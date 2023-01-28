Руди Гарсия: «Роналду – один из лучших в мире. Он не закончит карьеру в «Аль-Насре», а вернется в Европу»

Теги Криштиану Роналду возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Футбол

Тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия считает, что Криштиану Роналду вернется в Европу.

«Роналду – хорошее дополнение, так как он забирает на себя внимание защитников.

Криштиану – один из лучших игроков в мире. Он не закончит карьеру в «Аль-Насре», а вернется в Европу», – заявил Гарсия.

В конце декабря Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года. В двух первых официальных матчах за саудовский клуб португальский форвард не смог отметиться результативными действиями.

Подробную статистику 37-летнего экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» можно найти здесь.

«Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча», один из лучших в истории. Хочу, чтобы он наслаждался». Тренер «Аль-Насра» Гарсия после дебюта Криштиану

Роналду упустил первый трофей в «Аль-Насре» – Суперкубок Саудовской Аравии. Пока 0 голов за 2 матча

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Pron
Грамотный ход, от избавление гнилого фрукта из клуба.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ Дороф
Но не всё же лучшее позади. Лично мне кажется, что-то ещё будет впереди...
Впереди просто будет завершение карьеры. Роналду сам виноват, что все для него завершается так. Этим летом пропустил предсезонку, но вместо того чтобы вернуться и набрать форму и доказать всем, что он еще в прекрасной форме он этого не сделал + дал сокрушительное (в первую очередь для самого же себя) интервью. А надо было брать пример с Ибрагимовича у которого тоже Эго больших размеров. Но он смог его задвинуть на второй план, стал для игроков Милана старшим братом (играющим тренером), помогая им советами и был лидером в раздевалке. Усиливал команду со скамейки, забивал важнейшие голы и не требовал ставить себя в стартовый состав и тем самым помог Милану выиграть долгожданное скудетто. Но Роналду из-за своего эго и нежелания признаваться самому себе, что он уже не так хорош, как в прошлые годы не захотел этого, хотя мог смириться с такой ролью в команде и я уверен, что приносил бы пользу команде, но он сделал свой выбор.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Audi
План Роналду теперь понятен. Сначала заработает 500 лямов у саудитов, потом перейдет в европейский клуб, где будет платить по 50 лямов в год клубу, чтобы его ставили.
Будет первый трансфер в истории, где игрок платит , а не клуб.
Даже тут будет рекорд 🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vedved
Ответ natan111
Вернется в МЮ и приведет клуб к чемпионству.
К чемпионству в Чемпионшипе 😉
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айрат Ситдиков
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Феликс это известный фанатик Роналду. Просто завтра в школу не нужно и он набрасывает, а так рон не нужен Болтону даже из третьей лиги
Норм они там себе плюсов накидали. Только написал коммент, а уже три плюса было 😂 во людям делать нечего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ruslan_khaibulov
Из Европы ему только Беларусь третий дивизион светит и то если он сам заплатит мешок картошки
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Он в Саудовской Аравии не может забить. Пиар компания без хорошей игры, деньги на ветер
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
natan111
Вернется в МЮ и приведет клуб к чемпионству.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladzislav Zhurkevich
Если честно подумываю удалить Спортс, половина новостей про всякий бред сумасшедших
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Donskoy
Ответ Великий Алонсо
Криштиану лучший футболист в мире прямо сейчас, все по факту 🙏🙏🙏
😁
😁
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
А чё Спартак его ждёт
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
furiking
Шейхи забашляют и войдут в УЕФА?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Криштиану лучший футболист в мире прямо сейчас, все по факту 🙏🙏🙏
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Атаев
А мы все уже обрадовались что крыжовник закончит карьеру в пустыне (*((((
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А если Саудиты рискнуть захотят?
Эдди Хау уже публично открестился от Кринжа.
Наврят ли саудиты захотят развалить симпатичную команду.
Пример МЮ у всех перед глазами.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Пупкин
В Химки!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pq
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Не только в мире, но и за рубежом например
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гегенпрессинг Рангника
Ответ Айрат Ситдиков
Фейк же. И зачем Ньюкаслу он нужен?
Феликс это известный фанатик Роналду. Просто завтра в школу не нужно и он набрасывает, а так рон не нужен Болтону даже из третьей лиги
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FilinMD
Разве что согласится играть бесплатно и наберет супер-форму. В первое верится, во второе скорее нет
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tiestorzn17
Конечно вернётся, в Мордовию
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Айрат Ситдиков
Фейк же. И зачем Ньюкаслу он нужен?
Так дожди же и пасмурно, витамины нужны. А тут такой аппетитный фрукт😊
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гегенпрессинг Рангника
Переводя на русский «заберите этот балласт он разрушает мою команду»
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А если Саудиты рискнуть захотят?
Тогда это будут самые рисковые ребята в мире)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Сейчас европейские клубы напряглись)
Они только отпраздновали, что некто больше не будет к ним проситься, и тут опять)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий