Джорджина опубликовала фото с Роналду и детьми с празднования ее 29-летия
Джорджина Родригес опубликовала фото с празднования дня рождения.
27 января девушке Криштиану Роналду исполнилось 29 лет. Родригес опубликовала в своем инстаграме фото с празднования, на котором она вместе с Роналду и детьми.
«29 лет в окружении людей и маленьких человечков, которых я люблю всем сердцем. Безмерно благодарна Богу за все.
Спасибо всем, кто уделил немного своего времени, чтобы поздравить меня и послать мне столько любви», – подписала фото Родригес.
Фото: instagram.com/georginagio
Вероятно, и твои родители весьма хорошие люди, но ты почему-то в соседа:)
В 50 будете выглядеть, как ребята из мемов про беззубых алкашей.
Поправочка, не все еще доживут.
Носки мешают нормальному кровоснабжению и создают застой крови.
ваш кэп.
У него из пяти, трое пробирочные и были рождены без жоржины.