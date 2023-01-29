«Милан» обсудит с «Аталантой» трансфер Спортьелло в январе, вратарь должен бесплатно перейти летом

Теги Милан Аталанта серия А Италия возможные трансферы Марко Спортьелло Футбол

«Милан» хочет подписать вратаря «Аталанты» в январе.

«Россонери» ранее обсуждали переход Марко Спортьелло летом на правах свободного агента, и считается, что этот вопрос уже решен.

Клуб из Бергамо отказался отпускать 30-летнего итальянца в это трансферное окно. Но миланцы готовы возобновить переговоры об этом, сообщает Николо Скира.

«Милан» не побеждает 6 матчей подряд и проиграл три игры кряду с общим счетом 2:12. Основной вратарь команды Майк Меньян по-прежнему травмирован, а Чиприан Тэтэрушану играет неубедительно.

Спортьелло провел 7 матчей в Серии А в этом сезоне, пропустил 9 голов и один раз сыграл на ноль. Его статистика – здесь.

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19 комментариев

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Анатолий Воробцов
Не хвалю румына вратарь из него средненький. Но в чем он виноват? Он привез голы? Пропускал из убойных моментов не факт что меньян бы их вытащил. Хотя у того лучше связка с защитой. Но проблема не в воротнике. У нас дыра в центре поля и с защитой бардак . Найдите нормального опорника и ситуация наладится. Ещё апз бы к слову
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Ёрлик
Ответ Амин Чич
Милан по пути Барсы- команда играет плохо, вратарь виноват!
Ты орешь что ли? 😂
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Марина Быстрова
Ответ Владислав Шулепов
Они же взяли Васкеса, почему его не попробовать поставить, хотя бы на один матч?
Потому что тренер не умеет ротировать игроков.
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Dixon010
Ответ Егор Иванов
Если бы ты смотрел матчи Милана, то видел бы, что Тэтэрушану играет хуже младенца на воротах
Он, конечно, плохо играет, но проблема уж точно не в нем.
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Амин Чич
Ответ Егор Иванов
Если бы ты смотрел матчи Милана, то видел бы, что Тэтэрушану играет хуже младенца на воротах
Ну конечно, только ты имеешь возможность смотреть матчи )))
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Владислав Шулепов
Они же взяли Васкеса, почему его не попробовать поставить, хотя бы на один матч?
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bahmet2012
Ответ Bartez1986
Да не во вратаре у Милана проблема...
По xG Милан пропускает больше, чем должен.
+1
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Игорь Новиков
Ответ Марина Быстрова
Пиоли очень ограниченный,как тренер. Он будет пихать цыгана в ворота,пока кого-то их них не вышибут из клуба,вот увидишь.
Возможно. Жаль, но, кажется, скудетто было лишь вспышкой в карьере Пиоли.
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Егор Иванов
Ответ Амин Чич
Милан по пути Барсы- команда играет плохо, вратарь виноват!
Если бы ты смотрел матчи Милана, то видел бы, что Тэтэрушану играет хуже младенца на воротах
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Родченков
"Болельщики Милана ищут вратаря "
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пей
Слишком мало времени до конца трансферного рынка осталось, как Аталанте в таком случае найти замену всего за два дня? Если сломается Муссо выпускать пацана из примаверы?
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emptinesspetr
То есть сейчас Тетерушану их полностью устраивает.
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Марина Быстрова
Ответ Игорь Новиков
А Пиоли не ставит нового вратаря... Да пацан из Примаверы мог бы сыграть лучше. Просто куда хуже уже?
Пиоли очень ограниченный,как тренер. Он будет пихать цыгана в ворота,пока кого-то их них не вышибут из клуба,вот увидишь.
+6
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+5
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Амин Чич
Милан по пути Барсы- команда играет плохо, вратарь виноват!
+3
-2
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Bartez1986
Да не во вратаре у Милана проблема...
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Владислав
Логично.Румын пока играет не лучше обруча.
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Игорь Новиков
Ответ Вадим Белозёров
На фоне румына даже Гатальский из известной команды будет выглядеть предпочтительней.
А Пиоли не ставит нового вратаря... Да пацан из Примаверы мог бы сыграть лучше. Просто куда хуже уже?
+5
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kokakoka
Неужели не устраивает Тэтэрушану? Топовый же
+10
0
+10
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Вадим Белозёров
На фоне румына даже Гатальский из известной команды будет выглядеть предпочтительней.
+26
0
+26
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