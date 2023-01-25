«Эвертон» готов заплатить «Челси» до 25 млн фунтов за Зиеша. Клуб ищет замену Гордону

Теги Челси Ньюкасл Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Хаким Зиеш Энтони Гордон Футбол

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может перейти в «Эвертон» в ближайшее время.

По данным Sky Sports, «ириски» ведут с «Ньюкаслом» переговоры о трансфере Энтони Гордона и на замену 21-летнему англичанину хотят пригласить 29-летнего футболиста сборной Марокко.

«Эвертон» готов заплатить до 25 млн фунтов, и «Челси» собирается рассмотреть возможность продажи игрока.

В текущем сезоне Зиеш провел 10 игр в АПЛ и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Зюбин
За Дмитрия что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ноно Гомес
Продавать однозначно....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergio Mendez
Если Хаким согласится, то повторит путь Деле, а именно - сгинет в небытие. Лучше обратно в Аякс проситься, там хоть ЛЧ и тренера нормальные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев
На повышение!
Давно пора покидать это шапито
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
Ответ Миша 51
Не хуже Мудрика точно играет, а продают за копейки
)ты хоть видел как Мудрик играл ?))) или ты уже сделал выводы по одной игре ? вернее даже по 40 минутам ?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
D-oh!
Оно ему надо
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Etcetera
Интересный факт - у Зиеша всего 7 ассистов в 56 матчах за Челси в АПЛ. И ещё более интересный факт - даже у Тимо Вернера их больше, немец сделал 9 передач, а ведь его уже даже нет в клубе. Голов у Зиеша и того меньше, 6 штук. Думаю, в руководстве Челси готовы куда угодно отпустить марокканца и даже скидку сделать.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Одного из лучших футболистов ЧМ меньше чем за 100 млн нельзя отпускать .
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Магомед Жабиев
Эх , скучаю по Зиешу времён Аякса , что за бриллиант был
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеды и бутса
Антон Гордон едет в Эвертон. Чертовы ударения в русском языке...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
25+гордона было бы справедливо
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yuri Ten
Они так уверенны, что не вылетят в шип? Клоунада во всех структурах клуба🤡 ни один нормальный игрок сейчас туда не пойдёт🤡
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ахимассс
Смешно
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Миша 51
Не хуже Мудрика точно играет, а продают за копейки
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PavelKazakov
Зиешу это явно не нужно, бороться за выживание на пике, хоть и в АПЛ, может в середняке попылить
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий