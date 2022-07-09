Магнуссон перешел в «Панатинаикос». Он покинул ЦСКА бесплатно этим летом

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Бывший защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон перешел в «Панатинаикос».

Исландец подписал с греческим клубом контракт сроком на 2 года.

Этим летом Магнуссон покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта. Затем появилась информация о том, что московский клуб предложил Хердюру новый контракт. Вчера стало известно, что ЦСКА отказался от Магнуссона из-за его финансовых запросов.

В минувшем сезоне 29-летний защитник провел за ЦСКА 4 матча и не отметился результативными действиями. Его статистику можно изучить здесь.

Фото: сайт «Панатинаикоса»

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