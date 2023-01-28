«Удивлен, какой Роналду милый и скромный. Он танцевал за столиком, размахивал салфеткой». Американский диджей встретил Криштиану в ресторане в Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд музыка Питание Футбол

Американский диджей рассказал, как встретил Криштиану Роналду в ресторане.

Это произошло в элитном ресторане японской кухни Miyazu в Эр-Рияде, куда форвард «Аль-Насра» прибыл в сопровождении двух охранников и своего менеджмента.

«Я был буквально в шоке – с того момента, как он пришел, и до его ухода. Он провел там около двух часов, и я не мог даже взглянуть на него. Хотя он был очень милым, ему понравилась музыка.

Криштиану танцевал за своим столиком, поднимал руки и размахивал салфеткой. Он пару раз улыбнулся нам, и это растопило лед.

Когда он уходил, он посмотрел на нас в кабинке диджея, потом улыбнулся, вернулся и пожал нам руки: знаете, такое мужское рукопожатие с объятиями?

Я был очень счастлив и удивлен, какой он милый и скромный. Он сказал: «Музыка потрясающая. Я обязательно вернусь», – сказал диджей, выступающий под псевдонимом Mad Gee.

Роналду упустил первый трофей в «Аль-Насре» – Суперкубок Саудовской Аравии. Пока 0 голов за 2 матча

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81 комментарий

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xQcoW
Бадр то же самое говорил, когда впервые встретил его
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А.Э.РАСИМ
Чемпионат Саудовской Аравии в разгаре.

Рон после того, как Ювентус проиграл Лиону, с бесподобной игрой Роналду, от которой хотелось блевануть, тоже радовался на яхте.
Помните?

Теперь проиграли Иттихаду, и на тебе- праздник!

Но как оценить человека?
Подлец он.
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гнидаберка
Ответ rigobersong
Как эту дичь можно комментировать?:)) 🤣🤣🤣🤣🤣
Как ты цепной?)
0
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гнидаберка
Ответ rigobersong
Как эту дичь можно комментировать?:)) 🤣🤣🤣🤣🤣
Ригоберанус
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гнидаберка
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Диджей подкатывает
Баранов подстриг
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Нерусский
Ответ Блуждающий странник
Зачем ты каждую новость комментируешь где хоть как-то упомянут Роналду? По твоим словам он тебя дико бесит, но ты ни одной новости не пропускаешь
Он просто плюсы собирает
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ FCB1991
При Мендеше заказные интервью были явно лучше. =)
Так Мендеш профессионал, теперь сценарии его сестры пишут.
+3
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А.Э.РАСИМ
Такой скромный человек, считающий себя лучшим в мире.

При такой игре, без паса, без видения поля....
Очень скромный.
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Anton Kortenko
Роналду бьёт Месси на его же поле. сначала начал зашибать больше всех в мире футбола, теперь стал самым милым и скромным, у аргентинца козырей кроме купленного ЧМ вообще не остаётся. флоуресс виктори.
Тонко
+1
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Акыл Сатыбалдиев
Очень примечательно, что на данную ветку прилетел первым Ригоберка
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Гусейн Магомедрасулов
Диджей подкатывает
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Roman Rusakov
Ответ Адепт Суперлиги
А это не пропаганда лгбт, часом ли?
В голове прям крутится его интонация!)))милый...
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Michael Boldyrev
Как-то вспомнился Д.А.Медведев и "Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша...")
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Winterburn
Ответ Стас Игоревич
Познавательно... Я это прочитал... Пойду выпью
Трава зеленеет
Вода журчит
Салфетка от взмаха Роналду по ветру летит

Раз уж тут хокку вечер)
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-4
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FCB1991
При Мендеше заказные интервью были явно лучше. =)
+3
0
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Блуждающий странник
Ответ rigobersong
Как эту дичь можно комментировать?:)) 🤣🤣🤣🤣🤣
Зачем ты каждую новость комментируешь где хоть как-то упомянут Роналду? По твоим словам он тебя дико бесит, но ты ни одной новости не пропускаешь
+2
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fair play
И это в 37 лет
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timerassl
Во-первых это была не салфетка, а контракт с Ал-Насром, а во-вторых..ну как можно контракт на пол ядра назвать салфеткой?!
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Сулаквелидзе
позвоню Данни Алвесу и вернусь
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Рома Михалев
Кстати, в саудовской Аравии смертная казнь есть если они подиджеят друг дружке?
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Пирс Морган
Ответ rigobersong
Как эту дичь можно комментировать?:)) 🤣🤣🤣🤣🤣
Эрик Тен Хаг: "Я был буквально в шоке – с того момента, как он пришел, и до его ухода."
+4
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Anton Kortenko
Роналду бьёт Месси на его же поле. сначала начал зашибать больше всех в мире футбола, теперь стал самым милым и скромным, у аргентинца козырей кроме купленного ЧМ вообще не остаётся. флоуресс виктори.
+4
-1
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Михо
Ответ chugunok
Прочитав это хокку Я тоже выпить Решил
Решил
Выпить тоже я
И это хокку дочитав
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Igo-go
Какой-то американский диджей рассказал, что он был буквально в шоке – с того момента, как Роналду пришел в ресторан, и до его ухода.
Как это можно комментировать???
Какой дешевый PR ))
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Пирс Морган
Роналду: "Спасибо, диджей, вот тебе 100 рублей"
+1
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