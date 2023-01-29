Энцо снова попросил отпустить его в «Челси». Хавбек поговорил с президентом «Бенфики» и тренером

Энцо Фернандес хочет перейти в «Челси» из «Бенфики».

Лондонский клуб возобновил попытки подписать 22-летнего полузащитника сборной Аргентины. «Челси» готов заплатить 120 млн евро за Энцо несколькими траншами, но лиссабонцы хотят всю сумму сразу.

Ранее сообщалось, что чемпион мира, который уже просил отпустить его в «Челси», что привело к конфликту с клубом, не будет форсировать трансфер – ему обещали 2 млн евро за лояльность.

Однако журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс утверждает, что Фернандес сегодня решительно подтвердил свое намерение уйти в разговоре с президентом «Бенфики» и тренером .

В совете директоров «Бенфики» расходится во мнениях относительно принятия трансфера с выплатой суммы в рассрочку. Публично клуб заявляет: платите сумму отступных в 120 млн евро сразу – или перехода не будет. «Челси» пытается проверить, так ли это на самом деле.

Если никакие ухищрения не помогут, «Челси» может пойти на активацию пункта отступных, но пока эта возможность отметается.

«Синие», как выразился один источник в клубе, готовы значительно повысить первоначальное предложение. Некоторые источники говорят, что речь идет о 105 миллионах фунтов (120 млн евро), но ключевое значение имеет структура выплат.

Энцо забил 1 гол и отдал 5 результативных передач в 17 матчах чемпионата Португалии. Его статистика – здесь.

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