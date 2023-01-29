Орлов о Дзюбе: «Артем заменил Смолова в сборной на ЧМ, он стоит выше. Спартаковская школа помогает ему всю карьеру»

Геннадий Орлов сравнил и .

«Давайте смотреть на табло! У Артема больше положительных показателей. Он больше забил. Как раз таки Дзюба заменил Смолова в сборной на чемпионате мира.

Дзюба стоит выше. Плюс стечение обстоятельств. В «Зените» он был рядом с Халком. Ну и плюс спартаковская школа, которую прошел Артем, помогала ему на протяжении всей карьеры», – сказал комментатор.

Геннадий Орлов: «Смолов и Кокорин не раскрыли свой талант. Я восторгался ими, они были перспективными»