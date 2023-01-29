Орлов о Дзюбе: «Артем заменил Смолова в сборной на ЧМ, он стоит выше. Спартаковская школа помогает ему всю карьеру»

Теги Спартак Артем Дзюба Федор Смолов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва ЧМ-2018 FIFA Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов сравнил Артема Дзюбу и Федора Смолова.

«Давайте смотреть на табло! У Артема больше положительных показателей. Он больше забил. Как раз таки Дзюба заменил Смолова в сборной Черчесова на чемпионате мира.

Дзюба стоит выше. Плюс стечение обстоятельств. В «Зените» он был рядом с Халком. Ну и плюс спартаковская школа, которую прошел Артем, помогала ему на протяжении всей карьеры», – сказал комментатор.

Геннадий Орлов: «Смолов и Кокорин не раскрыли свой талант. Я восторгался ими, они были перспективными»

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18 комментариев

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Максим Пантелеев
Дзюба на ЧМ оказался только благодаря травме Кокорина. На поле выпустили только благодаря кеку Смолова в первом же матче. Везучий он конечно пипец какой. Так бы из Тулы и возвращать не стали.Давно бы сгинул где-нибудь в Томске. Но повезло приглянуться папику из АП. Собирались выпиливать из него героя для народа. Поместили в теплую газпромовскую ванну с карманной судейкой и договрняками. Всю конкуренцию зачистили. Сборную заставили пахать ему на статистку.
Четыре сезона ехал на номенклатурной тяге.
Как только костыли вытащили - тут же рухнул. Снова в тыкву превратился. Но везучий. И ко времени гнусному
пришелся. Хоть книжку авантурную с него пиши.Человек похожий на футболиста, хитроватый,наглый персонаж, в кумовской -коррупционной системе аж капитаном Сборной стал. Такое только в России могло произойти.
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shava72
Ответ Slavnov
но все свои основные и не только футбольные,умения он приобрел в Санкт-Петербурге,будем объективны
Пардон, но дрочить его в Санкт-Петербурге не учили!
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shava72
Он был не рядом с Халком, а всего лишь пользовался его передачами! Орлов опытнейший комментатор с недюжинным кругозором, но это ляп так ляп...
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Fior.
Гена устал переобуваться)) в таком возрасте и так интенсивно, это опасно)) ты уж определись один раз, хороший Дзюба или нет
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Вася Васильков
Миллер за эти слова сделает дяде Гене чи чи Чи )
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Алексей Крапивкин
Ответ Титал Телоян
Даже Дед уже признает величия Спартака
Так он всегда говорил, что Дзюба топ за счет школы. Его ведь техника от «соболевых» и отличала
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Никому_никабельный
На табло не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать.
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Никому_никабельный
У него ни дня не проходит без мыслей о Спартаке. Как хоть это называется? Комплекс такой?
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-4
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Slavnov
но все свои основные и не только футбольные,умения он приобрел в Санкт-Петербурге,будем объективны
+2
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samarskij-kuzmich
Ответ Гамарджоба Генацвале
На какое ещё табло?
На табло Дзюбы
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Гамарджоба Генацвале
На какое ещё табло?
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Alexandr Sokolov
Ответ Тиджани Бабангида
Как-то сумбурно - спартаковская школа,»Зенит» рядом с Халком и смена Смолова в сборной
и говорит это Орлов)))
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Dmitry Kochnev
Завтра солнце взойдёт на западе
+2
-1
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спартаковская школа дала чемпионату массу хороших игроков в разное время, отрицать глупо...
+14
-2
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Тиджани Бабангида
Как-то сумбурно - спартаковская школа,»Зенит» рядом с Халком и смена Смолова в сборной
+3
-1
+2
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Титал Телоян
Даже Дед уже признает величия Спартака
+11
-2
+9
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evil
Латентный болельщик "Спартака"
+7
-4
+3
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WhatZ
Что-то фляга у Орлова знатно свистит...
+3
-5
-2
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