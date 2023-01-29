«Арсенал» может предложить 70 млн фунтов за Кайседо. В клубе обсуждают предложение «Брайтону»

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон деньги Мойсес Кайседо Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» думает о том, чтобы увеличить предложение о трансфере Мойсеса Кайседо.

Ранее «Брайтон» не продал лондонцам 21-летнего хавбека сборной Эквадора за 60 млн фунтов. Утверждалось, что игрока могут отпустить зимой только за 90 млн.

Как сообщает Фабрицио Романо, «Арсенал» еще не сделал улучшенное предложение, но в внутри клуба идут дискуссии на тему того, чтобы предложить 70 млн фунтов за Мойсеса с учетом бонусов.

Кайседо забил 1 гол и отдал 1 результативный пас в 18 матчах АПЛ в этом сезоне и заработал 5 желтых карточек. На ЧМ-2022 опорник забил гол и получил желтую в трех играх. Его статистика – здесь.

Кайседо собрался в «Арсенал» и уже мило попрощался с «Брайтоном», но… Его никуда не отпускали

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38 комментариев

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Да, та самая летучая мышь
Боэли тихо потирает руки. Он в курсе к какой отметке движется цена)
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Capitan_RAF
Да идут они лесом со своими 90 млн. Какой бы не был игрок он этого не стоит.
Исак такой же мешок
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Токсик
Ответ Okaka
2 года назад, Брайтон его купил в 2021
Это формальность. Ты понял, о чем я, если следишь за командой
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Mr@k
это будет супер-связка Парти-Кайседо?
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Okaka
Ответ Токсик
У МЮ год назад была возможность купить этого пацана за 5 миллионов долларов(!). Только вдумайтесь 💀
2 года назад, Брайтон его купил в 2021
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Okaka
Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Вижу в нем перспективу, если в схему попадет, это Канте в лушие годы, но опять же это при лучших раскладах! Но 70-90 млн? За 21-летнего паренька...не знаю даже! Футбольный мир сошел с ума!
он лучше Канте в плане начинания атак, у него крутые пасы
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Slavvyan
Сумашедшие цены... хотя может это доллар обесценивается?
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Крамбопулос Майкл
За Фелипе Кайседо))
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АланСмити
Ответ Доминатор3000
Шёл 2023… Но кто-то всё ещё удивлялся неадекватным ценникам…
И кто-то все ещё ориентируется по ценам из маркета
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Ivchev
Ответ Токсик
До Каземиро оставалось увольнение Сульшера, приход Рангника и последующее его же увольнение. Просто был хороший варик подписать молодого таланта за невероятные копейки. Но руководство МЮ стабильно держит свою планку
Все правильно. Но тем не менее, у клуба БЫЛ БЫ опорник, и его бы скорее всего не искали. Кайседо может и хорош, бесспорно, но бы не стал для МЮ лидером, несмотря на свои чисто футбольные качества, он бы не тащил так как казе.
Впрочем, насчёт руководства МЮ я с вами конечно согласен!
Просто вот эта ситуация сложилась бы так, получается к лучшему, но они конечно этого не знали и не предусмотрели, а тупо упустили. если отдельно рассматривать, то за 5 млн надо было брать игрока.
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Eden Hazard
Ответ Виьалий
Что за цены? На маркете 30-40. Откуда 90?!!
Много видел игроков, которых продают по ценам ТМ, уже сотню раз говорили, что это не ценники, которыми прям руководствоваться нужно. Но люди все продолжают смотреть трансфермаркт, смотря на стоимость трансфера...
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Потолковый Лампонюх™
И с другим у него все хорошо, товарищ.
Нет, хотя мы с тобой наверняка сказать не можем, но дело там плохо будет. Арсенал ищет замену в основу вместо Парти по обстоятельствам, которые, казалось бы, позади. Сейчас вопрос встрял остро, и мы готовы платить.
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Потолковый Лампонюх™
Ответ ARTEM PROKAZOV
Я не про травму, товарищ.
И с другим у него все хорошо, товарищ.
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Потолковый Лампонюх™
Как раз таки удачно. Пишут будет готов к Эвертону скорее всего.
Я не про травму, товарищ.
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emptinesspetr
Ответ Токсик
До Каземиро оставалось увольнение Сульшера, приход Рангника и последующее его же увольнение. Просто был хороший варик подписать молодого таланта за невероятные копейки. Но руководство МЮ стабильно держит свою планку
И играл бы этот молодой талант на околозвёздном уровне, как играет до сих пор. А Каземиро лучший в мире. Лучший. Вот и всё. МЮ красавцы.
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Потолковый Лампонюх™
Ответ ARTEM PROKAZOV
Да, дело там разворачивается неудачно.
Как раз таки удачно. Пишут будет готов к Эвертону скорее всего.
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Nightblackwolf
Может, не стоит рушить химию, пока работает?)
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Shokhagunner
По ходу у Парти все плохо, ..а это очень плохо
Да, дело там разворачивается неудачно.
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Shokhagunner
По ходу у Парти все плохо, ..а это очень плохо
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Вижу в нем перспективу, если в схему попадет, это Канте в лушие годы, но опять же это при лучших раскладах! Но 70-90 млн? За 21-летнего паренька...не знаю даже! Футбольный мир сошел с ума!
+2
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Токсик
Ответ emptinesspetr
Но Бог отвёл и купили лучшего опорника в мире Каземиро.
До Каземиро оставалось увольнение Сульшера, приход Рангника и последующее его же увольнение. Просто был хороший варик подписать молодого таланта за невероятные копейки. Но руководство МЮ стабильно держит свою планку
+1
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DolJun
Ответ rigobersong
Никто кроме чипси за него сотку не даст:)
что?
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corazón blanco
Ответ Токсик
У МЮ год назад была возможность купить этого пацана за 5 миллионов долларов(!). Только вдумайтесь 💀
Только не факт, что ему доверяли бы также, как в Брайтоне и мог исчезнуть, но этого мы уже никогда не проверим, может только пофантазировать.
+25
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batterbin
Ответ Umid Rahimov
У него статистика бича а хотят 90 лямов за него, к чему катится мир!
У Парти тоже статистика бича, если судить как ты - только по системе гол + пас. Но эти ребята для других целей. И Кайседо крайне крутой игрок. А если вспомнить, что ему всего 21 год...
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Karra
Надо было одной вязанкой с Тросом за 80 брать, в розницу, понятно, дороже обойдется.
+3
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