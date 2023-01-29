Энцо снова попросил отпустить его в «Челси». Хавбек поговорил с президентом «Бенфики» и тренером

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика Руй Кошта премьер-лига Англия возможные трансферы Рогер Шмидт Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернандес хочет перейти в «Челси» из «Бенфики».

Лондонский клуб возобновил попытки подписать 22-летнего полузащитника сборной Аргентины. «Челси» готов заплатить 120 млн евро за Энцо несколькими траншами, но лиссабонцы хотят всю сумму сразу.

Ранее сообщалось, что чемпион мира, который уже просил отпустить его в «Челси», что привело к конфликту с клубом, не будет форсировать трансфер – ему обещали 2 млн евро за лояльность.

Однако журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс утверждает, что Фернандес сегодня решительно подтвердил свое намерение уйти в разговоре с президентом «Бенфики» Руем Коштой и тренером Рогером Шмидтом.

В совете директоров «Бенфики» расходится во мнениях относительно принятия трансфера с выплатой суммы в рассрочку. Публично клуб заявляет: платите сумму отступных в 120 млн евро сразу – или перехода не будет. «Челси» пытается проверить, так ли это на самом деле.

Если никакие ухищрения не помогут, «Челси» может пойти на активацию пункта отступных, но пока эта возможность отметается.

«Синие», как выразился один источник в клубе, готовы значительно повысить первоначальное предложение. Некоторые источники говорят, что речь идет о 105 миллионах фунтов (120 млн евро), но ключевое значение имеет структура выплат.

Энцо забил 1 гол и отдал 5 результативных передач в 17 матчах чемпионата Португалии. Его статистика – здесь.

«Челси» готовит 120 млн за Энцо Фернандеса. Он отыграл в «Бенфике» всего полгода и стал звездой на ЧМ-2022

«Они сводят игрока с ума. Это неуважение». «Челси» сбивает цену на Энцо Фернандеса – и бесит «Бенфику»

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19 комментариев

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Altim
Ответ geoo9
это не цена если игрок реально мирового уровня, его урвут с руками и ногами летом если он того стоит
А если нет? Вдруг он выдал турнир жизни на ЧМ? Не ценили ведь его так высоко до этого турнира - иначе бы Бенфика не купила его летом за смешные деньги. Уж больше 120 он вряд ли будет когда-нибудь стоить.
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Altim
Надо продавать. Такой куш сорвали. Потом может сдуться.
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rigobersong
Ответ Eden Hazard
то есть то, что без него Аргентина играла хуже чем с ним, это вообще не его заслуга, просто звезды сошлись?) Типа на его месте мог оказаться каждый и так же сыграть?)
Т.е. он провел короткий турнир на эмоциях, в команде у которой была понятная игра, где каждый игрок бился в каждом матче друг за друга. А в фк Меме кто за него будет биться?:) Там каждый приехал заработать себе, агенту, за что там биться, за синий мешок где 3 состава?:) Можно и на лавке 7-8 лет сидеть и по 20 матчей в сезоне играть:) Нет смысла прогрессировать и возможностей:)) Я понимаю, что правду не любят, но это она и есть:))
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B@SS
У манков бомбанет) Вы уж поаккуратнее там, им больно )) И не только им )
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geoo9
Ответ Bellevue
Цена в пике, такая ситуация для Бенфики не повторится, зря натягивают, порвётся
это не цена если игрок реально мирового уровня, его урвут с руками и ногами летом если он того стоит
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Eden Hazard
Ответ rigobersong
Беллингем держит уровень уже несколько лет, Энцо же помог случай и травмы Ло Челсо и провал Аргентины в первом матче, на ЧМ просто все звезды вокруг него сошлись, он талантливый игрок, но сомнительно что в таком хаосе у Челси будет стабильно играть:)
то есть то, что без него Аргентина играла хуже чем с ним, это вообще не его заслуга, просто звезды сошлись?) Типа на его месте мог оказаться каждый и так же сыграть?)
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Eden Hazard
Я не могу понять, им эти 120 прям сразу нужны как воздух? Что за упёртость? В 90 процентах случаев платят несколькими траншами же. Да и не было такого как у Реала, чтоб купили игрока, продали, деньги получили, а с первым клубом не расплатились.
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SCHOKKKK
Добро пожаловать в Челси, Энцо 👍
+7
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rigobersong
Ответ Ibra Isaev
Лучший молодой цп мира на данный момент наряду с Джудом. Летом за ним будет большая охота, если Челси сейчас не заберёт парня.
Беллингем держит уровень уже несколько лет, Энцо же помог случай и травмы Ло Челсо и провал Аргентины в первом матче, на ЧМ просто все звезды вокруг него сошлись, он талантливый игрок, но сомнительно что в таком хаосе у Челси будет стабильно играть:)
+7
-7
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Aleksey Yashin
Сериал "Зимний переход"
В главных ролях:
Энцо Мартинес
Милан Шкриньяр
Малкольм
Мойзес Кайседо
Вилсон Изидор
И другие
0
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QWertY
Может подождать до лета и выбрать клуб, играющий в ЛЧ. Зачем ему лига конференций?
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Bellevue
Цена в пике, такая ситуация для Бенфики не повторится, зря натягивают, порвётся
+17
0
+17
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Егор Зуев
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LIBerly
Интересный трансфер.
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Орa Алв
ЭНЦО:
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jane gunn
Красава Энцо
Ждём в Челси
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Yelzin Teheda
Бенфика знает своё дело, поэтому всё будет на их условиях
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DolJun
другое дело, посмотрим удастся ли боули распутать это дельце
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Ibra Isaev
Лучший молодой цп мира на данный момент наряду с Джудом. Летом за ним будет большая охота, если Челси сейчас не заберёт парня.
+9
-8
+1
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