Яровинский о Слуцком и Дзюбе: «Пытались купить Артема в ЦСКА и «Халл». В «Витесс» – нет, даже если бы всем клубом скинулись, не хватило бы»

Теги ЦСКА Артем Дзюба Леонид Слуцкий высшая лига Нидерланды Витесс премьер-лига Россия Халл чемпионшип Олег Яровинский Футбол

Олег Яровинский рассказал о желании Леонида Слуцкого тренировать форварда Артема Дзюбу.

– Все знают про дружеские отношения Артема со Слуцким. Пытались подписать его раньше?

– Мы дважды хотели купить Артема. Первый раз – когда еще работали в ЦСКА. Мы обозначили свой интерес, но дальше разговоров не зашло. Чуть позже мы хотели видеть его в «Халл Сити», но на тот момент российским футболистам было невозможно получить разрешение на работу, потому что мы были низко в рейтинге.

– В «Витесс» потом не звали?

– Даже не рассматривали – Артем тогда творил в «Зените», и даже если бы весь «Витесс» скинулся, то нам бы на него не хватило, – сказал бывший спортивный директор «Рубина» и ЦСКА.

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1 комментарий

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Alex Miheev
Вот смеху было бы если ЦСКА
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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