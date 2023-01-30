Яровинский о Дзюбе: «Сидеть на лавке для него – мука. Футболистов с таким характером в России мало»

высказался об .

– Летом с вами тренировался Дзюба. Неужели и правда не пытались его подписать?

– С Дзюбой была очень простая ситуация. Никто не дергал его по поводу контракта, потому что он сам изначально обозначил нам свое желание играть за рубежом. С « » просто поддерживал форму. После ухода из « » мы могли бы пообщаться, но моя работа в «Рубине» уже была завершена.

– Глядя на нынешнее положение дел, задаешься вопросом: может, «Рубин» и не был худшим вариантом для него тогда?

– Уж не знаю, был бы для него «Рубин» топовым вариантом, но для нас это было бы шикарное подписание. Артем – топ-игрок. Я его невероятно высоко оцениваю и как футболиста, и как человека, который может обладать существенным весом в коллективе. Дзюба, кстати, тоже пример невероятной любви и ненависти публики одновременно. Человек своей карьерой заслуживает только самых добрых слов. Я так говорю не потому, что Артем мой товарищ, а потому что в России в целом мало футболистов с таким характером и такими достижениями. Акинфеев, , Березуцкие и Дзюба стоят для меня в одном ряду как выдающиеся спортсмены.

– Почему Дзюба провалился в Турции?

– Я не считаю, что он провалился. В схеме Монтеллы просто не было место для большого нападающего. Артем не попал в модель игры. А сидеть на лавке для него – мука, – сказал бывший спортивный директор «Рубина».