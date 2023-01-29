Серхио Агуэро: «Месси легко сыграет на ЧМ-2026, если продолжит в том же духе. Пока он наслаждается»
Серхио Агуэро считает, что Лионель Месси при желании сможет сыграть на ЧМ-2026.
«Если он продолжит в том же духе, то, думаю, легко сыграет на ЧМ-2026. В конце концов, тут все зависит от головы, от менталитета. Но тут невозможно предугадать – возможно, он устанет и захочет расслабиться. В таком случае его решение нужно будет уважать. Пока он наслаждается.
Но, заботясь о себе, ты можешь... До следующего чемпионата мира осталось еще три года. На этом чемпионате мира он показал, что может быть в хорошей физической форме», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити».
Это проста за граню моего понимания.
Люди будьте Добрыми и не будьте завислимые!!!!
Аргентина по делу стал чемпионом
Всё будет зависит от самого Месси.
Месси даже на скамейке запасных полезнее может быть.
Я уверен что в каждом матче он может несколько голевых моментов создавать даже в 39
Что за глуппое высказивание?
А что им сейчас дали выиграть?
Они это сами сделали или вообще плоха смотрели чм?
Учитесь как надо дружить!!!!!!
И больше Ничего!!!!!
Поверьте мне вас жалко. Очень жалко!!!!!!!!!!