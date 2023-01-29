Джорджина опубликовала фото с Роналду и детьми с празднования ее 29-летия

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Джорджина Родригес опубликовала фото с празднования дня рождения.

27 января девушке Криштиану Роналду исполнилось 29 лет. Родригес опубликовала в своем инстаграме фото с празднования, на котором она вместе с Роналду и детьми.

«29 лет в окружении людей и маленьких человечков, которых я люблю всем сердцем. Безмерно благодарна Богу за все.

Спасибо всем, кто уделил немного своего времени, чтобы поздравить меня и послать мне столько любви», – подписала фото Родригес.

Фото: instagram.com/georginagio

 

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55 комментариев

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atomio
Хз, по-моему отличный багажник у Джорджины. Вы видимо кроме щуплых костей никогда нормальный попец дамский не жмакали.
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Макс237
Прочёл Камила Джорджиа. Полез в новость
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ 2ran
Морган пока еще внутри торта. Не время.
А аппетитная ягодка спустилась с вершины торта и держит ребёнка🍒🍓
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Мари Хуан
Почему Роналду в одном носке?
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Трёшка от Ибры
Ответ rigobersong
А первый пакистанец тебя не смущает?:)
Генетика -- штука такая.
Вероятно, и твои родители весьма хорошие люди, но ты почему-то в соседа:)
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Трёшка от Ибры
Ответ rigobersong
Восковая фигура, даже футболисты о нем так говорили, к 50ти вообще весь из пластмассы будет:))
То ли дело вы, заводчане:
В 50 будете выглядеть, как ребята из мемов про беззубых алкашей.
Поправочка, не все еще доживут.
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Трёшка от Ибры
Ответ Aphenya
Т. е. никому нет дела до Роналду в одном носке?
Предполагаю, что микро-травма голеностопа.
Носки мешают нормальному кровоснабжению и создают застой крови.
ваш кэп.
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Aphenya
Т. е. никому нет дела до Роналду в одном носке?
+2
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benjamin92
Ответ rigobersong
Если не едят все подряд:) Ну и этого как по мне недостаточно, ведь у многих попец будет слишком плоским, так что желательно хотя бы минут 20-30 в день уделять упражнениям в т.ч. на ягодицы:))
Роналду считает, что хватит им в семье одного красивого человека )
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superbro
Ответ benjamin92
Джорджина 29 лет выглядит на 40, живёт с Роналду 37 лет с телом 25-летнего. Вот такая занятная математика
Сходите к окулисту
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rigobersong
Ответ benjamin92
В 29 лет девушки выглядят хорошо, если до этого не бухали и не делали "омолаживающих" операций
Если не едят все подряд:) Ну и этого как по мне недостаточно, ведь у многих попец будет слишком плоским, так что желательно хотя бы минут 20-30 в день уделять упражнениям в т.ч. на ягодицы:))
+1
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benjamin92
Ответ mqh9pzrxgf
Выглядит на 40? Всем бы так выглядеть в 29😂
В 29 лет девушки выглядят хорошо, если до этого не бухали и не делали "омолаживающих" операций
0
0
0
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Romeo Yankovich
Ответ GuruFutbola
Верно, но я думаю зная какой он человек, для кринжа главным фактором является, чтобы девушка терпела его выходки и смотрела молча как на царя поддакивая) такая серая мышь без своего мнения, возможно с комплексами, чтобы кринж чувствовал психологическое превосходство)
Теперь я видел всё: диалог ригоберки со своим твинком
0
-2
-2
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Jason Williams
Ответ rigobersong
Она выкладывала фото без косметики, вполне милая и приятная девушка, а вот Джорджина даже со штукатуркой отвратительна:))
бред :)
0
0
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rigobersong
Ответ Burel
Мне одному кажется, что Роналду всё больше на тот памятник похож ?
Восковая фигура, даже футболисты о нем так говорили, к 50ти вообще весь из пластмассы будет:))
+2
-4
-2
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rigobersong
Ответ Oleg
У него двое близнецов на каких то мексов похожи. Кто их мама интересно, суррогатка из Лос Зетас?)
А первый пакистанец тебя не смущает?:)
0
-5
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Burel
Ответ mqh9pzrxgf
Выглядит на 40? Всем бы так выглядеть в 29😂
как "так" ?
0
-4
-4
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Burel
Мне одному кажется, что Роналду всё больше на тот памятник похож ?
+2
-5
-3
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rigobersong
Ответ Jason Williams
Дантас ужасно стремная, ты о чем вообще)
Она выкладывала фото без косметики, вполне милая и приятная девушка, а вот Джорджина даже со штукатуркой отвратительна:))
0
-2
-2
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benjamin92
Ответ rigobersong
На самом деле плохо выглядит, у нее даже стиля нет, при всех воможностях. Лишний вес, наряды цыган стайл, выглядет не очень опрятной, обычно подруги такого типа неряшливые, дома беспорядок и т.д. Вообще что людям объяснять, я думаю у кого есть опыт общения с дамами смысла нет, они все прекрасно понимают:)) Хотя у большинства пользователей спортса и поклонников кринжа он вряд ли есть:)) Вообще видно, что кавказские корни сделали выбор за роналду, любит темных, волосатых дам с полнотой:) А ведь в свое время у него была очень милая и симпатичная девушка:)) https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sofasandaesthetes/2961629.html
Проблема в том, что персофаны Роналду не имеют опыта общения с дамами 😄
+3
-3
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
На самом деле плохо выглядит, у нее даже стиля нет, при всех воможностях. Лишний вес, наряды цыган стайл, выглядет не очень опрятной, обычно подруги такого типа неряшливые, дома беспорядок и т.д. Вообще что людям объяснять, я думаю у кого есть опыт общения с дамами смысла нет, они все прекрасно понимают:)) Хотя у большинства пользователей спортса и поклонников кринжа он вряд ли есть:)) Вообще видно, что кавказские корни сделали выбор за роналду, любит темных, волосатых дам с полнотой:) А ведь в свое время у него была очень милая и симпатичная девушка:)) https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sofasandaesthetes/2961629.html
Верно, но я думаю зная какой он человек, для кринжа главным фактором является, чтобы девушка терпела его выходки и смотрела молча как на царя поддакивая) такая серая мышь без своего мнения, возможно с комплексами, чтобы кринж чувствовал психологическое превосходство)
+1
-2
-1
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Jason Williams
Ответ rigobersong
Судя по среднему пацаненку, у Джорджины когда-то гостил Неймар:) Уж не знаю как он накидался, что на Джорджину после Каролины Дантас мог залезть, но видно вариков на месте больше не было:))
Дантас ужасно стремная, ты о чем вообще)
0
0
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mqh9pzrxgf
Ответ benjamin92
Джорджина 29 лет выглядит на 40, живёт с Роналду 37 лет с телом 25-летнего. Вот такая занятная математика
Выглядит на 40? Всем бы так выглядеть в 29😂
+12
-3
+9
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Oleg
Ответ Martinas
Во вы завистники, посмотрите на русскую бабу которая родила столько детей потом говорите
А сколько она родила?
У него из пяти, трое пробирочные и были рождены без жоржины.
0
-1
-1
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rigobersong
Ответ #SharkTeam
дак чем старше тем наоборот горячей девушка нужна. Что за молодежный стереотип. Ты же олд?
Так я и говорю, для 40ка летнего Кринжа сойдет:))
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