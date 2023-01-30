«Роналду – один из величайших игроков, украшавших собой футбольное поле. Его уважают и обожают во всех частях света». Глава саудовской федерации о Криштиану

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии высказался о трансфере .

В декабре португальский нападающий подписал контракт с « » на 2,5 года.

«Нет сомнений в том, что Криштиану Роналду – один из величайших игроков, когда-либо украшавших собой футбольное поле. Его очень уважают и обожают во всех частях света.

Его подписание придает огромную ценность саудовскому футболу в целом, а не только его новому клубу. Оно поможет вдохновить поколение саудовских детей, которые будут стремиться стать такими же, как он.

И теперь у них будет возможность воочию увидеть его профессионализм, который помог ему стать одной из величайших звезд в истории игры», – сказал Яссер Аль-Мисехаль.