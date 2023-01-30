Анчелотти о Ла Лиге: «Барса» выступает очень хорошо, но впереди еще долгий путь. «Реал» поборется»

оценил шансы «Реала» в чемпионской гонке в .

«Мы отстаем на 5 очков, надо догонять. « » выступает очень хорошо, но впереди еще долгий путь.

Январь получился неоднозначным, но команда будет прибавлять. Мы поборемся», – сказал главный тренер « ».