«Спартак» может навязать борьбу за чемпионство. Уровень «Зенита» повыше остальных, но и они проигрывают». Калачев о РПЛ

Теги Спартак Зенит Ростов Тимофей Калачев премьер-лига Россия Вторая лига Чайка Песчанокопское Гильермо Абаскаль Футбол

Экс-хавбек «Ростова» Тимофей Калачев высказался об итогах первой части сезона Мир РПЛ.

«Зенит» не стоит на месте – они развиваются. Но понятно, что игру определяют футболисты. Сложно выглядеть плохо, имея в составе таких исполнителей. Да и тренеру проще работать с такими профессионалами.

Мне интересно наблюдать за ними. Сильная, агрессивная команда. Рад, когда наши команды с ними соперничают», – сказал тренер «Чайки».

Также Калачев выразил свое мнение об игре «Спартака».

«Спартак» может навязать борьбу за чемпионство. Естественно, будет трудно. Но не вижу причин, почему они не смогут это сделать. Да, общий уровень «Зенита» чуть повыше остальных, но и они проигрывают. Мы уже это не раз видели.

Работа Абаскаля? Мы видим только оболочку. Интересно было бы посмотреть, как это происходит внутри. Вообще нынешний «Спартак» – своеобразная команда. Могут хорошо сыграть. А может и случится спад. Желаю им, чтобы они смогли побороться за золото», – добавил Калачев.

«Зенит» в 17 матчах текущего сезона набрал 42 очка и лидирует в РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга на 6 очков опережает «Спартак», занимающий второе место.

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8 комментариев

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Кую коней
Ответ igls54
Спартак может навязать только бантик на хвостик
Если чо, Спартак не имеет физического воплощения, поэтому не может ничего повязывать(( Но! Некоторые его представители могут надавать по щам отдельным наемникам недоразумения с берегов Невы
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0
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Dan Kennedy
Ответ Ростовский
Спартаку нужно думать как второе место удержать от нашего топового Ростова.
Мы просто с Карпиным уже провалили второй круг и не раз, так что вам бы хотя бы третье место сохранить - уже успех :)
+1
-1
0
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Wiley Fox
В следующую пятницу объявят иноагентом
0
-6
-6
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Fidelitas et virtus
Калачев > Питержела
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
Зенит лидер сезона. Это правда.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
В чемпионате один раз в этом сезоне и видели.
+4
-3
+1
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Ростовский
Спартаку нужно думать как второе место удержать от нашего топового Ростова.
+6
-6
0
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igls54
Спартак может навязать только бантик на хвостик
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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