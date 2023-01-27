Новичок «Спартака» Тавареш: «РПЛ – отличная лига для роста и удовольствия от футбола. В России очень любят футбол – на стадионах отличная атмосфера»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Томаш Тавареш Гильермо Абаскаль Футбол

Новичок «Спартака» Томаш Тавареш высказался после перехода в клуб.

– Помогает ли вам то, что вы знакомы с Абаскалем?

– Конечно, всегда проще, когда на новом месте тебя уже знают. Но не нужно делать на этом акцент. Я здесь для того, чтобы качественно выполнять работу, а не потому, что знакомый тренер будет давать мне играть.

Сейчас чувствую себя уверенно на обоих краях. Я правый защитник, но даже в детстве действовал на левом фланге. У меня есть и плюсы, и минусы, но и там, и там мне комфортно.

– Что вы знаете о чемпионате России?

– Я знаю, что люди в вашей стране очень любят футбол и на стадионах всегда была отличная атмосфера. У «Спартака» шикарные болельщики. Считаю, что в России хорошая лига для роста и для того, чтобы получать удовольствие от футбола, – сказал Тавареш.

У «Спартака» новый латераль. Он уже работал с Абаскалем, рвал кресты и был номинирован на Golden Boy

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32 комментария

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mad butcher
"на стадионах всегда была отличная атмосфера"

Была. Сейчас - как в цирке. Половина что-то там жует. Половина иногда что-то хлопает. Матершина с поля слышна даже по ТВ.

Вот он наверное расстроится ((((
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Ковид 07.10.52
Главное преимущество РПЛ - игр меньше чем в Европе, а платят больше...
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Честный контроль
Его рост и прогресс в изучении русского языка можно будет услышать при пустых трибунах особенно четко.
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Михаил Савченко
Ответ Алексей Попов
Смотри кубок России 2022. У Максим тоже отличная атмосфера! Кто кроме Спартака хаполнит стадион? А для Максим это..больше чем шик..стадион поет! 50000 минимум!..я смотрел ее комменты..она была в полном ауее..никто из попсы,да и из за пока не пел давным давно при таком количестве народа..ее слова с видео"я почувствовала себя женщиной"...ищите.смотрите. Спартак --Чемпион!!! Да пребудет Максим с Нами!!!)))
> Кто кроме Спартака хаполнит стадион?
действительно)
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prigodich
Ответ Алексей Попов
Смотри кубок России 2022. У Максим тоже отличная атмосфера! Кто кроме Спартака хаполнит стадион? А для Максим это..больше чем шик..стадион поет! 50000 минимум!..я смотрел ее комменты..она была в полном ауее..никто из попсы,да и из за пока не пел давным давно при таком количестве народа..ее слова с видео"я почувствовала себя женщиной"...ищите.смотрите. Спартак --Чемпион!!! Да пребудет Максим с Нами!!!)))
Вот-вот, люди ходят на певицу и на реалити-шоу про Спартак, на "статусные" события. А сам футбол мало кому интересен. И клубам болельщик тоже не нужен, не он деньги приносит.
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Алексей Попов
Ответ romanisti89
Атмосфера и правда отличная. Реклама пива без самого пива на стадионах, фанатов нет из-за фан-айди, да и Ахмат не в пердиве...
Смотри кубок России 2022. У Максим тоже отличная атмосфера! Кто кроме Спартака хаполнит стадион? А для Максим это..больше чем шик..стадион поет! 50000 минимум!..я смотрел ее комменты..она была в полном ауее..никто из попсы,да и из за пока не пел давным давно при таком количестве народа..ее слова с видео"я почувствовала себя женщиной"...ищите.смотрите. Спартак --Чемпион!!! Да пребудет Максим с Нами!!!)))
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Alexander Lyakhov
Хех...
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Классный руководитель
он походу не знает что клуб в еврокубках не будет в ближайшие несколько лет участвовать и что весной болельщиков очень мало будет на стадике
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Olly_Da
Атмосфера прекрасная: культурные мамочки с воспитанными детьми.
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Анатолий Литвак
А товарищ ли нам этот Товарищ?
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Лев Эллис
"Для роста" в данном лингвистическом контексте, конечно же, имеется в виду семантика новояза? Иными словами рост - отрицательный?
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El False
Ему про фан-уйди не рассказали?
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Ответ Красная стрела
Хлусевич, на мой взгляд, достал уже😁 с правого фланга вообще много косяков и обводок наших один в один. С лева тоже не помешает... Айртон тот же выше уровнем был, несмотря на недостатки. Может купят кого ещё 🤷🏿‍♂️
Хлусевич не защитник, но по первой части сезона, он достаточно сильно играл на левом фланге, в атаку хорошо бежит, в обороне провалы...
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Красная стрела
Ответ </c/>
далеко не факт, что он будет играть справа...Хлусевич и Денисов играли сегодня, слева Рыбус и Классен, так вот, ни один из игроков не проявил себя как то ярко...
Хлусевич, на мой взгляд, достал уже😁 с правого фланга вообще много косяков и обводок наших один в один. С лева тоже не помешает... Айртон тот же выше уровнем был, несмотря на недостатки. Может купят кого ещё 🤷🏿‍♂️
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Spartakus1984
На стадионах атмосферы теперь вообще не будет-привет фан уйди.
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Сергей Круглов
Эти фразы все футболисты знают, как универсальные, подходящие в любом месте. А тут опа, облом не очень сработало, в Европе они конечно другие...
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Ответ Dan Kennedy
Так это сборы, пусть ярко проявляют себя в официальных матчах. А говоря про Тавареша, то кот в мешке. Заиграет - хорошо, не заиграет - жаль. Но конкуренция Денисову, Хлусевичу и Классену пойдет на пользу.
очевидно, что ему дадут играть под присмотром Абаскаля, с учётом новостей до сборов о возможной аренде Классена...так, что в сезон войдём скорее всего с 4 крайними Тавареш, Хлусевич, Рыбус и Денисов, при этом профильный защитник из них только 1...
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Владислав88
Ответ ТрактоПоктер
В Бенфике был -Тавареш В Спартаке будет - Товарищ
Гусь свинье не товарищ 🤣🤣🤣
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Dan Kennedy
Ответ </c/>
далеко не факт, что он будет играть справа...Хлусевич и Денисов играли сегодня, слева Рыбус и Классен, так вот, ни один из игроков не проявил себя как то ярко...
Так это сборы, пусть ярко проявляют себя в официальных матчах.

А говоря про Тавареша, то кот в мешке. Заиграет - хорошо, не заиграет - жаль. Но конкуренция Денисову, Хлусевичу и Классену пойдет на пользу.
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Ответ Красная стрела
Ух, с правым флангом у нас швах уже много лет. Очень рад приобретению лега.
далеко не факт, что он будет играть справа...Хлусевич и Денисов играли сегодня, слева Рыбус и Классен, так вот, ни один из игроков не проявил себя как то ярко...
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BETEPOK
Скажите ему кто-нибудь…
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Valentin Kompaneytsev
Успехов тебе Тавареш.
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Красная стрела
Ух, с правым флангом у нас швах уже много лет. Очень рад приобретению лега.
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Andy Tucker
Последних фанатов он увидет на Кубке, потом печаль
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Валерий Боголюбов
Ответ ТрактоПоктер
В Бенфике был -Тавареш В Спартаке будет - Товарищ
Будет, если не будет косячить.
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