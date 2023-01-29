«Милан» обсудит с «Аталантой» трансфер Спортьелло в январе, вратарь должен бесплатно перейти летом

«Милан» хочет подписать вратаря «Аталанты» в январе.

«Россонери» ранее обсуждали переход летом на правах свободного агента, и считается, что этот вопрос уже решен.

Клуб из Бергамо отказался отпускать 30-летнего итальянца в это трансферное окно. Но миланцы готовы возобновить переговоры об этом, сообщает Николо Скира.

« » не побеждает 6 матчей подряд и проиграл три игры кряду с общим счетом 2:12. Основной вратарь команды Майк Меньян по-прежнему травмирован, а Чиприан Тэтэрушану играет неубедительно.

Спортьелло провел 7 матчей в Серии А в этом сезоне, пропустил 9 голов и один раз сыграл на ноль. Его статистика – здесь.