«Арсенал» может предложить 70 млн фунтов за Кайседо. В клубе обсуждают предложение «Брайтону»
«Арсенал» думает о том, чтобы увеличить предложение о трансфере Мойсеса Кайседо.
Ранее «Брайтон» не продал лондонцам 21-летнего хавбека сборной Эквадора за 60 млн фунтов. Утверждалось, что игрока могут отпустить зимой только за 90 млн.
Как сообщает Фабрицио Романо, «Арсенал» еще не сделал улучшенное предложение, но в внутри клуба идут дискуссии на тему того, чтобы предложить 70 млн фунтов за Мойсеса с учетом бонусов.
Кайседо забил 1 гол и отдал 1 результативный пас в 18 матчах АПЛ в этом сезоне и заработал 5 желтых карточек. На ЧМ-2022 опорник забил гол и получил желтую в трех играх. Его статистика – здесь.
Кайседо собрался в «Арсенал» и уже мило попрощался с «Брайтоном», но… Его никуда не отпускали
Исак такой же мешок
Впрочем, насчёт руководства МЮ я с вами конечно согласен!
Просто вот эта ситуация сложилась бы так, получается к лучшему, но они конечно этого не знали и не предусмотрели, а тупо упустили. если отдельно рассматривать, то за 5 млн надо было брать игрока.