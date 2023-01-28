«Спартак» может навязать борьбу за чемпионство. Уровень «Зенита» повыше остальных, но и они проигрывают». Калачев о РПЛ

Экс-хавбек « » высказался об итогах первой части сезона Мир .

«Зенит» не стоит на месте – они развиваются. Но понятно, что игру определяют футболисты. Сложно выглядеть плохо, имея в составе таких исполнителей. Да и тренеру проще работать с такими профессионалами.

Мне интересно наблюдать за ними. Сильная, агрессивная команда. Рад, когда наши команды с ними соперничают», – сказал тренер « ».

Также Калачев выразил свое мнение об игре «Спартака».

«Спартак» может навязать борьбу за чемпионство. Естественно, будет трудно. Но не вижу причин, почему они не смогут это сделать. Да, общий уровень « » чуть повыше остальных, но и они проигрывают. Мы уже это не раз видели.

Работа Абаскаля? Мы видим только оболочку. Интересно было бы посмотреть, как это происходит внутри. Вообще нынешний «Спартак» – своеобразная команда. Могут хорошо сыграть. А может и случится спад. Желаю им, чтобы они смогли побороться за золото», – добавил Калачев.

«Зенит» в 17 матчах текущего сезона набрал 42 очка и лидирует в РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга на 6 очков опережает «Спартак», занимающий второе место.