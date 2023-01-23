«Челси» интересны хавбеки «Эвертона» Гордон и Онана. Лондонцы могут выкупить их и оставить в аренде до лета

«Челси» рассматривает возможность приобретения двух футболистов « ».

По сведениям The Telegraph, лондонцы продолжают следить за полузащитником , которого намеревались подписать летом. Они могут попытаться купить его зимой и оставить в команде из Ливерпуля до конца сезона.

Ожидается, что англичанин в любом случае будет продан до закрытия январского трансферного окна. Одним из претендентов на него является « ».

Также «Челси» интересен хавбек «ирисок» , купленный у «Лилля» минувшим летом за 33,5 млн фунтов. Поскольку «Эвертон» вряд ли захочет с ним сейчас расставаться, лондонцы готовы поступить так же, как и с Гордоном, оставив 21-летнего игрока в аренде до лета.

При этом сообщается, что «Эвертону» нравится вингер « » Хаким Зиеш.