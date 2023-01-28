«Удивлен, какой Роналду милый и скромный. Он танцевал за столиком, размахивал салфеткой». Американский диджей встретил Криштиану в ресторане в Саудовской Аравии
Американский диджей рассказал, как встретил Криштиану Роналду в ресторане.
Это произошло в элитном ресторане японской кухни Miyazu в Эр-Рияде, куда форвард «Аль-Насра» прибыл в сопровождении двух охранников и своего менеджмента.
«Я был буквально в шоке – с того момента, как он пришел, и до его ухода. Он провел там около двух часов, и я не мог даже взглянуть на него. Хотя он был очень милым, ему понравилась музыка.
Криштиану танцевал за своим столиком, поднимал руки и размахивал салфеткой. Он пару раз улыбнулся нам, и это растопило лед.
Когда он уходил, он посмотрел на нас в кабинке диджея, потом улыбнулся, вернулся и пожал нам руки: знаете, такое мужское рукопожатие с объятиями?
Я был очень счастлив и удивлен, какой он милый и скромный. Он сказал: «Музыка потрясающая. Я обязательно вернусь», – сказал диджей, выступающий под псевдонимом Mad Gee.
Роналду упустил первый трофей в «Аль-Насре» – Суперкубок Саудовской Аравии. Пока 0 голов за 2 матча
Рон после того, как Ювентус проиграл Лиону, с бесподобной игрой Роналду, от которой хотелось блевануть, тоже радовался на яхте.
Помните?
Теперь проиграли Иттихаду, и на тебе- праздник!
Но как оценить человека?
Подлец он.
При такой игре, без паса, без видения поля....
Очень скромный.
Вода журчит
Салфетка от взмаха Роналду по ветру летит
Раз уж тут хокку вечер)
Выпить тоже я
И это хокку дочитав
Как это можно комментировать???
Какой дешевый PR ))