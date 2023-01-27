ЦСКА опроверг интерес к .

« » сообщил, что московский клуб рассматривает возможность подписания контракта с 34-летним экс-нападающим «Зенита», если аргентинский форвард перейдет в «Верону».

Утверждалось, что в Дзюбе заинтересован главный тренер армейцев , который лично узнавал о возможности перехода игрока у лиц, близких к футболисту. Федотов сказал: «Дзюба соответствует уровню ЦСКА. Следим за его попытками трудоустроиться».

«Информация о заинтересованности ЦСКА в подписании Артема Дзюбы не имеет под собой абсолютно никаких оснований.

Однозначный вымысел, в который еще и решили вплести слова Владимира Валентиновича, вежливо попытавшегося уйти от этого неожиданного вопроса про Дзюбу.

Игрок высокого уровня, желаем успехов в поисках клуба, но это не имеет к ЦСКА никакого отношения», – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.