Орлов о Дзюбе: «Артем заменил Смолова в сборной на ЧМ, он стоит выше. Спартаковская школа помогает ему всю карьеру»
Геннадий Орлов сравнил Артема Дзюбу и Федора Смолова.
«Давайте смотреть на табло! У Артема больше положительных показателей. Он больше забил. Как раз таки Дзюба заменил Смолова в сборной Черчесова на чемпионате мира.
Дзюба стоит выше. Плюс стечение обстоятельств. В «Зените» он был рядом с Халком. Ну и плюс спартаковская школа, которую прошел Артем, помогала ему на протяжении всей карьеры», – сказал комментатор.
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Четыре сезона ехал на номенклатурной тяге.
Как только костыли вытащили - тут же рухнул. Снова в тыкву превратился. Но везучий. И ко времени гнусному
пришелся. Хоть книжку авантурную с него пиши.Человек похожий на футболиста, хитроватый,наглый персонаж, в кумовской -коррупционной системе аж капитаном Сборной стал. Такое только в России могло произойти.