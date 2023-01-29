Морган заявил, что Роналду счастлив в Саудовской Аравии: «Ему все нравится на поле и за его пределами»
Криштиану Роналду счастлив в Саудовской Аравии после перехода в «Аль-Наср».
Об этом рассказал журналист Пирс Морган, взявший у португальца резонансное интервью, приведшее к уходу игрока из «Манчестер Юнайтед».
– Роналду счастлив в Саудовской Аравии?
– Определенно. Я перекинулся с ним парой сообщений. Ему все очень нравится на поле и за его пределами, – заявил телеведущий.
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ВСЕ ОТЛИЧНО.
ПУСТЬ ТАМ БЕГАЕТ.
Когда например он пытается оправдать переход КриРо и подчеркнуть уровень чемпионата, тем что это единственная сборная обыгравшая "Чемпионов Мира".
Даже то интервью, ну это же не поведение друга... он просто подтакливал его поливать грязью бывших партнеров, он же прямо вытащил из него кляшнями фразу о том, что он не из тех кто уедет на дальний восток за баблом.
Роналду: Привет, Пирс. Сколько?