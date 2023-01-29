Серхио Агуэро: «Месси легко сыграет на ЧМ-2026, если продолжит в том же духе. Пока он наслаждается»

считает, что при желании сможет сыграть на .

«Если он продолжит в том же духе, то, думаю, легко сыграет на ЧМ-2026. В конце концов, тут все зависит от головы, от менталитета. Но тут невозможно предугадать – возможно, он устанет и захочет расслабиться. В таком случае его решение нужно будет уважать. Пока он наслаждается.

Но, заботясь о себе, ты можешь... До следующего чемпионата мира осталось еще три года. На этом чемпионате мира он показал, что может быть в хорошей физической форме», – сказал бывший нападающий сборной и «Манчестер Сити».