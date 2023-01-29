Серхио Агуэро: «Месси легко сыграет на ЧМ-2026, если продолжит в том же духе. Пока он наслаждается»

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Агуэро лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 Футбол

Серхио Агуэро считает, что Лионель Месси при желании сможет сыграть на ЧМ-2026.

«Если он продолжит в том же духе, то, думаю, легко сыграет на ЧМ-2026. В конце концов, тут все зависит от головы, от менталитета. Но тут невозможно предугадать – возможно, он устанет и захочет расслабиться. В таком случае его решение нужно будет уважать. Пока он наслаждается.

Но, заботясь о себе, ты можешь... До следующего чемпионата мира осталось еще три года. На этом чемпионате мира он показал, что может быть в хорошей физической форме», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити».

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28 комментариев

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Сикарио
Аргентинский Пирс продолжает пиарить мягкого бананчика))
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Caterina
Ответ corazón blanco
За Роналду - Морган, за Месси - Агуэро))
Сравнили - подпевалу-журналиста, и друга, пусть и болтливого)
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Skilled68
По ходу осталось чтобы его застрелил какой нибудь ненормальный и он станет легендой. Леннона убили и он величайший, Маккартни играет до сих пор и он не имеет такого величия.
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Роман
Пенальти бить и в 40 лет можно.
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Umar Rieltor
Агуэро лучше делом занялся бы чем быть секретарем Месси
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Tristan...
Ответ ZA.RMA
согласна..а когда за Криша радуются его партнеры - ты такого же мнения бываешь?)
Естественно)
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Дожили, конечно. За лучшего друга и по совместительству лучшему игроку в истории порадоваться нельзя. Вот это понимание дружбы в комментах...
согласна..а когда за Криша радуются его партнеры - ты такого же мнения бываешь?)
+11
-5
+6
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Tristan...
Дожили, конечно. За лучшего друга и по совместительству лучшему игроку в истории порадоваться нельзя. Вот это понимание дружбы в комментах...
+9
-6
+3
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Winterburn
Ответ Arty K.
Мы уже поняли, что для тебя Месси - божество, угомонись
Агуэро это хотя бы искренне делает и бесплатно, а не из меркантильных интересов, как Морган или сестры
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Arkadios Avgitidis
Ванга ещё ванговала,что короткий человек со своей святой левой ногой,из жаркой заокеанской страны,станет чемпионом мира в возрасте 50-и лет,и это станет причиной кардинального изменения земляной оси. Причём ось замедлят очень-вы око-технологическим способом целенаправленно, дабы этот человек старел дольше и мог радовать своими достижениями, его же поклонников много-долго лет)
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Я Гражданин Мира
Сколько зависливые люди есть на этом сайте.
Это проста за граню моего понимания.
Люди будьте Добрыми и не будьте завислимые!!!!
Аргентина по делу стал чемпионом
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АРТУР АЛИЕВ
Агуэро эдакий аргентинский Пирс Морган
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Я Гражданин Мира
Я сним согласен!
Всё будет зависит от самого Месси.
Месси даже на скамейке запасных полезнее может быть.
Я уверен что в каждом матче он может несколько голевых моментов создавать даже в 39
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Игорь Климов
Комментарий удален
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Я Гражданин Мира
Ответ Кино Музыка
Форма у Лео останется, он на подъеме. Вопрос только в мотивации. Второй раз Аргентине выиграть не дадут, это очевидно. Остается статистика, к которой он не думаю что равнодушен, и натаскивание будущих лидеров сборной. Тут он может проникнуться и серьезно помочь.
Что значить не дадут!?
Что за глуппое высказивание?
А что им сейчас дали выиграть?
Они это сами сделали или вообще плоха смотрели чм?
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Я Гражданин Мира
Ответ Ivchev
Я все понимаю, честно говоря, Месси безусловно величайший, но такое ж0п0блюдство уже даже его должно напрягать, ну сколько можно уже облизывть.. а Кун особенно.
Вам не понять такие дружбу тогда значить!!!!
Учитесь как надо дружить!!!!!!
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Я Гражданин Мира
Ответ Андрей Евсеенко
Если их будут тащить как в Катаре, то может еще 3 чм выиграть
Вы заслуживаете только смех!!!!!!
И больше Ничего!!!!!
Поверьте мне вас жалко. Очень жалко!!!!!!!!!!
+9
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Кино Музыка
Форма у Лео останется, он на подъеме. Вопрос только в мотивации. Второй раз Аргентине выиграть не дадут, это очевидно. Остается статистика, к которой он не думаю что равнодушен, и натаскивание будущих лидеров сборной. Тут он может проникнуться и серьезно помочь.
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-2
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Андрей Евсеенко
Если их будут тащить как в Катаре, то может еще 3 чм выиграть
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Arty K.
Мы уже поняли, что для тебя Месси - божество, угомонись
+12
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Терминатор///Айлбибекович
Как минимум минут на 30 Лео сможет усилить команду через три года.Не сомневаюсь,что на Мундиале 2026 Лео сыграет.
+3
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Андер Эррера
Левандовски тоже легко может сыграть на ЧМ 2050 года если продолжить играть как сейчас но проблема именно в том что не сможет так играть вечно
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corazón blanco
Ответ cektor
Агуэро много говорит ))
За Роналду - Морган, за Месси - Агуэро))
+4
-4
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cektor
Агуэро много говорит ))
+1
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ivchev
Я все понимаю, честно говоря, Месси безусловно величайший, но такое ж0п0блюдство уже даже его должно напрягать, ну сколько можно уже облизывть.. а Кун особенно.
Тоже надоело это идолопоклонинчество
+36
-13
+23
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