«Челси» интересны хавбеки «Эвертона» Гордон и Онана. Лондонцы могут выкупить их и оставить в аренде до лета

Теги Челси Ньюкасл Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Энтони Гордон Амаду Онана Футбол

«Челси» рассматривает возможность приобретения двух футболистов «Эвертона».

По сведениям The Telegraph, лондонцы продолжают следить за полузащитником Энтони Гордоном, которого намеревались подписать летом. Они могут попытаться купить его зимой и оставить в команде из Ливерпуля до конца сезона.

Ожидается, что англичанин в любом случае будет продан до закрытия январского трансферного окна. Одним из претендентов на него является «Ньюкасл».

Также «Челси» интересен хавбек «ирисок» Амаду Онана, купленный у «Лилля» минувшим летом за 33,5 млн фунтов. Поскольку «Эвертон» вряд ли захочет с ним сейчас расставаться, лондонцы готовы поступить так же, как и с Гордоном, оставив 21-летнего игрока в аренде до лета.

При этом сообщается, что «Эвертону» нравится вингер «Челси» Хаким Зиеш.

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47 комментариев

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Антон Собанин
Ответ 2ran
Существуют ли футболисты, которые не интересны Челси?)
Мне кажется, что руководство Челси хочет, чтобы состав их клуба был самым дорогим в мире. До этого, кстати совсем недалеко.
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borodecky
чисто на сдачу
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Wekil Halylow
Ответ Unwar25
Люди в комментариях не понимают, что в клубе идет масштабная перестройка на годы вперед и чистка всякого неликвида с раздутой зп. Над доминатором Артетой тоже смеялись год назад))
Артету покупки
1 тр окно Габриел Магалаеш 26 млн и Томас Парти 50 миллион
Итог 76 миллион
2. ТР окно Бен Уайт 58 . Одегард 35 . Рамсдейл 28 . Томиясу 18 . Локонго 17. Итог 156
3 Тр окно Жезус 52 . Виейра 35. Зинченко 35 Троссард 24 Итог 146.
Обшая сумма за три года 378 миллион ЭТО ЗА ТРИ ГОДА а челси за год почти 500 ты с Артетой не равнывай сейчас у челси полний бардак я не думаю что эти покупки нужни Поттеру.
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Андрей Симанов
Всегда считал, что ффп это бред, но именно для таких случаев он и нужен. Реально скупают всех подряд
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rtkcdgzt86
Ответ Okaka
да просто летом судя по всему уйдут - Зиеш, Жоржиньо, Лофтус, Броя, Обама, не говоря уже про арендованных Феликса и Закарии, нужны замены
Ну хоть кто то понимает самые простые вещи,респект
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rtkcdgzt86
Ответ Милан.Тэо
Да сколько же у Челси денег на трансферы???, миллиард???, и вот куда смотрит Чиферин и ФФП ??? 🤦‍♂️🤡🤡🤡
Да почитайте вы уже правила ФФП и успокойтесь наконец
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rtkcdgzt86
Ответ forever 77
Так ему летом на 300млн закупились
Купили и сразу уволили (((
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Никита Китаев
Ответ Акира_1
А разве для перестройки не нужно сначала найти тренера нормального в долгосрочную перспективу? Чтобы потом все игроки не оказались не нужными.
Чем не устраивает Поттер? Да, на данный момент времени он слабее Тухеля, но это первый заход Грэма в топ клуб и в будущем может даже превзойти немца. Опыт с Брайтоном максимально положительный, в Челси по нарастающей идёт, и это с самым большим количеством травмированных игроков.
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Старый Сухи
Такими темпами в Англии скоро появится чемпионат Челси, где будут играть между собой 4 или 5 команда Челси.
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Okaka
Ответ Роман Марченко
блин, надеюсь Лофтущик останется в АПЛ, забавный игрок
Уйдет в какой-нибудь Фулхэм, Пэлас
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Роман Марченко
Ответ Okaka
да просто летом судя по всему уйдут - Зиеш, Жоржиньо, Лофтус, Броя, Обама, не говоря уже про арендованных Феликса и Закарии, нужны замены
блин, надеюсь Лофтущик останется в АПЛ, забавный игрок
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Роман Марченко
Ответ Амин Чич
2Dorts
это очень комично выглядит после трансфера Мудрика, который появлялся у них на канале ещё будучи относительным ноунеймом
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Акира_1
Ответ Unwar25
Люди в комментариях не понимают, что в клубе идет масштабная перестройка на годы вперед и чистка всякого неликвида с раздутой зп. Над доминатором Артетой тоже смеялись год назад))
А разве для перестройки не нужно сначала найти тренера нормального в долгосрочную перспективу? Чтобы потом все игроки не оказались не нужными.
+6
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+5
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Okaka
да просто летом судя по всему уйдут - Зиеш, Жоржиньо, Лофтус, Броя, Обама, не говоря уже про арендованных Феликса и Закарии, нужны замены
+2
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Murad93
Арсеналу нужно купить Онану на замену Парти. Он просто монстр.
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Anton Lem
Нужно больше футболистов, милорд, на засолку не хватает!
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Какой-то трэшняк, это ведь не pes и не fifa! Купите сразу кубок апл! Не проще будет?
+2
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Уставший Фергюсон
Боули совсем сошел с ума, Поттеру скоро придется создавать факультеты с распределительной шляпой чтобы решать кто будет играть
+14
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Кирилл Голивец
Онана это Бакайоко для очень бедных. Не знаю, зачем такой игрок статусному клубу.
+2
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Born is the King
Бред
0
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forever 77
Ответ Амин Чич
А для Тухеля не судьбы была такие деньги выделять на трансферы !?
Так ему летом на 300млн закупились
+9
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Милан.Тэо
Ответ Амин Чич
А для Тухеля не судьбы была такие деньги выделять на трансферы !?
Полностью согласен, дали бы Тухелю 500 млн он бы опять выиграл ЛЧ и ещё и АПЛ ! ☝️
+3
-2
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Winterburn
Другой Онана сейчас в России никак клуб себе не может найти. Может Челси и его пристроит, раз они все равно всех без разбора берут)
+3
-1
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ 2ran
Существуют ли футболисты, которые не интересны Челси?)
Мостовой и Канчельскис
+1
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Милан.Тэо
Да сколько же у Челси денег на трансферы???, миллиард???, и вот куда смотрит Чиферин и ФФП ??? 🤦‍♂️🤡🤡🤡
+5
-6
-1
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