Пиоли после 2:5 с «Сассуоло»: «Для «Милана» скудетто станет попадание в ЛЧ. Мы не похожи на себя после игры с «Ромой» и не реагируем на пощечины»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Сассуоло Футбол

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Сассуоло» (2:5) в Серии А.

«Я чувствую разочарование. Нам тяжело даются матчи в последнее время, и это должно подтолкнуть меня к улучшению некоторых аспектов, поиску иного подхода. Нашим скудетто станет попадание в зону Лиги чемпионов. Такова наша цель.

«Милан» не похож на себя не то что восьмимесячной давности, а даже трехнедельной. После того как мы не сумели обыграть «Рому», мы не можем показать свой футбол. Нам не удается реагировать на пощечины. Уже нет прежней легкости, так что нам нужно работать более сосредоточенно и уверенно. Надо показать, что мы все еще можем удачно провести чемпионат и выйти в ЛЧ.

На следующей неделе нас ждет дерби. Мы хотим отреагировать и выбраться из этой неприятной ситуации.

У нас все хорошо с отношением, подходом к делу, но мы потеряли способность реагировать на трудности, которые возникают по ходу матчей. То, что работало больше трех недель назад, уже не работает. Я внесу изменения на уровне тактики или подхода к игрокам», – сказал Пиоли в интервью Sky Sport Italia.

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55 комментариев

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hwttm264n2
Шапалак ,а не пошетина
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Иван Лапин
Хороший шанс для Жозе войти в топ4
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Arty K.
Спасибо, что хоть адекватно оцениваете свои силы, но отлетать 2:5 от аутсайдера - это смех
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Batt Monner
Ответ werley
Состав проигрывает - причина тренерская. А состав выигрывает - это причина не тренерская?
Нет конечно. Этот состав один из лучших в Италии и должен выигрывать у большинства соперников на классе. Тем более у Лечче и Сассуоло
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relax4076
Команде нужна перестройка, они не похожи самих на себя, конечно у всех бывают спады. Но три разгрома подряд не к лицу такому великому клубу. Да согласен что состав не топ и вдадельцы жмоты не потратились на усиление, но этим же составом Милан стал чемпионом и играли на равных с Ливером и Атлетами. Короче говоря с любым составом Милан не должен отлетет три матча подряд всяким Сассуолам и Лацио. Наверное Пиоли изжил себя.
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Batt Monner
Ответ Вячеслав Смирнов
Не соглашусь, я считаю Пиоли отличный тренер, т.к. выжимает из команды больше их потенциала, как клоп например тоже. Все факт подтверждения, все игроки ведущие милана сидят в глубоком запасе в сборных, даже Жиру бы сел, если играл бы Бензема, тео только сейчас стал основным. В стоимости будет приростать биленгейм, а эти все тонали, 10 лямов плюс, потом минус, это все не интересно. Без покупки топ игроков, не построить топ команду, как бы вы круто не играли, все помним лестер, аталанту, дортмунд...или вы топов докупакте, или вас раскупают, сейчас так с наполи получится, ну не удержат они игроков, когда им зарплаты в 4 раза будут повышать всякие реалы и мю.
Состав Милана лучший в Италии по стоимости на трансфермаркте. Причем здесь сборные? Игроки, которые сидят в запасе Франции и Англии, посильнее многих основных Италии. Что в Ювентусе топ игроки или престарелый Ди Мария? В Наполи великий топ Хвича? Интер не теряет своих лидеров каждый год? Сассуоло вынес Милан потому, что Рожерио и Дефрель сильнее Калабрии и Жиру? Это смешно. Вы хоть посмотрите на конкурентов Милана в Италии, кто играет в Лацио и Аталанте
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Philatelist79
Это такой план Б?
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werley
Ответ Batt Monner
Летом потратили 30-40 лямов нетто, купили Ориги и ШДК. Потеряли Кессье, да. Но почему все так плохо? Почему все стало настолько хуже? Когда ты пропускаешь 12 голов за 3 матча, причем 5 из них забивает команда с 17 места Серии А, то причина системная, тренерская. А ведь этот состав выигрывал скудетто и обыгрывал Интер, Юве, достойно играл против Наполи
Состав проигрывает - причина тренерская. А состав выигрывает - это причина не тренерская?
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Alex_msk
Ответ Batt Monner
Милан Пиоли тактически оч примитивен. Если прессинг не работает, то пиши пропало, других инструментов получить пространство нет, кроме забросов на Жиру. Если команда проигрывает, то во 2 тайме, независимо от расстановки и тактики соперника, выходит еще один нападающий или два и схема 4-2-4. Соперник не прижимается, прессингует в центре, разрывает линии Милана еще сильнее, в ворота Милана влетает еще больше. Пиоли простой тренер-пожарник, простота была к месту 2 года назад, но сейчас нужно нанимать современного тренера, молодого, зарекомендовавшего себя хорошо в средних клубах, который ставит развитый футбол
С Жиру то капец сколько вариаций футбола может быть. Особенно цыганом в воротах и Дестом слева в защите
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бабушка Леброна Джеймса
Ответ petrvolgograd
какие у вас интересные фантазии
6 матчей без побед, где же хотя бы мотивация от Ибры? Я его безмерно уважаю, но ждать его возвращения, как какой то мессии это очень глупо.
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Сергей Лимонников
Ответ Slavanya
Если Милан завалит дерби это повод для увольнения Пиоли, уверен что он прошел свой пик и вряд ли выберется
Как вы надоели. Случился маленький спад и всё, сразу увольнение, физрук, да не надо было его вообще назначать
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Вячеслав Смирнов
Ответ Batt Monner
Кто отвечает за стиль и за физику? Наймите де Дзерби, Сарри, Спалетти - будет красивый стиль, команда научится играть через пас. Недостатки тоже будут, в защите. Пиоли себя исчерпал, новый тренер научит Милан, кроме беготни, игре в пас, позиционной защите и так далее. И Калулу с Томори, ШДК и Леау, даже Мессиас с Побегой еще прибавят в трансферной стоимости
Не соглашусь, я считаю Пиоли отличный тренер, т.к. выжимает из команды больше их потенциала, как клоп например тоже. Все факт подтверждения, все игроки ведущие милана сидят в глубоком запасе в сборных, даже Жиру бы сел, если играл бы Бензема, тео только сейчас стал основным. В стоимости будет приростать биленгейм, а эти все тонали, 10 лямов плюс, потом минус, это все не интересно. Без покупки топ игроков, не построить топ команду, как бы вы круто не играли, все помним лестер, аталанту, дортмунд...или вы топов докупакте, или вас раскупают, сейчас так с наполи получится, ну не удержат они игроков, когда им зарплаты в 4 раза будут повышать всякие реалы и мю.
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Макс Шева
Ребичу нужно присесть на скамейку,пусть выходят и решают такие парни как Ориги в которых есть желание играть.Ест характер Клоппа.
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0rbit
Ответ Даши Жапов
Все защищают Пиоли, говоря, что это не его вина, что команде трансферов не хватило, что покупки провальные, но забывают главного. С имеющимся составом, Милан не должен отлетать Сассуоло 2-5. Ни под каким предлогом, этому поражению не должно быть оправданий. А поражение сегодняшнее - целиком и полностью вина Пиоли. Он в ауте, выглядит абсолютно потерянным. Команда ни психологически, ни тактически, ни физически не готова, а за все это отвечает Пиоли. Можно уповать на вратаря или защиту, но игру ставит Пиоли, и из-за него произошел этот спад. Впрочем, такой спад был у всех его команд...
Сегодня миллиардный Ливерпуль вылетел от Брайтона из кубка, 2 тура назад он влетел этому же Брайтону 3-0. Трент из лучшего крайка стал середняком, а Мо Салах бледная тень себя. Первый раз за много лет, скорее всего Лфк мимо Лч.
Стоит увольнять и винить только Клоппа?

