Агуэро о том, что «Сити» с Холандом может не выиграть АПЛ: «Лишь Месси способен взять титул в одиночку. Это командная игра»
Экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оценил влияние Эрлинга Холанда на команду.
– Можно ли представить, что команда, за которую играет и забивает так много голов Эрлинг Холанд, может не выиграть чемпионат?
– Посмотрим. До конца сезона еще много времени. У Холанда такие показатели, что он побьет исторические рекорды, и он сыграет важную роль в борьбе за титул.
Но, не считая Лионеля Месси, ни один футболист не способен выиграть чемпионат в одиночку. Это командная игра, а у «Сити» очень талантливая команда и выдающийся тренерский штаб. Они уже подтверждали свое величие, и понятно, что они будут бороться до конца, – сказал Агуэро.
"Куниспорт"
Я приведу цитату Гвардиолы:
"У меня были прекрасные игроки, но мое резюме, как тренера, полностью сформированно Месси. Барселона без него выигрывала бы, но не так много и не в таком тотальном режиме.
Я должен Лео бутылочку вина ведь благодаря ему у меня есть работа".
Предпочту мнение великого тренера, что и явил ту самую Барсу, а не визги спортовских юзеров.