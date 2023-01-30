Яровинский о Дзюбе: «Сидеть на лавке для него – мука. Футболистов с таким характером в России мало»

Теги Рубин Артем Дзюба Игорь Акинфеев Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Сергей Игнашевич премьер-лига Россия высшая лига Турция Первая лига Олег Яровинский Адана Демирспор Футбол

Олег Яровинский высказался об Артеме Дзюбе.

– Летом с вами тренировался Дзюба. Неужели и правда не пытались его подписать?

– С Дзюбой была очень простая ситуация. Никто не дергал его по поводу контракта, потому что он сам изначально обозначил нам свое желание играть за рубежом. С «Рубином» просто поддерживал форму. После ухода из «Аданы» мы могли бы пообщаться, но моя работа в «Рубине» уже была завершена.

– Глядя на нынешнее положение дел, задаешься вопросом: может, «Рубин» и не был худшим вариантом для него тогда?

– Уж не знаю, был бы для него «Рубин» топовым вариантом, но для нас это было бы шикарное подписание. Артем – топ-игрок. Я его невероятно высоко оцениваю и как футболиста, и как человека, который может обладать существенным весом в коллективе. Дзюба, кстати, тоже пример невероятной любви и ненависти публики одновременно. Человек своей карьерой заслуживает только самых добрых слов. Я так говорю не потому, что Артем мой товарищ, а потому что в России в целом мало футболистов с таким характером и такими достижениями. Акинфеев, Игнашевич, Березуцкие и Дзюба стоят для меня в одном ряду как выдающиеся спортсмены.

– Почему Дзюба провалился в Турции?

– Я не считаю, что он провалился. В схеме Монтеллы просто не было место для большого нападающего. Артем не попал в модель игры. А сидеть на лавке для него – мука, – сказал бывший спортивный директор «Рубина».

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xm.md
Дереву место на лавке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Karen Grig
По факту- Дзюба вчерашний день. Амбиций много а уровень химок. Хотел бы играть -играл с понижением З/п . Его время в большом футболе подошло к концу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a2wai
Надо ехать за другом Леней в Казахстан.

Причем и Яровинскому, и Дзюбе. Авось на троих что-нибудь да придумают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дедушка Кука
Надо в медиа-лиге создать команду "Лавка"...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий