«Эвертон» готов заплатить «Челси» до 25 млн фунтов за Зиеша. Клуб ищет замену Гордону
Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может перейти в «Эвертон» в ближайшее время.
По данным Sky Sports, «ириски» ведут с «Ньюкаслом» переговоры о трансфере Энтони Гордона и на замену 21-летнему англичанину хотят пригласить 29-летнего футболиста сборной Марокко.
«Эвертон» готов заплатить до 25 млн фунтов, и «Челси» собирается рассмотреть возможность продажи игрока.
В текущем сезоне Зиеш провел 10 игр в АПЛ и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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