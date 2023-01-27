ЦСКА об интересе к Дзюбе: «Вымысел, в который еще и решили вплести слова Федотова. Игрок высокого уровня, желаем успехов в поисках клуба»

Теги ЦСКА Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Федотов Матч ТВ Адольфо Гайч Кирилл Брейдо Футбол

ЦСКА опроверг интерес к Артему Дзюбе.

«Матч ТВ» сообщил, что московский клуб рассматривает возможность подписания контракта с 34-летним экс-нападающим «Зенита», если аргентинский форвард Адольфо Гайч перейдет в «Верону».

Утверждалось, что в Дзюбе заинтересован главный тренер армейцев Владимир Федотов, который лично узнавал о возможности перехода игрока у лиц, близких к футболисту. Федотов сказал: «Дзюба соответствует уровню ЦСКА. Следим за его попытками трудоустроиться».

«Информация о заинтересованности ЦСКА в подписании Артема Дзюбы не имеет под собой абсолютно никаких оснований.

Однозначный вымысел, в который еще и решили вплести слова Владимира Валентиновича, вежливо попытавшегося уйти от этого неожиданного вопроса про Дзюбу.

Игрок высокого уровня, желаем успехов в поисках клуба, но это не имеет к ЦСКА никакого отношения», – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

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24 комментария

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Zaueber
Утка!
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shava72
Ответ воробей джек
В принципе все соответствует действительности,сейчас ЦСКА на уровне нынешнего Дзюбы. Тут сложно возражать.
Чересчур самокритично, уровень нынешнего Дзюбы - это Уфа в ФНЛ.
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shava72
Ответ Alex1104
Я слышал, что в Манчестер. Информация 100%. Только не сказали в какой. Пора мне в журналистику.
Юнайтед или Сити? Вроде Гвардиола интересовался. Инсайд проверенный)
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shava72
Федотов вроде еще летом сказал, что Рукоблуд ему не нужен. Да и странно было бы, внедрять его в схему со скоростными латиноамериканцами.
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Фарид Алекперов
Что ж поделать, если трансферный отдел ЦСКА просто настолько беспомощен... уже и Дзюбу сватают в клуб)
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Бен Гаан
Заболотный лучше Дзюбы
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Злобный Конь
Всё,значит скоро представят в качестве игрока ЦСКА
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Dinamik1
Дзюба как игрок бревно а уж как человек и говорить не чего.Кто ж его возьмет он же памятник.
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Power Lifting
Говорят же « бред сивой кобылы»…
ЦСКА… Кобыла… К чему это я?!))
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Alex1104
Я слышал, что в Манчестер. Информация 100%. Только не сказали в какой.
Пора мне в журналистику.
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воробей джек
В принципе все соответствует действительности,сейчас ЦСКА на уровне нынешнего Дзюбы. Тут сложно возражать.
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SkyCarrier
Там одна раскрученная «матч тв» звезда-балласт в виде Заболотного есть. Ещё одна им ни к чему.
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Илья Владимирович
Он не нужен даже цскам, это фиаско
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консультант_ральф
Это российская адаптация португальского сериала
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Babusya
Не нужен такой персонаж в ЦСКА!
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qiqe
питерский крыс не нужен
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инок
Однозначный вброс про Дзюбу. Пари НН тоже сомневается брать ли его
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Заборостроитель
Короче, ДИНХ
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Sevuska
Дзюба - Легенда.
Легенда - Вымысел .
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Фут.Боль
Ответ Вадим Григорьев
Тоже послали...
Не послали, а оперативно отреагировали на агентский вброс.
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OneLad
Вот так сразу испортили настроение Артёму
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Вадим Григорьев
Тоже послали...
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Александр Волков
Комментарий скрыт
+1
-10
-9
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Влад Безруков
Ну хотя бы тут не все сошли с ума
Спасибо за быстрое опровержение
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