«Милан» крупно проиграл 3 матча подряд. Общий счет – 2:12

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Сассуоло Футбол

«Милан» потерпел третье разгромное поражение подряд.

Сегодня команда Стефано Пиоли крупно уступила «Сассуоло» (2:5).

В предыдущем туре «россонери» были разгромлены «Лацио» (0:4), а 18 января клуб проиграл «Интеру» (0:3) в Суперкубке Италии.

Серия «Милана» без побед во всех турнирах достигла 6 матчей. В следующем туре Серии А команду ждет дерби с «Интером».

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72 комментария

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lyosha1786
Ответ Марина Быстрова
Ты серьёзно? 3/4 состава это не футболисты вообще.
Да, я серьёзно! Состав явно не хуже Лечче и Сассуоло.
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Марина Быстрова
Ответ lyosha1786
Никого из футболистов ругать не буду. Виноват только Пиоли. Он упорно гнёт свою линию, если так продолжать, то команда и дальше будет проигрывать, причём крупно.
Ты серьёзно? 3/4 состава это не футболисты вообще.
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Пуп Ппп
Леау такой днарь распиаренный итальянской прессой это кошмар конечно.
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Ванька-Манька
Сассуоло хозяин нулана
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Ванька-Манька
топ серия, браво, нулан!
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Ахмед Фяпинский
Ответ Хазяин
Пахнет отставкой, не кажется?
Нужны трансферы, тренер уже в прошлом году выжал из состава максимум, а те потери что были в ТО никак не компенсировали.
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mishakmv96
Отсутствие Меньяна, короткая скамейка и плохая форма лидеров дают о себе знать.
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Baylamos
Заслуженно проигрывает Милан.
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pulyalke
ладно бы на выезде))
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ARIGAMI ARIGAMI
Кажется Милан сломался
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Michael_the_creator
Просто решили сконцентрироваться на лч🤠
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Batt Monner
Ответ whereissuso
А кого надо ставить? Только не надо рассказывать, какой Адли шикарный игрок, например.
На 3 полузащитника переходить в центре и ставить кого угодно из 4 людей - Крунич, Побега, Вранкс, Адли. А не играть по схеме 4-2-4 и удивляться, откуда такие дыры в центре поля и защитных фазах
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MajestySport
Позор. А вообще как только вышла статья о величии Пьоли, Милан начал сыпаться.
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andr d
Ответ Марина Быстрова
Кого он там рвёт? Пакета в глухом запасе Вест Хэма сидит,рвал он только в Лионе,клуб 5-6 места Лиги Фермеров🤣
Лига фермеров это серия а сейчас
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Mbest77
Милан сассуоло у Сассуоло
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lyosha1786
Никого из футболистов ругать не буду. Виноват только Пиоли. Он упорно гнёт свою линию, если так продолжать, то команда и дальше будет проигрывать, причём крупно.
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LLiriKK
Кажется, это называется крутое пике.
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Sweaty25
А можно, пожалуйста, поскорее вернуть Меньяна? Дырдырушану немного разочаровывает...
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Ivan Ivanych
Не ту команду назвали сосуолло
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Batt Monner
Ответ Jan Paskel
Я не фанат Пиоли, но летнее ТО это провал. Игроки наиграли 2к минут на всех. Понимая это, Милан мог бы усилиться зимой. На календаре вроде как 29 января. Где покупки? В этом вся суть
Так кто наигрывает игроков, если не тренер? Ориги ушатал Милан год назад в ЛЧ и он не уровень? Про Шарля молчу. Парня с КДБ сравнивали, а тут он проигрывает Круничам и Диасам конкуренцию.
Какие покупки блин, какой итальянский клуб купил хоть кого то. Все нищие и Милан среди нищих тратится адекватно
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Ivan Ivanych
Отсосуольнул милан по полной программе.
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whereissuso
Ответ Игорь Новиков
И глупость тренера, который в этих условиях упорно ставит дно в состав.
А кого надо ставить? Только не надо рассказывать, какой Адли шикарный игрок, например.
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Андрэ Кадет
Тренера сливают
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Сэйлор Мун
Я уже давно пишу что этих позорников даже в топ 4 не будет.
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Ivan Ivanych
Милан сосуольнул сосуолло
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