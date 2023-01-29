Морган заявил, что Роналду счастлив в Саудовской Аравии: «Ему все нравится на поле и за его пределами»

счастлив в Саудовской Аравии после перехода в «Аль-Наср».

Об этом рассказал журналист , взявший у португальца резонансное интервью, приведшее к уходу игрока из «Манчестер Юнайтед».

– Роналду счастлив в Саудовской Аравии?

– Определенно. Я перекинулся с ним парой сообщений. Ему все очень нравится на поле и за его пределами, – заявил телеведущий.

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