«Роналду – один из величайших игроков, украшавших собой футбольное поле. Его уважают и обожают во всех частях света». Глава саудовской федерации о Криштиану

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии высказался о трансфере Криштиану Роналду.

В декабре португальский нападающий подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года. 

«Нет сомнений в том, что Криштиану Роналду – один из величайших игроков, когда-либо украшавших собой футбольное поле. Его очень уважают и обожают во всех частях света.

Его подписание придает огромную ценность саудовскому футболу в целом, а не только его новому клубу. Оно поможет вдохновить поколение саудовских детей, которые будут стремиться стать такими же, как он.

И теперь у них будет возможность воочию увидеть его профессионализм, который помог ему стать одной из величайших звезд в истории игры», – сказал Яссер Аль-Мисехаль.

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40 комментариев

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Олег Ремизов
Особенно в Турине его любят)
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haymaker
Если саудовские детки будут похожи на Роналду, этот дядя сам не обрадуется
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Игорь Климов
Ответ Verhovn
Мне сразу шейх вспомнился из классической комедии На Дерибасовской хорошая погода. Помнишь кормил верблюда? "кюшай-кюшай мой хороший" 🤣
Ок!
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Адепт Суперлиги
Не знаю, кто его уважает,но вот анус лижет регулярно Джорджина, Пирс Морган, Великий Алонсо и ты, уважаемый глава
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Verhovn
Ответ Игорь Климов
Породистый скакун!
Мне сразу шейх вспомнился из классической комедии На Дерибасовской хорошая погода. Помнишь кормил верблюда? "кюшай-кюшай мой хороший" 🤣
+1
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brt202
"Нет сомнений в том, что Криштиану Роналду – один из величайших игроков, когда-либо украшавших собой футбольное поле.", и где это украшение сейчас висит?
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VictorVallecano
Ответ LLiriKK
Нам теперь каждую неделю будут всякие чиновники от саудовского футбола напоминать о «величии» Геля?
Чем чаще вы на это ведетесь, тем больше будет новостей.
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Nightblackwolf
Как понимаю, если Месси перейдет к ним, то он сразу станет величайшим тоже?)
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Kanonir152
Не понятно кто у кого в рабстве.
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А.Э.РАСИМ
Уважают....

За разбитые телефоны, за истерики во время чемпионата мира, за слив своего клуба журналисту-идиоту, за стукачество против людей, которые его "накормили", за ревность по отношению к товарищу по команде, за попытку украсть гол на мундиале, за нырки, за сестру.....
А чего не уважать?
Уважают.
Такие же, как он.
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Игорь Климов
Ответ Verhovn
Он о нём как о породистом верблюде.. 😄
Породистый скакун!
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atomio
«Роналду – один из величайших игроков, украшавших собой футбольное поле. Его уважают и обожают во всех частях света» (с) и поэтому мы его купили как тупо цацку, чтобы любоваться на поле. он красивый, ботокс при нем, пресс и жилы на шее. футбол тут только на десятом месте в этом списке
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Игорь Климов
Ответ Burel
Мне одному уже как-то лень смеяться над Ботоксом ? Он уже напоминает Элвиса Пресли последних лет жизни
Да, над этим пенсионером уже и смеяться не хочется, он просто вызывает жалость.
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GuruFutbola
Очередной мусор запостили в футбольном раздеде
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Verhovn
Он о нём как о породистом верблюде.. 😄
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Alexandr Donskoy
Т пустыня окрасилась в цвета радуги
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Рустам Атаев
Ответ Ааа Ббб
Теперь фрукт стал украшением для поле 🤣🤣🤣🤣
Фруктовое поле от нарцисса это что-то 😁
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dedpihto59
Всё правильно сказал!
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Михаил Солдатенков
Пока я не прочитал заголовок целиком, был уверен, что это снова Пирс Морган высказался. Просто он в последнее время всегда фигурирует в новостях о Роналду.
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BuTaJIbKa
Пусть уже просто сидит около поля, "украшает", и не мешает футболу
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Игорь Климов
Всем уже понятно, что Португалец7 за огромную зарплату исполняет там роль "свадебного генерала" в составе Аль-Наср, в дворовом чемпионате Саудовской Аравии.
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Рустам Атаев
No comments 😁
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Владимир Данилов
Его подписание придает огромную ценность саудовскому футболу в целом, а не только его новому клубу. Оно поможет вдохновить поколение саудовских детей, которые захотят стать владельцами клубов и тоже притащить игроков такого уровня для развлечения.
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Владимир Данилов
Роналду, наверное, уже устал лечить чирии в попе. А как иначе, когда ему столько народу туда постоянно дует...
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Sekir
Все стали говорить об уважении, как будто их заставили это сделать, как будто кто-то дал интервью, чтобы заставить уважать кого-то. Но уважение идёт изнутри. Поэтому "они говорят об уважении, но делают это без уважения".
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