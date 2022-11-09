Клаудиньо: «Матчи со «Спартаком» были самыми равными и непростыми. На игру с «Зенитом» все настраиваются как на последнюю»

назвал «Спартак» самым непростым соперником «Зенита» в сезоне.

«В России очень конкурентный чемпионат, слабых команд нет, на игру с все настраиваются как на последнюю. Было тяжело играть и с , и с , и со «Спартаком».

Наверное, матчи со «Спартаком» по их накалу, по всему, что окружает их, по истории противостояния были самыми равными и непростыми», – сказал полузащитник «Зенита».

В этом сезоне сине-бело-голубые обыграли «Спартак» в Мир РПЛ (2:1) и крупно проиграли в Фонбет Кубке России (0:3).

«Спартак» – чемпион первого круга, «Сочи» – лидер по владению. Как выглядела бы РПЛ без «Зенита»?