Новичок «Спартака» Тавареш: «РПЛ – отличная лига для роста и удовольствия от футбола. В России очень любят футбол – на стадионах отличная атмосфера»
Новичок «Спартака» Томаш Тавареш высказался после перехода в клуб.
– Помогает ли вам то, что вы знакомы с Абаскалем?
– Конечно, всегда проще, когда на новом месте тебя уже знают. Но не нужно делать на этом акцент. Я здесь для того, чтобы качественно выполнять работу, а не потому, что знакомый тренер будет давать мне играть.
Сейчас чувствую себя уверенно на обоих краях. Я правый защитник, но даже в детстве действовал на левом фланге. У меня есть и плюсы, и минусы, но и там, и там мне комфортно.
– Что вы знаете о чемпионате России?
– Я знаю, что люди в вашей стране очень любят футбол и на стадионах всегда была отличная атмосфера. У «Спартака» шикарные болельщики. Считаю, что в России хорошая лига для роста и для того, чтобы получать удовольствие от футбола, – сказал Тавареш.
У «Спартака» новый латераль. Он уже работал с Абаскалем, рвал кресты и был номинирован на Golden Boy
Была. Сейчас - как в цирке. Половина что-то там жует. Половина иногда что-то хлопает. Матершина с поля слышна даже по ТВ.
Вот он наверное расстроится ((((
действительно)
А говоря про Тавареша, то кот в мешке. Заиграет - хорошо, не заиграет - жаль. Но конкуренция Денисову, Хлусевичу и Классену пойдет на пользу.