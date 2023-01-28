«Спартак» может навязать борьбу за чемпионство. Уровень «Зенита» повыше остальных, но и они проигрывают». Калачев о РПЛ
Экс-хавбек «Ростова» Тимофей Калачев высказался об итогах первой части сезона Мир РПЛ.
«Зенит» не стоит на месте – они развиваются. Но понятно, что игру определяют футболисты. Сложно выглядеть плохо, имея в составе таких исполнителей. Да и тренеру проще работать с такими профессионалами.
Мне интересно наблюдать за ними. Сильная, агрессивная команда. Рад, когда наши команды с ними соперничают», – сказал тренер «Чайки».
Также Калачев выразил свое мнение об игре «Спартака».
«Спартак» может навязать борьбу за чемпионство. Естественно, будет трудно. Но не вижу причин, почему они не смогут это сделать. Да, общий уровень «Зенита» чуть повыше остальных, но и они проигрывают. Мы уже это не раз видели.
Работа Абаскаля? Мы видим только оболочку. Интересно было бы посмотреть, как это происходит внутри. Вообще нынешний «Спартак» – своеобразная команда. Могут хорошо сыграть. А может и случится спад. Желаю им, чтобы они смогли побороться за золото», – добавил Калачев.
«Зенит» в 17 матчах текущего сезона набрал 42 очка и лидирует в РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга на 6 очков опережает «Спартак», занимающий второе место.
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