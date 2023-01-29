Морган заявил, что Роналду счастлив в Саудовской Аравии: «Ему все нравится на поле и за его пределами»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган Футбол

Криштиану Роналду счастлив в Саудовской Аравии после перехода в «Аль-Наср».

Об этом рассказал журналист Пирс Морган, взявший у португальца резонансное интервью, приведшее к уходу игрока из «Манчестер Юнайтед».

– Роналду счастлив в Саудовской Аравии?

– Определенно. Я перекинулся с ним парой сообщений. Ему все очень нравится на поле и за его пределами, – заявил телеведущий.

Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану всю карьеру бросал себе вызовы в новых лигах. Это дает ему преимущество над Месси»

Дебют Роналду в «Аль-Насре»: не забил, выиграл, почувствовал любовь

Роналду упустил первый трофей в «Аль-Насре» – Суперкубок Саудовской Аравии. Пока 0 голов за 2 матча

Материалы по теме

60 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Greenalem
Ответ Вилгельм Тель
Йес, Ай лайк ит ин Саут Африка!
Вот, кстати, перепутал он их видимо потому что ЮАР это RSA, а СА это KSA.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мохнатый55
Ответ Sevuska
И Неймар с Месси , при переходе в ПСЖ из Барсы 😆
Ты реально сравниваешь ПСЖ с аравийской пердью?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evincive
И на поле и за его пределами: секунда прошла - 6.4 евро капнуло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mixos Demid
Рональду жалеет, что в 19 лет перешел из Спортинга в Манчестер Юнайтед, а не сразу в Аль- Наср. Называет это решение самой большой ошибкой в своей карьере.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DekiB
Ответ Lionel Andres Messi 10
Это сейчас всё хорошо, а уже через полгода Роналду разочаруется и сбежит; позднее Морган беллетризует его историю и озаглавит так: «Побег из Саудовской Аравии», а сама книга закончится такими строками: «Криш полз к свободе через пахнущие дерьмом нечистоты 500 ярдов. Я даже не могу себе этого представить или, может, просто не хочу. 500 ярдов — длина пяти футбольных полей. Это был бросок в половину мили».
Всё хорошо, только 500 ярдов не половина мили)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
НАМ ТОЖЕ НРАВИТСЯ.
ВСЕ ОТЛИЧНО.

ПУСТЬ ТАМ БЕГАЕТ.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
moldfan
Ответ Troy_nsk
Я много лет работаю в PR, ежедневно общаясь с журналистами из разных СМИ. И что-то мне подсказывает, что Морган не будет лоялен Роналду вечно. Один конфликт, одна размолвка - и он будет мочить Криша с той же страстью, с которой он сейчас вылизывает его во все места. Роналду сам виноват, но все равно жаль, что великий в недалеком прошлом игрок так сильно опускает себя и свое наследие
Он и так не лоялен. Морган паразитирует на этой теме, ему плевать на КриРо. Ну эта тема позволяет постоянно ему быть на слуху. Он мастер в этом. Некоторые его твиты просто откровенный троллинг.

Когда например он пытается оправдать переход КриРо и подчеркнуть уровень чемпионата, тем что это единственная сборная обыгравшая "Чемпионов Мира".

Даже то интервью, ну это же не поведение друга... он просто подтакливал его поливать грязью бывших партнеров, он же прямо вытащил из него кляшнями фразу о том, что он не из тех кто уедет на дальний восток за баблом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Ответ Мохнатый55
Вскоре скажет, что перешёл в Аль-Наср не ради денег. Как когда-то Это’О заявил, спустя несколько месяцев после перехода в Анжи.
И Неймар с Месси , при переходе в ПСЖ из Барсы 😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Ответ xQcoW
Пирс знатно троллит и надеется, что люди будут говорить о нем. Одновременно доит раналда ради внимания. Похоже, это работает
План надежный, как швейцарские часы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Особенно понравилось, когда после предыдущего матча с трибун орали Месси)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Солдатенков
Ответ Пирс Морган
Зато весело
Ахахахах Пирс Морган)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Ответ Audi
Морган: Привет, Рон. Меня спрашивают счастлив ты в СА, что мне сказать? Роналду: Привет, Пирс. Сколько?
Откуда вы узнали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Ответ Михаил Солдатенков
Что-то в последнее время много Пирса Моргана стало, не находите?
Зато весело
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Ответ QWertY
Ща придут Роман, Лекси, Алонсо, Черный тюльпан и остальные Криштибои и скажут, что чемпионат Саудовской Аравии даже круче АПЛ😁
Скажут, что раз за два матча не забил, значит реально трудный
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Troy_nsk
Я много лет работаю в PR, ежедневно общаясь с журналистами из разных СМИ. И что-то мне подсказывает, что Морган не будет лоялен Роналду вечно. Один конфликт, одна размолвка - и он будет мочить Криша с той же страстью, с которой он сейчас вылизывает его во все места. Роналду сам виноват, но все равно жаль, что великий в недалеком прошлом игрок так сильно опускает себя и свое наследие
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxximus
Ответ Pitkin
Заплатите мне миллион и я также буду счастлив в Саудовской Аравии.
А лучше 200 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Audi
Морган: Привет, Рон. Меня спрашивают счастлив ты в СА, что мне сказать?
Роналду: Привет, Пирс. Сколько?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SerJook
Даже бассейн нравится?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Терминатор///Айлбибекович
Ага,счастья полные штаны.В конце то концов не в Кубке же Мира счастье).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Владимирович
Какие же вы оба ничтожества
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
UserFreud
Ответ serserdada
лучше бы спросил нравится ли ему как он провёл свой последний матч.
После такого провокационного вопроса Криштиану кинул бы Моргана в ЧС))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pitkin
Заплатите мне миллион и я также буду счастлив в Саудовской Аравии.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GromwuD
доволен конечно, результаты команды явно ухудшаются... все по плану))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вилгельм Тель
Ответ Sevuska
- Хай Криш - Хай Пирс Ду ю лайк Ит ин Сауди Эрэбия !? Йес, ай ду! Ай лайк ит инсайд энд аутсайд де пич. Сэнк ю Криш, бест оф лак. Сэнк ю Пирс, бай фо нау.
Йес, Ай лайк ит ин Саут Африка!
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Galano
Ну это его уровень, конечно рад будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий