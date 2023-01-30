Анчелотти о Ла Лиге: «Барса» выступает очень хорошо, но впереди еще долгий путь. «Реал» поборется»
Карло Анчелотти оценил шансы «Реала» в чемпионской гонке в Ла Лиге.
«Мы отстаем на 5 очков, надо догонять. «Барселона» выступает очень хорошо, но впереди еще долгий путь.
Январь получился неоднозначным, но команда будет прибавлять. Мы поборемся», – сказал главный тренер «Реала».
Из вчерашнего :
Блок шот от Начо (вторая жк 10000000%), но нет.
https://twitter.com/Abyrtis/status/1619820046284656640?t=04vEirTtkOZDHzg8OvbzvA&s=19
Удар ногой в голову нет жк
https://twitter.com/Zona_Blaugrana/status/1619845734270132226?t=-S402Q-fLuYm77iQrfbz2A&s=19
Предлагаю удалить Гави или продлить дисквалификацию Левандовского.
Барса голодна до трофеев и будет за каждый грызть противников. Хави поставил аппарат на рельсы, теперь нужно только топить. Удачи Барсе!
Всем мира и добра ))