Магнуссон перешел в «Панатинаикос». Он покинул ЦСКА бесплатно этим летом

Бывший защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон перешел в .

Исландец подписал с греческим клубом контракт сроком на 2 года.

Этим летом Магнуссон покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта. Затем появилась информация о том, что московский клуб предложил Хердюру новый контракт. Вчера стало известно, что ЦСКА отказался от Магнуссона из-за его финансовых запросов.

В минувшем сезоне 29-летний защитник провел за ЦСКА 4 матча и не отметился результативными действиями. Его статистику можно изучить здесь.

Фото: сайт «Панатинаикоса»