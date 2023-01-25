«Эвертон» готов заплатить «Челси» до 25 млн фунтов за Зиеша. Клуб ищет замену Гордону

Полузащитник «Челси» может перейти в «Эвертон» в ближайшее время.

По данным Sky Sports, «ириски» ведут с « » переговоры о трансфере и на замену 21-летнему англичанину хотят пригласить 29-летнего футболиста сборной Марокко.

«Эвертон» готов заплатить до 25 млн фунтов, и « » собирается рассмотреть возможность продажи игрока.

В текущем сезоне Зиеш провел 10 игр в и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.