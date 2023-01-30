Хердюр Магнуссон: «Москва – один из лучших городов, где я жил. В этом мегаполисе есть все! Затрудняюсь назвать минусы»

высказался о жизни в Москве.

– Сложившаяся в мире ситуация повлияла на решение уйти из ЦСКА?

– Это абсолютно точно не повлияло на меня. Скажу больше, я хотел бы остаться в клубе подольше. Говорю это искренне.

– Почему тогда не продлил контракт?

– Это было исключительно решение ЦСКА. Я не получил предложение после истечения срока моего контракта. Пытался заполучить новый контракт, но ничего не вышло. Обо мне вспомнили много недель спустя, когда я был уже на финальной стадии переговоров с « ».

Оффер от ЦСКА пришел слишком поздно, и на тот момент я уже решил, что останусь в Греции. К тому же я был разочарован предложением клуба, в котором провел четыре года.

– Говорил с Федотовым?

– Нет, я не общался с тренером. Слышал разговоры, что он хотел сохранить меня в команде, но на этом все.

– У тебя были варианты остаться в России? Были разговоры о «Торпедо» и «Краснодаре».

– Конкретных предложений по контракту от клубов я не получал, но устные предложения и обсуждения были. Это правда, я мог остаться в РПЛ.

– Перешел бы в другой клуб РПЛ?

– Допустим, мой нынешний клуб не захотел сохранить меня – конечно, я был бы готов рассмотреть такой вариант. Но сейчас я счастлив там, где я есть, и все идет хорошо, так что ни о чем не думаю.

– Нравилось жить в Москве?

– Мне однозначно нравилась жизнь в Москве. Это один из лучших городов, в которых я жил. В этом мегаполисе есть абсолютно все! Я даже затрудняюсь назвать какие-то минусы, или они очень незначительные. Но московские пробки – это ужасно, ха-ха.

– Знаю, что в России ты тесно подружился с семьей болельщиков ЦСКА, они уже даже успели навестить твою семью в Греции. Как так получилось?

– Это замечательная семья! С самого начала моего пути в Москве они всегда были готовы подсказать и помочь, и с тех пор наша дружба действительно расцвела. Сегодня эти ребята одни из самых наших близких друзей, – сказал бывший защитник , выступающий за «Панатинаикос».