Хердюр Магнуссон: «Москва – один из лучших городов, где я жил. В этом мегаполисе есть все! Затрудняюсь назвать минусы»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Панатинаикос высшая лига Греция Хердюр Магнуссон Футбол

Хердюр Магнуссон высказался о жизни в Москве. 

– Сложившаяся в мире ситуация повлияла на решение уйти из ЦСКА?

– Это абсолютно точно не повлияло на меня. Скажу больше, я хотел бы остаться в клубе подольше. Говорю это искренне.

– Почему тогда не продлил контракт?

– Это было исключительно решение ЦСКА. Я не получил предложение после истечения срока моего контракта. Пытался заполучить новый контракт, но ничего не вышло. Обо мне вспомнили много недель спустя, когда я был уже на финальной стадии переговоров с «Панатинаикосом».

Оффер от ЦСКА пришел слишком поздно, и на тот момент я уже решил, что останусь в Греции. К тому же я был разочарован предложением клуба, в котором провел четыре года.

– Говорил с Федотовым?

– Нет, я не общался с тренером. Слышал разговоры, что он хотел сохранить меня в команде, но на этом все.

– У тебя были варианты остаться в России? Были разговоры о «Торпедо» и «Краснодаре».

– Конкретных предложений по контракту от клубов РПЛ я не получал, но устные предложения и обсуждения были. Это правда, я мог остаться в РПЛ.

– Перешел бы в другой клуб РПЛ?

– Допустим, мой нынешний клуб не захотел сохранить меня – конечно, я был бы готов рассмотреть такой вариант. Но сейчас я счастлив там, где я есть, и все идет хорошо, так что ни о чем не думаю.

– Нравилось жить в Москве?

– Мне однозначно нравилась жизнь в Москве. Это один из лучших городов, в которых я жил. В этом мегаполисе есть абсолютно все! Я даже затрудняюсь назвать какие-то минусы, или они очень незначительные. Но московские пробки – это ужасно, ха-ха.

– Знаю, что в России ты тесно подружился с семьей болельщиков ЦСКА, они уже даже успели навестить твою семью в Греции. Как так получилось?

– Это замечательная семья! С самого начала моего пути в Москве они всегда были готовы подсказать и помочь, и с тех пор наша дружба действительно расцвела. Сегодня эти ребята одни из самых наших близких друзей, – сказал бывший защитник ЦСКА, выступающий за «Панатинаикос».

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32 комментария

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LLiriKK
Мага, как и Понтус чуть ранее, олицетворяет для меня этакого «прикипевшего наёмника» в Клубе: человека, которому совершенно не всё равно на честь цветов, готового биться за них до конца хлеще иного воспитанника порой. Очень жаль, что его так и не продлили в своё время.
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VV Vvvv
Ответ titov-and-trubach
То, что ты желаешь увидеть - сказочная утопия. Все счастливые, очередей нет, деньги равномерно распределены по карманам 140 миллионов и так далее. Такого нигде за всю историю человечества не было и не будет. А деньги в Москве уже давно не только потому, что здесь Роснефть сидит, а потому что здесь живет 15-20 миллионов человек, ежеминутно тратящих деньги на все: начиная от парковок и Тройки и заканчивая Гиперглобусами и ЛеруаМерлен и ипотекой на жилье от группы ПИК. Одно цепляется за другое.
Очень верно! За всё в столице платят москвичи.
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Sweet_blondie228
Ответ Sobachkin
И что от твоей электронной записи? Всем плевать. Не надо писать, что все хорошо, повестку ему не пришлют кстати
Дядь, никто и не говорит, что у нас хорошее государство, но правда в том, что если ты ничего не умеешь и только делаешь, что ноешь, то плохо ты будешь жить в любом государстве, будь то Россия или Дания не важно.
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Егор Егор
Ответ Sobachkin
Ответить как есть. Богатым хорошо, остальные выживают. Проехаться по М10 и увидеть Россию вне я МСК.
Он и ответил, как есть, Москва - идеальный город, если есть деньги. Почему исландца должно парить то, как вы живете и почему он должен этим интересоваться?
И да, я не богат, не москвич, но уж точно не нахожусь в состоянии "выживания". Не надо совсем какую-то чушь нести, пожалуйста.
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tankist231
Ответ Sobachkin
Ну попробуй. Когда повестка придёт вспомни этого футболиста
Приходила уже, отсрочку дали, а повоевать я успел уже в 2008, так что меня не напугаешь этим)
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Инженер Управляющий
Ответ titov-and-trubach
То, что ты желаешь увидеть - сказочная утопия. Все счастливые, очередей нет, деньги равномерно распределены по карманам 140 миллионов и так далее. Такого нигде за всю историю человечества не было и не будет. А деньги в Москве уже давно не только потому, что здесь Роснефть сидит, а потому что здесь живет 15-20 миллионов человек, ежеминутно тратящих деньги на все: начиная от парковок и Тройки и заканчивая Гиперглобусами и ЛеруаМерлен и ипотекой на жилье от группы ПИК. Одно цепляется за другое.
Есть мухи и пчелы, человек которому ты отвечаешь определенно относится к первым - все им должны и всё плохо
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Sobachkin
А в чем прав?
Ну, Москва, топ. Как он сказал, «в этом мегаполисе есть все»
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titov-and-trubach
Ответ Sobachkin
Ответить как есть. Богатым хорошо, остальные выживают. Проехаться по М10 и увидеть Россию вне я МСК.
То, что ты желаешь увидеть - сказочная утопия. Все счастливые, очередей нет, деньги равномерно распределены по карманам 140 миллионов и так далее. Такого нигде за всю историю человечества не было и не будет.

