«Арсенал» может предложить 70 млн фунтов за Кайседо. В клубе обсуждают предложение «Брайтону»

«Арсенал» думает о том, чтобы увеличить предложение о трансфере .

Ранее «Брайтон» не продал лондонцам 21-летнего хавбека сборной Эквадора за 60 млн фунтов. Утверждалось, что игрока могут отпустить зимой только за 90 млн.

Как сообщает , «Арсенал» еще не сделал улучшенное предложение, но в внутри клуба идут дискуссии на тему того, чтобы предложить 70 млн фунтов за Мойсеса с учетом бонусов.

Кайседо забил 1 гол и отдал 1 результативный пас в 18 матчах в этом сезоне и заработал 5 желтых карточек. На ЧМ-2022 опорник забил гол и получил желтую в трех играх. Его статистика – здесь.

Кайседо собрался в «Арсенал» и уже мило попрощался с «Брайтоном», но… Его никуда не отпускали