«Милан» пропустил 18 голов за 7 игр в 2023 году – больше всех в топ-5 лиг

Теги Милан Стефано Пиоли премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Сассуоло Футбол

«Милан» в 2023 году лидирует по пропущенным голам в ведущих лигах Европы.

«Россонери» сегодня уступили «Сассуоло» (2:5) в 20-м туре чемпионата Италии.

Всего за 7 игр года команде Стефано Пиоли забили 18 раз – больше всех в топ-5 лиг. За последние три матча действующие чемпионы пропустили 12 мячей.

Далее «Милан» сыграет с «Интером» – это случится 5 февраля.

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26 комментариев

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nugoboss
Так жалко что такой бренд как Милан ведёт себя как будто это не Милан а Перуджа.
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Юрий Кечко
Ответ Rio de Janeiro
Все итальянские топы в один год посыпались, при том что в европейском масштабе они уже давно и не топы.Будем объективны, Сериал по среднему качеству футбола, игрокам и деньгам сейчас на уровне Лиги 1
Клубы лиги 1 в еврокубках последние лет 6 поуспешнее то будут
Полуфиналы и финалы лч у лиона, Монако и псж
Финал ле у Марселя
У серии а такого нет
По среднему наоборот очков они может были получше , но вот показатель прохода в поздние стадии для меня более красноречив
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Svyatoslav Chuverov
Ответ ya_za_ac_milan
Мальдини клоун команду слил в унитаз. Где его глорики защитники, которые меня минусили с мая прошлого года. Проблема в команде очевидна- Паоло Мальдини. Именно он про*бал кучу игроков бесплатными агентами, именно он не взял летом кучу бесплатных игроков вроде Дибалы летом, именно он не слушал советов Монкады- по трансферной политике один Энцо Фернандес чего стоит, именно он привел мертвейших Де Кетеларе, Ориги. Я прям молюсь чтобы Кардинале сильнее повздорил с Мальдини и пнул его в жопу куда подальше. Монкаду менеджером, плюс нанимаем талантливого тренера вроде Вичьенцо Итальяно, либо системного вроде Антонио Конте. Только так можно выйти из кризиса. Пока был мудрец Газидис он всячески сдерживал бредовые идеи Мальдини, как только он ушёл пошли ошибки. Пиоли надо тоже снимать. Ему дали кучу молодежи Тшау, Вранкс, Дест, Побега. Хороший тренер их постепенно бы начал развивать, а сейчас я вижу только деградацию. Пиоли не отвечает требованиям клуба, у нас расчет на молодежь, но Пиоли как оказалось молодежку то толком не развивает.
Я бы лучше молился на то что бы Кардинале начал вливать деньги в клуб. Он решает сколько команда будет тратить в трансферное окно, а не Мальдини. Вон Мальдини пришел к нему чтобы попросить денег на зимнее ТО, так тот его просто отфутболил.
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Patriarkh Kirill
Румынскую дbIрку надо гнать и все
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ya_za_ac_milan
Мальдини клоун команду слил в унитаз. Где его глорики защитники, которые меня минусили с мая прошлого года. Проблема в команде очевидна- Паоло Мальдини. Именно он про*бал кучу игроков бесплатными агентами, именно он не взял летом кучу бесплатных игроков вроде Дибалы летом, именно он не слушал советов Монкады- по трансферной политике один Энцо Фернандес чего стоит, именно он привел мертвейших Де Кетеларе, Ориги.
Я прям молюсь чтобы Кардинале сильнее повздорил с Мальдини и пнул его в жопу куда подальше. Монкаду менеджером, плюс нанимаем талантливого тренера вроде Вичьенцо Итальяно, либо системного вроде Антонио Конте.
Только так можно выйти из кризиса. Пока был мудрец Газидис он всячески сдерживал бредовые идеи Мальдини, как только он ушёл пошли ошибки.
Пиоли надо тоже снимать. Ему дали кучу молодежи Тшау, Вранкс, Дест, Побега. Хороший тренер их постепенно бы начал развивать, а сейчас я вижу только деградацию. Пиоли не отвечает требованиям клуба, у нас расчет на молодежь, но Пиоли как оказалось молодежку то толком не развивает.
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vova123456
Ответ B_Boris
Ну не сказал бы что Серия А уступает той же Ла Лиге и Бундеслиге (Баварию, Реал Мадрид и Барсу за скобки), по-моему мнению даже выше. Будем правда объективны.