Мс еле на ободах пытается совсем не отпустить Арсенал, в команде конфликты, игра посредственная. Стоит ли убрать Пепа? и виноват ли он один.

Спад, это всегда комплекс причин, особенно если не средние футболисты вернулись на свой уровень, а не прыгают выше головы, а самые лучшие в команде сами не свои. Внутренняя кухня вещь сложная. Весь вопрос, претендует ли Пиоли на звание топ тренера, до лета его не уволят 2000%. Если попадёт в Лч и поправит игру, не важно какой ценой то будет любопытно.
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siragh@yandex.ru
Значит привыкли уже к пощечинам..в общем Милан сегодня сасуоло
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petrvolgograd
Ответ Игорь Новиков
Слушайте, ну как-то без Ибры другие клубы побеждают же. Нужны игроки и тренер, а не ожидание магии от деда, который может играть 15 матчей в сезона, а в этом - вообще не может.
мы говорим про Милан, так, а не другие команды? Он тащит Милан, пока в команде, без него фигово, конечно можно мечтать о "молодых и сильных". Де Кетеларе в очередной раз продемонстрировал куда приводят эти мечты. У Милана со Златаном была химия, в этом составе химии нет, есть только опущенные руки, растренированные игроки и беспомощность. Наследие пока не создается, пока Ибра не закончил карьеру он может влиять.
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Batt Monner
Ответ Вячеслав Смирнов
С кем играли? В лч последние в группе, даже без шансов по уровню игры опозорились, этот уровень центра вам нравился? В серии а, сильно сдал юве и интер, вот милан и взял чемпионство, но стилем то каким, на физике, как кони бегать это вопросов нет, мы умеем лучше всех в чемпионате. Сейчас физика просела и нет команды сразу, топ команды всегда на классе выезжают, а мы сразу в мусорку с 5 пробоинами.
Кто отвечает за стиль и за физику? Наймите де Дзерби, Сарри, Спалетти - будет красивый стиль, команда научится играть через пас. Недостатки тоже будут, в защите. Пиоли себя исчерпал, новый тренер научит Милан, кроме беготни, игре в пас, позиционной защите и так далее. И Калулу с Томори, ШДК и Леау, даже Мессиас с Побегой еще прибавят в трансферной стоимости
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Игорь Новиков
Ответ petrvolgograd
сколько было молодых и сильных игроков в период его отсутсвия? кого только не покупали! без должного отношения к работе любой талантливый игрок не стоит ничего и быстро превращается в Андре Силву. Ибра вернул этот Милан в топ, у Пиоли был шанс переломить свою судьбу неудачника, а теперь у меня нехорошее ощущение, что все возвращается в привычное русло, ни эти игроки, ни тренер не использовали шанс стать по настоящему великой командой
Слушайте, ну как-то без Ибры другие клубы побеждают же.

