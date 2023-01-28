Американский диджей рассказал, как встретил в ресторане.

Это произошло в элитном ресторане японской кухни Miyazu в Эр-Рияде, куда форвард « » прибыл в сопровождении двух охранников и своего менеджмента.

«Я был буквально в шоке – с того момента, как он пришел, и до его ухода. Он провел там около двух часов, и я не мог даже взглянуть на него. Хотя он был очень милым, ему понравилась музыка.

Криштиану танцевал за своим столиком, поднимал руки и размахивал салфеткой. Он пару раз улыбнулся нам, и это растопило лед.

Когда он уходил, он посмотрел на нас в кабинке диджея, потом улыбнулся, вернулся и пожал нам руки: знаете, такое мужское рукопожатие с объятиями?

Я был очень счастлив и удивлен, какой он милый и скромный. Он сказал: «Музыка потрясающая. Я обязательно вернусь», – сказал диджей, выступающий под псевдонимом Mad Gee.

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