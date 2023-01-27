Новичок «Спартака» Тавареш: «РПЛ – отличная лига для роста и удовольствия от футбола. В России очень любят футбол – на стадионах отличная атмосфера»

Новичок «Спартака» высказался после перехода в клуб.

– Помогает ли вам то, что вы знакомы с Абаскалем?

– Конечно, всегда проще, когда на новом месте тебя уже знают. Но не нужно делать на этом акцент. Я здесь для того, чтобы качественно выполнять работу, а не потому, что знакомый тренер будет давать мне играть.

Сейчас чувствую себя уверенно на обоих краях. Я правый защитник, но даже в детстве действовал на левом фланге. У меня есть и плюсы, и минусы, но и там, и там мне комфортно.

– Что вы знаете о чемпионате России?

– Я знаю, что люди в вашей стране очень любят футбол и на стадионах всегда была отличная атмосфера. У «Спартака» шикарные болельщики. Считаю, что в России хорошая лига для роста и для того, чтобы получать удовольствие от футбола, – сказал Тавареш.

У «Спартака» новый латераль. Он уже работал с Абаскалем, рвал кресты и был номинирован на Golden Boy