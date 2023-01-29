«Милан» пропустил 18 голов за 7 игр в 2023 году – больше всех в топ-5 лиг

«Милан» в 2023 году лидирует по пропущенным голам в ведущих лигах Европы.

«Россонери» сегодня уступили « » (2:5) в 20-м туре чемпионата Италии.

Всего за 7 игр года команде забили 18 раз – больше всех в топ-5 лиг. За последние три матча действующие чемпионы пропустили 12 мячей.

Далее « » сыграет с «Интером» – это случится 5 февраля.