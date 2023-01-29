Пиоли после 2:5 с «Сассуоло»: «Для «Милана» скудетто станет попадание в ЛЧ. Мы не похожи на себя после игры с «Ромой» и не реагируем на пощечины»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Сассуоло» (2:5) в Серии А.
«Я чувствую разочарование. Нам тяжело даются матчи в последнее время, и это должно подтолкнуть меня к улучшению некоторых аспектов, поиску иного подхода. Нашим скудетто станет попадание в зону Лиги чемпионов. Такова наша цель.
«Милан» не похож на себя не то что восьмимесячной давности, а даже трехнедельной. После того как мы не сумели обыграть «Рому», мы не можем показать свой футбол. Нам не удается реагировать на пощечины. Уже нет прежней легкости, так что нам нужно работать более сосредоточенно и уверенно. Надо показать, что мы все еще можем удачно провести чемпионат и выйти в ЛЧ.
На следующей неделе нас ждет дерби. Мы хотим отреагировать и выбраться из этой неприятной ситуации.
У нас все хорошо с отношением, подходом к делу, но мы потеряли способность реагировать на трудности, которые возникают по ходу матчей. То, что работало больше трех недель назад, уже не работает. Я внесу изменения на уровне тактики или подхода к игрокам», – сказал Пиоли в интервью Sky Sport Italia.
Стоит увольнять и винить только Клоппа?
Мс еле на ободах пытается совсем не отпустить Арсенал, в команде конфликты, игра посредственная. Стоит ли убрать Пепа? и виноват ли он один.
Спад, это всегда комплекс причин, особенно если не средние футболисты вернулись на свой уровень, а не прыгают выше головы, а самые лучшие в команде сами не свои. Внутренняя кухня вещь сложная. Весь вопрос, претендует ли Пиоли на звание топ тренера, до лета его не уволят 2000%. Если попадёт в Лч и поправит игру, не важно какой ценой то будет любопытно.
Нужны игроки и тренер, а не ожидание магии от деда, который может играть 15 матчей в сезона, а в этом - вообще не может.
Пиоли простой тренер-пожарник, простота была к месту 2 года назад, но сейчас нужно нанимать современного тренера, молодого, зарекомендовавшего себя хорошо в средних клубах, который ставит развитый футбол
Полагаю, что такой подход поверхностен.
Скорее всего, что-то происходит во внутриклубной атмосфере, которая значительно больше чем тренер, ведь есть ещё собственники и огромный менеджмент...но для фанов виноват всегда "стрелочник".
Об этих проблемах свидетельствует - вывод из основы Леао; ведь Пиоли понимает, что это звезда №1 в команде, но наверное вынужден был на это пойти, ведь не враг себе.
Не лучше и в Интере, судя опять-таки лишь по одной частности -скандалу со Шкриньяром.
Ну, а в Юве - просто землетрясение и это клубные проблемы, в которых Аллегри - песчинка, хотя ошкуривать фаны будут, прежде всего, именно его.