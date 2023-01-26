«Эвертон» снизит цену Гордона с 60 до 40 млн фунтов. Энтони 3 дня пропускает тренировки и хочет в «Ньюкасл»

Теги Челси Ньюкасл Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Энтони Гордон деньги Футбол

«Эвертон» вынужден снизить цену на хавбека Энтони Гордона на 20 млн фунтов.

По данным The Telegraph, «ириски» рассчитывали получить 60 млн за 21-летнего футболиста, но «Ньюкасл» мог отказаться от продолжения переговоров, которые, как сообщалось ранее, продвигались медленно.

Последние три дня полузащитник пропускал тренировки и дал понять, что хочет перейти в состав «сорок». Это ослабило переговорные позиции «Эвертона», и теперь ожидается, что он будет рассматривать предложения в размере 40 млн фунтов с учетом бонусов.

Также не исключается, что после снижения цены вступить в активную борьбу за Гордона может «Челси».

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7 комментариев

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Masynchin
Ответ Brigant
Еще женилка не выросла а уже права качает! в дубль отправить!
Чтобы получить 0 за немотивированного игрока, вылететь, и продать уже за полцены. Неплохой план
+2
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+2
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Brigant
Еще женилка не выросла а уже права качает! в дубль отправить!
0
-1
-1
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SWAGG
Слава богу что Боули не дурканул, зачем было забивать слот "островных брусков" да еще за космические деньги, там и так одного Маунта хватает)
Фан Челси)
0
-2
-2
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Инженер Управляющий
В Англии формат "мужское женское" не приживется, там другие тренды
0
-2
-2
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Under
Ответ Пепси пеналдувич
Ну, а в шип не хочет.
Так пусть играет, чтобы не вылетели.
+3
0
+3
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Пепси пеналдувич
Ну, а в шип не хочет.
0
-2
-2
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DolJun
аххаха, с бенфикой будет так же. не смогли своего таланта впарить за 80, летом за сотку кому-нить отдадут
+1
-4
-3
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