А деньги в Москве уже давно не только потому, что здесь Роснефть сидит, а потому что здесь живет 15-20 миллионов человек, ежеминутно тратящих деньги на все: начиная от парковок и Тройки и заканчивая Гиперглобусами и ЛеруаМерлен и ипотекой на жилье от группы ПИК. Одно цепляется за другое.
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В Питере Пять
Ответ Ядерс
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Ещё бы, на деньги регионов.
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Sobachkin
Ответ Sweet_blondie228
Ну скок можно то, а? Это Магнуссон виноват что ли, что вы в маршрутке пихаетесь и в очереди к терапевту сидите? и какая очередь я не очень понял, сейчас же электронная запись на время или вы до сих пор приходите и пытаетесь очередь занять?
Ну поэтому депутаты скрывать доходы могут. Они ж не виговаты
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Sobachkin
Ответ Егор Егор
В Москве простого народа нет, в метро никто не ездит, автобусы за ненадобностью сожгли? Что вообще за бред, человека спросили про ЕГО жизнь в МОСКВЕ, что он еще должен был ответить? Покаяться перед человеком со смешариком на аватарке за то, что умеет играть в футбол?
Ответить как есть. Богатым хорошо, остальные выживают. Проехаться по М10 и увидеть Россию вне я МСК.
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Егор Егор
Ответ Sobachkin
Они все за МКАД... а ты обласкан клубом и при бабле, поэтому всегда открыты двери элитных забегаловок и Глобус Гуримэ...А простой народ, стоит в пробках толкается в метро и ждёт маршрутку....до ипотечной хаты... ну о очереди к терапевту, в сады, школы и прочие прелести
В Москве простого народа нет, в метро никто не ездит, автобусы за ненадобностью сожгли?
Что вообще за бред, человека спросили про ЕГО жизнь в МОСКВЕ, что он еще должен был ответить? Покаяться перед человеком со смешариком на аватарке за то, что умеет играть в футбол?
+4
0
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Sobachkin
Ответ tankist231
Платочек дать, сопли подтереть? Как же все любят ныть
Ну попробуй. Когда повестка придёт вспомни этого футболиста
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Sobachkin
Ответ Sweet_blondie228
Ну скок можно то, а? Это Магнуссон виноват что ли, что вы в маршрутке пихаетесь и в очереди к терапевту сидите? и какая очередь я не очень понял, сейчас же электронная запись на время или вы до сих пор приходите и пытаетесь очередь занять?
И что от твоей электронной записи? Всем плевать. Не надо писать, что все хорошо, повестку ему не пришлют кстати
0
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Sobachkin
Ответ Ядерс
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А что мешает остальным? Ай, надо ж открыть представительство в МСК, а добывать за Уралом. Там недавно писали, что Воркута замерзает, норм?
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Sweet_blondie228
Ответ Sobachkin
Они все за МКАД... а ты обласкан клубом и при бабле, поэтому всегда открыты двери элитных забегаловок и Глобус Гуримэ...А простой народ, стоит в пробках толкается в метро и ждёт маршрутку....до ипотечной хаты... ну о очереди к терапевту, в сады, школы и прочие прелести
Ну скок можно то, а? Это Магнуссон виноват что ли, что вы в маршрутке пихаетесь и в очереди к терапевту сидите? и какая очередь я не очень понял, сейчас же электронная запись на время или вы до сих пор приходите и пытаетесь очередь занять?
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Sobachkin
Ответ ARTEM PROKAZOV
А в чем он не прав то?
А в чем прав?
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tankist231
Ответ Sobachkin
Они все за МКАД... а ты обласкан клубом и при бабле, поэтому всегда открыты двери элитных забегаловок и Глобус Гуримэ...А простой народ, стоит в пробках толкается в метро и ждёт маршрутку....до ипотечной хаты... ну о очереди к терапевту, в сады, школы и прочие прелести
Платочек дать, сопли подтереть? Как же все любят ныть
+3
0
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блокад блокадыч
Ответ художник кукрынист
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Комплексный, не завидуй(
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Sobachkin
Они все за МКАД... а ты обласкан клубом и при бабле, поэтому всегда открыты двери элитных забегаловок и Глобус Гуримэ...А простой народ, стоит в пробках толкается в метро и ждёт маршрутку....до ипотечной хаты... ну о очереди к терапевту, в сады, школы и прочие прелести
А в чем он не прав то?
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Саламбек Алаев
Ответ Sevuska
Он ещё лондонских пробок не видел . Проехать 5 километров требуется иногда 2 часа . Москвичи , отзовитесь, - не хуже ли у вас пробки !?
Все зависит от времени года , Сезона и дтп) например летом, в январе и в мае нормально , пробки не такие сильные ) декабрь и сентябрь самый ужасный в плане пробок ) условные 26 км до работы я еду в среднем час
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Enotaz24
А мне очень Красноярск нравится. Сперва город мне не нравился, но со временем, я влюбился в этот город. Все есть есть, все удобно. Сибиряки вообще люди сами по себе другие. Река Енисей, остров Татышев, Столбы и много другого чуда природы. Единственное ужасное это экология, дышать нечем.
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KeepRiot
Ответ Ядерс
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Москва без всяких оговорок лучший город в Европе и в мире минимум топ3, даже не могу так сразу сказать какой город в мире лучше, чем Москва по всему комплексу удобств
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