Нужны игроки и тренер, а не ожидание магии от деда, который может играть 15 матчей в сезона, а в этом - вообще не может.
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Sergio Podval
Сассуоло всегда пробивали Милан. ПрОклятый соперник для нас.
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Batt Monner
Ответ 0rbit
Стоит признать Сандро просто тень себя перед ЧМ. А когда рядом нет Беннасера, совсем кошмар.
Потому что не в Сандро дело. Не в Томори. И даже не в румыне. А в системных вещах - физподготовка, настрой, тактика. Эти игроки могут играть намного лучше
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Вадим Слуцкий
Ну, почему. Дырявая оборона у них была и раньше.
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Вячеслав Смирнов
Ответ Batt Monner
А Тонали можно сравнить с Тонали? И Беннасера с Беннасером? А то что год назад, что осенью играли оба в центре и что то центр не сыпался
С кем играли? В лч последние в группе, даже без шансов по уровню игры опозорились, этот уровень центра вам нравился? В серии а, сильно сдал юве и интер, вот милан и взял чемпионство, но стилем то каким, на физике, как кони бегать это вопросов нет, мы умеем лучше всех в чемпионате. Сейчас физика просела и нет команды сразу, топ команды всегда на классе выезжают, а мы сразу в мусорку с 5 пробоинами.
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Batt Monner
Ответ Niko [Ars]
Ну давай не будем его защищать, а судить по фактам Задачей было достаточно успешно выступать во всех турнирах Осень прошла ещё более-менее неплохо, но сейчас ничего не получается Приобретения не тащат, резервисты не тащат. Основа устала. Пиоли всё ещё справляется с тем набором игроков, что у него есть. Да, конечно, если так будет продолжаться, то провал Но легко ли было бы на месте Пиоли привести Милан к лучшим позициям на данный этап сезона? Не думаю
Милан Пиоли тактически оч примитивен. Если прессинг не работает, то пиши пропало, других инструментов получить пространство нет, кроме забросов на Жиру. Если команда проигрывает, то во 2 тайме, независимо от расстановки и тактики соперника, выходит еще один нападающий или два и схема 4-2-4. Соперник не прижимается, прессингует в центре, разрывает линии Милана еще сильнее, в ворота Милана влетает еще больше.
Пиоли простой тренер-пожарник, простота была к месту 2 года назад, но сейчас нужно нанимать современного тренера, молодого, зарекомендовавшего себя хорошо в средних клубах, который ставит развитый футбол
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0rbit
Ответ Batt Monner
А Тонали можно сравнить с Тонали? И Беннасера с Беннасером? А то что год назад, что осенью играли оба в центре и что то центр не сыпался
Стоит признать Сандро просто тень себя перед ЧМ. А когда рядом нет Беннасера, совсем кошмар.
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Marduhai
Всё как обычно, взяли золото - тренера превозносили, полетели вниз - виноват исключительно этот же тренер.
Полагаю, что такой подход поверхностен.
Скорее всего, что-то происходит во внутриклубной атмосфере, которая значительно больше чем тренер, ведь есть ещё собственники и огромный менеджмент...но для фанов виноват всегда "стрелочник".
Об этих проблемах свидетельствует - вывод из основы Леао; ведь Пиоли понимает, что это звезда №1 в команде, но наверное вынужден был на это пойти, ведь не враг себе.
Не лучше и в Интере, судя опять-таки лишь по одной частности -скандалу со Шкриньяром.
Ну, а в Юве - просто землетрясение и это клубные проблемы, в которых Аллегри - песчинка, хотя ошкуривать фаны будут, прежде всего, именно его.
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