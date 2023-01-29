«Милан» крупно проиграл 3 матча подряд. Общий счет – 2:12

« » потерпел третье разгромное поражение подряд.

Сегодня команда крупно уступила « » (2:5).

В предыдущем туре «россонери» были разгромлены «Лацио» (0:4), а 18 января клуб проиграл «Интеру» (0:3) в Суперкубке Италии.

Серия «Милана» без побед во всех турнирах достигла 6 матчей. В следующем туре Серии А команду ждет дерби с «Интером».