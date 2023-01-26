«Эвертон» снизит цену Гордона с 60 до 40 млн фунтов. Энтони 3 дня пропускает тренировки и хочет в «Ньюкасл»

« » вынужден снизить цену на хавбека на 20 млн фунтов.

По данным The Telegraph, «ириски» рассчитывали получить 60 млн за 21-летнего футболиста, но « » мог отказаться от продолжения переговоров, которые, как сообщалось ранее, продвигались медленно.

Последние три дня полузащитник пропускал тренировки и дал понять, что хочет перейти в состав «сорок». Это ослабило переговорные позиции «Эвертона», и теперь ожидается, что он будет рассматривать предложения в размере 40 млн фунтов с учетом бонусов.

Также не исключается, что после снижения цены вступить в активную борьбу за Гордона может « ».