Серия А 4ая лига и по рейтингам УЕФА, и по доходам от телеправ, и по числу болельщиков на трибунах, по стоимости игроков может быть даже 5ая. Но это не важно, главное что по мнению Бори со спортса Серия А выше Бундеслиги и Ла лиги) а потом ты сам же пишешь про объекивность) самому не смешно?
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Ёрлик
Ответ Rio de Janeiro
Все итальянские топы в один год посыпались, при том что в европейском масштабе они уже давно и не топы.Будем объективны, Сериал по среднему качеству футбола, игрокам и деньгам сейчас на уровне Лиги 1
Хотя по тратам на трансферы - второе место после АПЛ 🙃
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aquila
Ответ Rio de Janeiro
Все итальянские топы в один год посыпались, при том что в европейском масштабе они уже давно и не топы.Будем объективны, Сериал по среднему качеству футбола, игрокам и деньгам сейчас на уровне Лиги 1
Посмотрим в ЛЧ весной
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Elm
За фарт чемпионства прилетает.
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B_Boris
Ответ Rio de Janeiro
Все итальянские топы в один год посыпались, при том что в европейском масштабе они уже давно и не топы.Будем объективны, Сериал по среднему качеству футбола, игрокам и деньгам сейчас на уровне Лиги 1
Ну не сказал бы что Серия А уступает той же Ла Лиге и Бундеслиге (Баварию, Реал Мадрид и Барсу за скобки), по-моему мнению даже выше. Будем правда объективны.
+2
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-5
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Кирилл Голивец
В том сезоне было чудо на уровне чемпионства Лестера. Половина полузащиты играла так, как не будет играть никогда. Так что ничего удивительного.
+2
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Svyatoslav Chuverov
И 26 за последние 10 матчей. Если брать товарняки с Арсеналом, Ливером и ПСВ
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Milanistaaaa
Ответ Фанат Лионеля Месси
Тэтэрушану это конечно угар Из 10 ударов 7 пропустит Какого паренька с академии бы лучше взяли
*Из 7 ударов 10 пропустит
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August Milevic
Мальдини, где усиления кэп??
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Александр Суряев
Ответ Rio de Janeiro
Все итальянские топы в один год посыпались, при том что в европейском масштабе они уже давно и не топы.Будем объективны, Сериал по среднему качеству футбола, игрокам и деньгам сейчас на уровне Лиги 1
Интер посыпался? Не видно что-то.
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MachineGunKelly
Милан просто кошмарен, но с таким составом ещё удача, что в тройке до сих пор
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Winter Soldier
Тэтэрушану - это просто дно. Даже Желько Калач легенда на его фоне. В прошлом сезоне из-за его выкидонов с Ромой и в нескольких других матчах могли спокойно лишиться чемпионства. Абсолютная бездарность
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Evgeny Trifonov
С Мальдини и Нестой за весь сезон столько не пропускали наверное
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Jan Paskel
Татэрушану это конечно гений вратарского цеха.
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Mark Andre Ter Shtegen
После Ромы всё посыпалось
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Фанат Лионеля Месси
Тэтэрушану это конечно угар
Из 10 ударов 7 пропустит
Какого паренька с академии бы лучше взяли
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Shamarin
Мальдини, переодевайся. Хуже не будет.
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0rbit
Пиоли продолжает ставить рекорды, только на реверс врубил.
+1
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Rio de Janeiro
Все итальянские топы в один год посыпались, при том что в европейском масштабе они уже давно и не топы.Будем объективны, Сериал по среднему качеству футбола, игрокам и деньгам сейчас на уровне Лиги 1
+26
-12
+14
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Игорь Новиков
От лучшей обороны мира 80-90-х до вот этого вот...
+1
-2
-1
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