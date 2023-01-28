Руди Гарсия: «Роналду – один из лучших в мире. Он не закончит карьеру в «Аль-Насре», а вернется в Европу»

Тренер «Аль-Насра» считает, что вернется в Европу.

«Роналду – хорошее дополнение, так как он забирает на себя внимание защитников.

Криштиану – один из лучших игроков в мире. Он не закончит карьеру в « », а вернется в Европу», – заявил Гарсия.

В конце декабря Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года. В двух первых официальных матчах за саудовский клуб португальский форвард не смог отметиться результативными действиями.

Подробную статистику 37-летнего экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» можно найти здесь.

«Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча», один из лучших в истории. Хочу, чтобы он наслаждался». Тренер «Аль-Насра» Гарсия после дебюта Криштиану

Роналду упустил первый трофей в «Аль-Насре» – Суперкубок Саудовской Аравии. Пока 0 голов за 2 матча