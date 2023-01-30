Яровинский о Слуцком и Дзюбе: «Пытались купить Артема в ЦСКА и «Халл». В «Витесс» – нет, даже если бы всем клубом скинулись, не хватило бы»
Олег Яровинский рассказал о желании Леонида Слуцкого тренировать форварда Артема Дзюбу.
– Все знают про дружеские отношения Артема со Слуцким. Пытались подписать его раньше?
– Мы дважды хотели купить Артема. Первый раз – когда еще работали в ЦСКА. Мы обозначили свой интерес, но дальше разговоров не зашло. Чуть позже мы хотели видеть его в «Халл Сити», но на тот момент российским футболистам было невозможно получить разрешение на работу, потому что мы были низко в рейтинге.
– В «Витесс» потом не звали?
– Даже не рассматривали – Артем тогда творил в «Зените», и даже если бы весь «Витесс» скинулся, то нам бы на него не хватило, – сказал бывший спортивный директор «Рубина» и ЦСКА.
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