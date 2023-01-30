Анчелотти о Ла Лиге: «Барса» выступает очень хорошо, но впереди еще долгий путь. «Реал» поборется»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти оценил шансы «Реала» в чемпионской гонке в Ла Лиге.

«Мы отстаем на 5 очков, надо догонять. «Барселона» выступает очень хорошо, но впереди еще долгий путь.

Январь получился неоднозначным, но команда будет прибавлять. Мы поборемся», – сказал главный тренер «Реала».

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11 комментариев

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бек саидов
Удачи Барсе и в феврале-марте. Самые важные матчи в ла лиге и в ле.
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Butrymovich Mikalai
Да видим мы вашу борьбу, только почему она в кабинетах проходит?

Из вчерашнего :

Блок шот от Начо (вторая жк 10000000%), но нет.

https://twitter.com/Abyrtis/status/1619820046284656640?t=04vEirTtkOZDHzg8OvbzvA&s=19

Удар ногой в голову нет жк

https://twitter.com/Zona_Blaugrana/status/1619845734270132226?t=-S402Q-fLuYm77iQrfbz2A&s=19

Предлагаю удалить Гави или продлить дисквалификацию Левандовского.
+7
-2
+5
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Ришад Хайруллин
Барса будет чемпионом
+4
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Макс Шева
1-0 и 0-1 смотрятся могущественно перед СЮ.
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Mustang Shelby
А если играть в апл, которые большинство играют каждые три дня 🤦🏻‍♂️
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Jaha Kudusov
1 трофей уже есть, остался кубок, лалига и евро...
Барса голодна до трофеев и будет за каждый грызть противников. Хави поставил аппарат на рельсы, теперь нужно только топить. Удачи Барсе!
Всем мира и добра ))
+3
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Karl0709
Да успокойся Карло этот сезон у вас будет бестрофейный.
+9
-9
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заляпут
Реал скорее *босрется, чем соберётся 🤣
+3
-6
-3
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Nuraly Amirov
Старый добрый Анчи, больше одного раза и лиг только чемпионскую брал)
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-6
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art.shu05@gmail.com
Реал плохо играет с середняками и аутсайдерами, если их не обыгрывать то о чемпионстве и думать нечего. Надеюсь, что после ежегодного январского спада королевский клуб сможет показать свою лучшую игру
+4
-4
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Тимофей Кушнир
Путь долгий, Реал поборется, но Карло, побороться – это единственное, что сможет сделать Реал.
+5
-8
-3
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