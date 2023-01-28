Руди Гарсия: «Роналду – один из лучших в мире. Он не закончит карьеру в «Аль-Насре», а вернется в Европу»
Тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия считает, что Криштиану Роналду вернется в Европу.
«Роналду – хорошее дополнение, так как он забирает на себя внимание защитников.
Криштиану – один из лучших игроков в мире. Он не закончит карьеру в «Аль-Насре», а вернется в Европу», – заявил Гарсия.
В конце декабря Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года. В двух первых официальных матчах за саудовский клуб португальский форвард не смог отметиться результативными действиями.
Подробную статистику 37-летнего экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» можно найти здесь.
«Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча», один из лучших в истории. Хочу, чтобы он наслаждался». Тренер «Аль-Насра» Гарсия после дебюта Криштиану
Роналду упустил первый трофей в «Аль-Насре» – Суперкубок Саудовской Аравии. Пока 0 голов за 2 матча
Будет первый трансфер в истории, где игрок платит , а не клуб.
Даже тут будет рекорд 🤣
😁
Наврят ли саудиты захотят развалить симпатичную команду.
Пример МЮ у всех перед глазами.
Они только отпраздновали, что некто больше не будет к ним проситься, и тут опять)