явил ту самую Барсу, а не визги спортовских юзеров.
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