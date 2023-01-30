Абаскаль о Тавараше и Дуарте в «Спартаке»: «Трансферная кампания закончилась. Подписали тех, кого хотели»

Теги Спартак премьер-лига Россия Алексис Дуарте Томаш Тавареш Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль подвел итоги трансферной кампании «Спартака».

— «Спартак» пополнили два новых футболиста — Тавареш и Дуарте. Насколько вы довольны этими трансферами?

— Я рад тому, что к нам присоединились новички. Алексис дебютировал. Он ранее с полной нагрузкой работал со своей командой, поэтому был готов выходить на поле сразу после приезда.

Как тренер я доволен, потому что у нас увеличивается внутренняя конкуренция. Это мотивирует всех ребят.

Важно отметить и возвращение в строй троих наших футболистов, которые восстановились после травм, — Умярова, Мартинса и Мозеса. Это тоже добавляет конкуренции. Именно в такой атмосфере команда может прогрессировать и двигаться вперед. Смотрим в будущее позитивно.

— На этом трансферная кампания «Спартака» на вход закрыта?

— Да, я думаю, трансферная кампания закончилась. Клуб поработал в это окно: было два трансфера на выход и два человека пришли. Мы заменили Рассказова и Мевлю [на Тавареша и Дуарте]. Также некоторые игроки вернулись после травм. Думаю, мы готовы ко второй части сезона.

Есть у нас и много молодых футболистов: Зорин, Пяткин, Иванников, Мелешин, Шитов. Им помогают ребята с опытом. Команда строится на таких компонентах, на таких взаимодействиях.

Сейчас у нас хороший подбор игроков. Мы получили тех футболистов, которых хотели. Разумеется, клуб интересовался многими игроками, потому что спортивный директор и отдел скаутинга выполняют свою работу постоянно. Но мы подписали именно тех, кого хотели. И довольны этим, – сказал главный тренер «Спартака».

