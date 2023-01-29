Джорджина опубликовала фото с Роналду и детьми с празднования ее 29-летия

Джорджина Родригес опубликовала фото с празднования дня рождения.

27 января девушке Криштиану Роналду исполнилось 29 лет. Родригес опубликовала в своем инстаграме фото с празднования, на котором она вместе с Роналду и детьми.

«29 лет в окружении людей и маленьких человечков, которых я люблю всем сердцем. Безмерно благодарна Богу за все.

Спасибо всем, кто уделил немного своего времени, чтобы поздравить меня и послать мне столько любви», – подписала фото Родригес.

Фото: instagram.com/georginagio