Хердюр Магнуссон: «Москва – один из лучших городов, где я жил. В этом мегаполисе есть все! Затрудняюсь назвать минусы»
Хердюр Магнуссон высказался о жизни в Москве.
– Сложившаяся в мире ситуация повлияла на решение уйти из ЦСКА?
– Это абсолютно точно не повлияло на меня. Скажу больше, я хотел бы остаться в клубе подольше. Говорю это искренне.
– Почему тогда не продлил контракт?
– Это было исключительно решение ЦСКА. Я не получил предложение после истечения срока моего контракта. Пытался заполучить новый контракт, но ничего не вышло. Обо мне вспомнили много недель спустя, когда я был уже на финальной стадии переговоров с «Панатинаикосом».
Оффер от ЦСКА пришел слишком поздно, и на тот момент я уже решил, что останусь в Греции. К тому же я был разочарован предложением клуба, в котором провел четыре года.
– Говорил с Федотовым?
– Нет, я не общался с тренером. Слышал разговоры, что он хотел сохранить меня в команде, но на этом все.
– У тебя были варианты остаться в России? Были разговоры о «Торпедо» и «Краснодаре».
– Конкретных предложений по контракту от клубов РПЛ я не получал, но устные предложения и обсуждения были. Это правда, я мог остаться в РПЛ.
– Перешел бы в другой клуб РПЛ?
– Допустим, мой нынешний клуб не захотел сохранить меня – конечно, я был бы готов рассмотреть такой вариант. Но сейчас я счастлив там, где я есть, и все идет хорошо, так что ни о чем не думаю.
– Нравилось жить в Москве?
– Мне однозначно нравилась жизнь в Москве. Это один из лучших городов, в которых я жил. В этом мегаполисе есть абсолютно все! Я даже затрудняюсь назвать какие-то минусы, или они очень незначительные. Но московские пробки – это ужасно, ха-ха.
– Знаю, что в России ты тесно подружился с семьей болельщиков ЦСКА, они уже даже успели навестить твою семью в Греции. Как так получилось?
– Это замечательная семья! С самого начала моего пути в Москве они всегда были готовы подсказать и помочь, и с тех пор наша дружба действительно расцвела. Сегодня эти ребята одни из самых наших близких друзей, – сказал бывший защитник ЦСКА, выступающий за «Панатинаикос».
И да, я не богат, не москвич, но уж точно не нахожусь в состоянии "выживания". Не надо совсем какую-то чушь нести, пожалуйста.
А деньги в Москве уже давно не только потому, что здесь Роснефть сидит, а потому что здесь живет 15-20 миллионов человек, ежеминутно тратящих деньги на все: начиная от парковок и Тройки и заканчивая Гиперглобусами и ЛеруаМерлен и ипотекой на жилье от группы ПИК. Одно цепляется за другое.
Что вообще за бред, человека спросили про ЕГО жизнь в МОСКВЕ, что он еще должен был ответить? Покаяться перед человеком со смешариком на аватарке за то, что умеет играть в футбол?