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25 комментариев

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Мукунку хороший
Только, только, только
Только этого мало…
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Andrey911
Лишь бы было все не напрасно.
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Ryuske
Ответ Alexander Shibaev
Хорошая трансферная кампания. Лучшая, которая могла быть в текущих условиях.
У "Спартака" сейчас 25 человек на 11 позиций. Чуть больше 2-х составов. И нет "Спартака-2", куда можно спихнуть за игровой практикой. Как бы не появились недовольные. Абаскалю придётся жонглировать составом.
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Сибирский литовец
Маловато будет , раньше вагонами привозили
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last_guard
Ответ Caniball
А куда девать: Литвинова, Прутцева, Зобнина, Умярова и Мартинса, учитывая, что всего 2 позиции на поле. Иногда могут выходить втроем.
Из вышеназванных, пожалуй, только Умяров является именно ОПЗ разрушителем. Но качество его игры- не уровень команды притендующей на борьбу за 1ое место.
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Caniball
Ответ Bartez1986
Это уже второй вопрос) в конце концов, продажи игроков или аренду никто не отменял. Просто уже какой сезон, на мой взгляд, Спартаку не хватает игрока типажа условного Барриоса. Хотелось бы верить, что Пруцев будет добавлять, ибо он очень работоспособный, но жесткости ему не хватает
Игрока типа Барриоса не хватает всем командам кроме Зенита. Будем объективны. И из Европы сейчас такого игрока не привезти. Ну вернее можно, если он из Африки или южной Америки.
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Bartez1986
Ответ Сергей Фомичев
Литвинов в опорку двинется, ИМХО
Скорее всего. Позиция ЦЗ сейчас неплохо укомплектована. Ну а Руслан и там полезен, и в центре поля
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Ryuske
Ответ Caniball
А куда девать: Литвинова, Прутцева, Зобнина, Умярова и Мартинса, учитывая, что всего 2 позиции на поле. Иногда могут выходить втроем.
Качества Пруцева больше подошли бы для центрального атакующего полузащитника, ибо в оборонительных действиях он слаб. Вот для конкуренции Мозесу и Игнатову может пригодится.
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last_guard
Нормального ОПЗ уже 6 лет нет. Опять придется закрывать позицию Умяровыми и Пруцевыми.
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Bartez1986
Ответ Caniball
А куда девать: Литвинова, Прутцева, Зобнина, Умярова и Мартинса, учитывая, что всего 2 позиции на поле. Иногда могут выходить втроем.
Это уже второй вопрос) в конце концов, продажи игроков или аренду никто не отменял. Просто уже какой сезон, на мой взгляд, Спартаку не хватает игрока типажа условного Барриоса. Хотелось бы верить, что Пруцев будет добавлять, ибо он очень работоспособный, но жесткости ему не хватает
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jwbmwbqvih
Сейчас никого и не надо больше. Только если продавать кого-то,а то слишком много будет народу. Радует,что Абаскаль не боится доверять молодым,а молодежь,пока,отрабатывает доверие полностью. После первой половины сезона,на вторую смотрю с оптимизмом. Даже несмотря на дисквалификации.
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munchen_fest
Ответ юра георгиевский
Фраза неправильная. Хотеть можно гораздо лучше и лучше многих футболистов, а по факту взяли тех, кого удалось приобрести.
ну по твоей логике тогда хотели Месси и Неймара, а получилось Тавареша с Дуарте.
Может так для тебя будет легче.
+2
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encaro_one
Ответ Александр Витюк
Особенно Дуарте, 22 года, играл только в лиге Парагвая, 0 матчей за сборную, топище
В кубке Либертадорес успел провести 15 матчей, выходя в основе, возможно это похуже РПЛ.
+4
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Caniball
Ответ samarskij-kuzmich
С Пруцевым проблем не будет. Он любит из одного клуба в другой бегать. Чертаново-Крылья Советов-Сочи-Крылья Советов-Спартак. За два года.
А ничего, что из всех перечисленных он сейчас выглядит лучше всех на мяче.
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Александр Витюк
Ответ Caniball
Рассказова и Мевлю поменять на Тавареша и Дуарте - это огромный шаг вперед. Двух лавочников на двух игроков в старт.
Особенно Дуарте, 22 года, играл только в лиге Парагвая, 0 матчей за сборную, топище
+2
-10
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Alexander Shibaev
Хорошая трансферная кампания. Лучшая, которая могла быть в текущих условиях.
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юра георгиевский
Фраза неправильная. Хотеть можно гораздо лучше и лучше многих футболистов, а по факту взяли тех, кого удалось приобрести.
+2
-3
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Сергей Фомичев
Ответ Bartez1986
Когда-нибудь Спартак купит опорника-разрушителя, но это совсем другая история...
Литвинов в опорку двинется, ИМХО
+1
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samarskij-kuzmich
Ответ Caniball
А куда девать: Литвинова, Прутцева, Зобнина, Умярова и Мартинса, учитывая, что всего 2 позиции на поле. Иногда могут выходить втроем.
С Пруцевым проблем не будет. Он любит из одного клуба в другой бегать. Чертаново-Крылья Советов-Сочи-Крылья Советов-Спартак. За два года.
+2
-9
-7
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Caniball
Ответ Bartez1986
Когда-нибудь Спартак купит опорника-разрушителя, но это совсем другая история...
А куда девать: Литвинова, Прутцева, Зобнина, Умярова и Мартинса, учитывая, что всего 2 позиции на поле. Иногда могут выходить втроем.
+6
-1
+5
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Rudy77
Тавареши, поздравляю вас с окончанием трансферной компании!
+7
-1
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Александр Иванов
Ответ Sobachkin
А как же Дзюбиньо?
С бразильским рынком это в зенит
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Bartez1986
Когда-нибудь Спартак купит опорника-разрушителя, но это совсем другая история...
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Sobachkin
А как же Дзюбиньо?
+7
-6
+1
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Caniball
Рассказова и Мевлю поменять на Тавареша и Дуарте - это огромный шаг вперед. Двух лавочников на двух игроков в старт.
+29
-1
+28
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