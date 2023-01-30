Абаскаль о Тавараше и Дуарте в «Спартаке»: «Трансферная кампания закончилась. Подписали тех, кого хотели»

подвел итоги трансферной кампании «Спартака».

— «Спартак» пополнили два новых футболиста — и . Насколько вы довольны этими трансферами?

— Я рад тому, что к нам присоединились новички. Алексис дебютировал. Он ранее с полной нагрузкой работал со своей командой, поэтому был готов выходить на поле сразу после приезда.

Как тренер я доволен, потому что у нас увеличивается внутренняя конкуренция. Это мотивирует всех ребят.

Важно отметить и возвращение в строй троих наших футболистов, которые восстановились после травм, — Умярова, Мартинса и Мозеса. Это тоже добавляет конкуренции. Именно в такой атмосфере команда может прогрессировать и двигаться вперед. Смотрим в будущее позитивно.

— На этом трансферная кампания «Спартака» на вход закрыта?

— Да, я думаю, трансферная кампания закончилась. Клуб поработал в это окно: было два трансфера на выход и два человека пришли. Мы заменили Рассказова и Мевлю [на Тавареша и Дуарте]. Также некоторые игроки вернулись после травм. Думаю, мы готовы ко второй части сезона.

Есть у нас и много молодых футболистов: Зорин, Пяткин, Иванников, Мелешин, Шитов. Им помогают ребята с опытом. Команда строится на таких компонентах, на таких взаимодействиях.

Сейчас у нас хороший подбор игроков. Мы получили тех футболистов, которых хотели. Разумеется, клуб интересовался многими игроками, потому что спортивный директор и отдел скаутинга выполняют свою работу постоянно. Но мы подписали именно тех, кого хотели. И довольны этим, – сказал главный тренер « ».