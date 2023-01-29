Пиоли после 2:5 с «Сассуоло»: «Для «Милана» скудетто станет попадание в ЛЧ. Мы не похожи на себя после игры с «Ромой» и не реагируем на пощечины»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (2:5) в Серии А.

«Я чувствую разочарование. Нам тяжело даются матчи в последнее время, и это должно подтолкнуть меня к улучшению некоторых аспектов, поиску иного подхода. Нашим скудетто станет попадание в зону Лиги чемпионов. Такова наша цель.

«Милан» не похож на себя не то что восьмимесячной давности, а даже трехнедельной. После того как мы не сумели обыграть «Рому», мы не можем показать свой футбол. Нам не удается реагировать на пощечины. Уже нет прежней легкости, так что нам нужно работать более сосредоточенно и уверенно. Надо показать, что мы все еще можем удачно провести чемпионат и выйти в ЛЧ.

На следующей неделе нас ждет дерби. Мы хотим отреагировать и выбраться из этой неприятной ситуации.

У нас все хорошо с отношением, подходом к делу, но мы потеряли способность реагировать на трудности, которые возникают по ходу матчей. То, что работало больше трех недель назад, уже не работает. Я внесу изменения на уровне тактики или подхода к игрокам», – сказал Пиоли в интервью Sky Sport Italia.