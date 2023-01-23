«Челси» интересны хавбеки «Эвертона» Гордон и Онана. Лондонцы могут выкупить их и оставить в аренде до лета
«Челси» рассматривает возможность приобретения двух футболистов «Эвертона».
По сведениям The Telegraph, лондонцы продолжают следить за полузащитником Энтони Гордоном, которого намеревались подписать летом. Они могут попытаться купить его зимой и оставить в команде из Ливерпуля до конца сезона.
Ожидается, что англичанин в любом случае будет продан до закрытия январского трансферного окна. Одним из претендентов на него является «Ньюкасл».
Также «Челси» интересен хавбек «ирисок» Амаду Онана, купленный у «Лилля» минувшим летом за 33,5 млн фунтов. Поскольку «Эвертон» вряд ли захочет с ним сейчас расставаться, лондонцы готовы поступить так же, как и с Гордоном, оставив 21-летнего игрока в аренде до лета.
При этом сообщается, что «Эвертону» нравится вингер «Челси» Хаким Зиеш.
1 тр окно Габриел Магалаеш 26 млн и Томас Парти 50 миллион
Итог 76 миллион
2. ТР окно Бен Уайт 58 . Одегард 35 . Рамсдейл 28 . Томиясу 18 . Локонго 17. Итог 156
3 Тр окно Жезус 52 . Виейра 35. Зинченко 35 Троссард 24 Итог 146.
Обшая сумма за три года 378 миллион ЭТО ЗА ТРИ ГОДА а челси за год почти 500 ты с Артетой не равнывай сейчас у челси полний бардак я не думаю что эти покупки нужни Поттеру.