Абаскаль о первом сборе «Спартака»: «Мы довольны. Нам нужно было найти свои тайминг, сыгранность, свежесть»

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль подвел итоги первого сбора «Спартака» в ОАЭ.

«Первый шаг мы сделали. Было непросто, команда находилась под нагрузками. У нас были очень интенсивные тренировки, особенно на второй неделе. Было и по две тренировки в день. В этих матчах мы играли под нагрузками, нам не хватало свежести, мы это понимали. Мы довольны этим периодом.

Пришло время, чтобы распределять нагрузки по-другому. Будем двигаться дальше. Результат влияет на восприятие. Я рад, что мы положительно завершили две игры, не так много позволяли создавать соперникам.

Хотя, безусловно, счет и результат в таких матчах стоят не на первом месте. Мы смотрели на определенные показатели. Нам нужно было снова найти свои тайминг, сыгранность, свежесть. Это было самое важное. И в целом мы довольны», – сказал главный тренер «Спартака»

С 30 января по 11 февраля «Спартак продолжит подготовку в Абу-Даби, где сыграет с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».

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5 комментариев

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Spartakus1984
Не представляю себе,что бы такими словами оперировал Мостовой))
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Viktor Prise
В новом сезоне удачи Спартаку и важных побед! Вперёд, Спартак! 🔴⚪👍⚽
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Caniball
Команда очень классно бежит вперед! 👍
Теперь надо найти и обрести баланс.
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Myasnoy Diavol
Абаскаль уже думаю всем доказал,что он крутой тренер. Потенциал огромный. Рад,что он в Спартаке
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Direct free kick
Удачи главному клубу России
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