«Милан» пропустил 18 голов за 7 игр в 2023 году – больше всех в топ-5 лиг
«Милан» в 2023 году лидирует по пропущенным голам в ведущих лигах Европы.
«Россонери» сегодня уступили «Сассуоло» (2:5) в 20-м туре чемпионата Италии.
Всего за 7 игр года команде Стефано Пиоли забили 18 раз – больше всех в топ-5 лиг. За последние три матча действующие чемпионы пропустили 12 мячей.
Далее «Милан» сыграет с «Интером» – это случится 5 февраля.
Полуфиналы и финалы лч у лиона, Монако и псж
Финал ле у Марселя
У серии а такого нет
По среднему наоборот очков они может были получше , но вот показатель прохода в поздние стадии для меня более красноречив
Я прям молюсь чтобы Кардинале сильнее повздорил с Мальдини и пнул его в жопу куда подальше. Монкаду менеджером, плюс нанимаем талантливого тренера вроде Вичьенцо Итальяно, либо системного вроде Антонио Конте.
Только так можно выйти из кризиса. Пока был мудрец Газидис он всячески сдерживал бредовые идеи Мальдини, как только он ушёл пошли ошибки.
Пиоли надо тоже снимать. Ему дали кучу молодежи Тшау, Вранкс, Дест, Побега. Хороший тренер их постепенно бы начал развивать, а сейчас я вижу только деградацию. Пиоли не отвечает требованиям клуба, у нас расчет на молодежь, но Пиоли как оказалось молодежку то толком не развивает.
Из 10 ударов 7 пропустит
Какого паренька с академии бы лучше взяли